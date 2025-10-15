Sky News: Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα δεν θα ανοίξει σήμερα, είπε Ισραηλινός αξιωματούχος

Παλαιστίνιοι στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, μεταφέρουν κουτιά με τρόφιμα και πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας που παραδόθηκαν από το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας, μια οργάνωση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και έχει εγκριθεί από το Ισραήλ

Το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, δεν θα ανοίξει σήμερα, όπως επιβεβαίωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας στο SkyNews, παρά τις αναφορές που υποδηλώνουν το αντίθετο.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το άνοιγμά του, αποκλειστικά και μόνο για την είσοδο και έξοδο των κατοίκων της Γάζας.

Χθες, ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό και ότι η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα θα μειωθεί, αφού η Χαμάς δεν παρέδωσε τα πτώματα όλων των νεκρών ομήρων.

Διαβάστε επίσης