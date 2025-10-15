Ισραήλ: Θρίλερ με την τέταρτη σορό ομήρου - Παλαιστίνιος άγνωστων στοιχείων λέει το Τελ Αβίβ

Η Χαμάς επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης άλλες τέσσερις σορούς ομήρων, αλλά μία εξ αυτών δεν ανήκε σε κανέναν από τους 28 Ισραηλινούς αιχμαλώτους που έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας

Ισραήλ: Θρίλερ με την τέταρτη σορό ομήρου - Παλαιστίνιος άγνωστων στοιχείων λέει το Τελ Αβίβ

Φορτηγό που μεταφέρει σορούς Ισραηλινών ομήρων φτάνει στο 

A convoy transporting the bodies of deceased hostages, kidnapped during the deadly October 7, 2023 attack by Hamas, arrives at Abu Kabir forensic centre, as part of a prisoner-hostage swap and a ceasefire deal between Israel and Hamas, in Tel Aviv, Israel October 15, 2025. REUTERS/Stoyan Nenov

REUTERS
Θρίλερ εκτυλίσσεται στο Ισραήλ για την επιστροφή των λειψάνων των νεκρών ομήρων, με τη Χαμάς να παραδίδει το βράδυ της Τρίτης (14/10) τέσσερις ακόμα σορούς, η μία εκ των οποίων όμως αποδείχθηκε ότι δεν ανήκε σε κανέναν από τους 28 νεκρούς που οφείλει να απελευθερώσει η οργάνωση.

Εκπρόσωποι του ισραηλινού στρατού (IDF) ενημέρωσαν το πρωί της Τετάρτης (15/10) τις οικογένειες τριών Ισραηλινών ομήρων ότι οι σοροί των αγαπημένων τους προσώπων επιστράφηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς το προηγούμενο βράδυ. Ένα τέταρτο πτώμα που μεταφέρθηκε στο Ισραήλ από την οργάνωση ανήκε σε έναν άγνωστο Παλαιστίνιο, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Οι οικογένειες του 18χρονου λοχία Ταμίρ Νιμρόντι, του 35χρονου Ουριέλ Μπαρούχ και του 53χρονου Εϊτάν Λέβι ενημερώθηκαν ότι οι σοροί τους είχαν επιστραφεί και είχαν ταυτοποιηθεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δήλωση των IDF.

Τα τέσσερα πτώματα που παραδόθηκαν από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό την Τρίτη το βράδυ στην πόλη της Γάζας και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στον ισραηλινό στρατό, δεν είχαν ταυτοποιηθεί από την οργάνωση.

ερυθρός-σταυρός-χαμάς

Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού φθάνουν για να παραλάβουν τις σορούς Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε αφού το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε την πρόσφατα εφαρμοσθείσα εκεχειρία, με την αργή επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων.

Η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους τη Δευτέρα, καθώς και τα πτώματα τεσσάρων νεκρών αιχμαλώτων. Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, και οι 28 νεκροί αιχμάλωτοι έπρεπε να επιστραφούν μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι, σημειώνει το Times of Israel.

Μετά την παράδοση των λειψάνων τριών αιχμαλώτων την Τρίτη, η τρομοκρατική οργάνωση εξακολουθεί να κρατά τις σορούς 21 νεκρών ομήρων.

Χαμάς: Ισραηλινού στρατιώτη η τέταρτη σορός

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στο Αμπού Καμπίρ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το τέταρτο πτώμα που επέστρεψε η Χαμάς δεν ανήκε σε κανέναν από τους ομήρους. Η σορός εκτιμήθηκε ότι ανήκε σε Παλαιστίνιο.

«Η Χαμάς υποχρεούται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή των νεκρών ομήρων», πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός.

Όμως η Χαμάς διαφωνεί με αυτή την εκτίμηση, με ανώτερη πηγή της «αντίστασης», όρος που χρησιμοποιείται για τις τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα υπό την ηγεσία της Χαμάς, να δηλώνει την Τετάρτη (15/10) στο Al Jazeera ότι «το πτώμα που ο εχθρός ισχυρίζεται ότι δεν ανήκει σε Ισραηλινό είναι ενός στρατιώτη που συνελήφθη σε μια επιχείρηση της αντίστασης».

Η πηγή ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα τον Μάιο του 2024 στο προσφυγικό στρατόπεδο της Τζαμπαλίγια, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας στρατιώτης του IDF φέρεται να σκοτώθηκε και να συνελήφθη.

Την εποχή εκείνη, ο στρατός αρνήθηκε αμέσως τον ισχυρισμό της Χαμάς ότι είχε αιχμαλωτίσει έναν στρατιώτη στη Τζαμπαλίγια, δηλώνοντας: «Ο IDF διευκρινίζει ότι δεν έχει συμβεί κανένα περιστατικό απαγωγής στρατιώτη».

Η τρομοκρατική οργάνωση είχε μεταδώσει τότε ένα βίντεο που έδειχνε ένα αιμόφυρτο άτομο να σύρεται στο έδαφος μέσα σε ένα τούνελ και δημοσίευσε εικόνες στρατιωτικού εξοπλισμού και όπλων που δεν χρησιμοποιούνται από τον IDF.

90% των σπιτιών έχουν καταστραφεί

Σύμφωνα με τη UNICEF, εννέα στα δέκα σπίτια στη Γάζα έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί μετά από δύο χρόνια βομβαρδισμών, με αποτέλεσμα οι οικογένειες να επιστρέφουν σε γειτονιές που έχουν μετατραπεί σε ερείπια.

γάζα-σπίτια

Παλαιστίνιοι περπατούν δίπλα από κατεστραμμένα σπίτια στην πόλη της Γάζας, στις 15 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Στο Sheikh Radwan, μια περιοχή της πόλης της Γάζα που κάποτε ήταν πολύ ζωντανή, η Tess Ingram της UNICEF περιέγραψε την καταστροφή ως «το σκελετό μιας πόλης».

Με τα σπίτια τους κατεστραμμένα, οι οικογένειες στήνουν πρόχειρα καταλύματα πάνω στα ερείπια των πρώην κατοικιών τους, περιμένοντας σκηνές, οικοδομικά υλικά και την αποκατάσταση της παροχής νερού για να μπορέσουν να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση. Εν τω μεταξύ, άλλες οικογένειες περιμένουν οικοδομικά υλικά για να ξεκινήσουν τις επισκευές.

γάζα

Παλαιστίνιος στήνει σκηνή στην πόλη της Γάζας, στις 15 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

«Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η ανθρωπιστική βοήθεια», είπε. «Η UNICEF είναι εδώ και κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει τη στήριξη και την προστασία των παιδιών αυτή τη στιγμή. Πάνω από όλα, χρειάζονται να διατηρηθεί η εκεχειρία».

Αυστηρή προειδοποίηση της CENTCOM στη Χαμάς

Ενώ η Χαμάς βρίσκεται υπό πίεση για να επιστρέψει το σύνολο των νεκρών ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, η διοίκηση δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) εξέδωσε προειδοποίηση προς την οργάνωση να σταματήσει να στοχοποιεί πολίτες στην περιοχή.

Από την έναρξη της εκεχειρίας την Παρασκευή η οργάνωση έχει αναπτύξει μαχητές της ξανά στους δρόμους του παλαιστινιακού θύλακα για να αποφευχθεί -σύμφωνα με αυτήν - ένα «κενό ασφαλείας», με πολλούς ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί σε μάχες με φατρίες, ενώ η Χαμάς προχώρησε στην εκτέλεση πολλών ατόμων στο δρόμο, σε ένα ιδιαίτερα σκληρό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Ο διοικητής της CENTCOM προειδοποίησε τη Χαμάς να «σταματήσει άμεσα τη βία και τους πυροβολισμούς κατά Παλαιστίνιων πολιτών στη Γάζα - τόσο σε περιοχές που ελέγχει όσο και σε εκείνες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των IDF, πίσω από την "Κίτρινη Γραμμή"».

«Αυτή είναι μια ιστορική ευκαρία για την ειρήνη. Η Χαμάς πρέπει να την εκμεταλλευτεί αποσύρωντας πλήρως τις δυνάμειες της και τηρώντας αυστήρα το σχέδιο είκοσι σημείων του προέδρου Τραμπ, και να αφοπλιστεί χωρίς καθυστέρηση», πρόσθεσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

g3tjs6yweaahvzt.jpg

Η ανακοίνωση της διοίκησης δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

X

*Με πληροφορίες από Times of Israel, Al Jazeera

Σχόλια

