Guardian: Τα ζητήματα που παραμένουν άλυτα για την επόμενη ημέρα στη Γάζα

Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς και των Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ, και οι εξαιρετικές εικόνες κάθαρσης και ανακούφισης που ακολούθησαν, ήταν το καλύτερο δυνατό επιχείρημα για τα πλεονεκτήματα του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ ο οποίος βοήθησε στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας, καυχήθηκε ότι οι «άνθρωποι της συμφωνίας» όπως ο ίδιος είχαν πετύχει επειδή ήταν έτοιμοι να αφήσουν τις λεπτομέρειες για αργότερα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε ομοίως την Παρασκευή ότι «αν πηγαίναμε σε διαπραγματεύσεις πλήρους πακέτου, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτά τα αποτελέσματα».

Αλλά πλέον οι δυσκολίες αυτής της προσέγγισης θα αρχίσουν να γίνονται φανερές - και το σχέδιο επαναλαμβάνει ένα μοτίβο που παρατηρήθηκε σε προηγούμενες προσπάθειες για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης. Αυτή ήταν ακριβώς η αποτυχία των Συμφωνιών του Όσλο.

Η ιδέα ήταν «ας το πετάξουμε στον τοίχο και ας δούμε αν κολλήσει κάτι» -ολόκληρες σημαντικές δέσμες μετατέθηκαν και τοποθετήθηκαν πιο κάτω στον δρόμο. Και η ισραηλινή ακροδεξιά άρχισε να διαμελίζει αυτό που υποτίθεται ότι ήταν το παλαιστινιακό κράτος με οικισμούς και δρόμους. Ακολουθούν μερικά από τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν εάν το σχέδιο Τραμπ αποδειχθεί διαφορετικό.

Θα αποσύρει το Ισραήλ τα στρατεύματά του;

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ έχει αποσυρθεί από τις μεγάλες πόλεις της Γάζας, σε μια «κίτρινη γραμμή» που σημαίνει ότι καταλαμβάνει περίπου το 53% του εδάφους. Θεωρητικά, η διαδικασία θα ακολουθήσει σε δύο περαιτέρω στάδια: πρώτον, όταν κινητοποιηθεί μια διεθνής δύναμη σταθεροποίησης· δεύτερον, σε μια μόνιμη «ζώνη ασφαλείας».

Αλλά η γλώσσα του Μπενιαμίν Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες είχε διαφορετική έμφαση. «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις παραμένουν βαθιά μέσα στο έδαφος της Γάζας και ελέγχουν όλα τα κυρίαρχα σημεία της», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα. «Περικυκλώνουμε τη Χαμάς από όλες τις κατευθύνσεις». Χωρίς πραγματικά καρότα και μαστίγιο για τον Νετανιάχου, τα πρόσφατα προηγούμενα για περαιτέρω αποχώρηση δεν είναι πολλά υποσχόμενα.

Το Ισραήλ έχει καταλάβει νέα εδάφη στη Συρία επ' αόριστον. Συνέχιζε να σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο πριν από μερικές ημέρες παρά την εκεχειρία εκεί. Αν εξετάσουμε την προοπτική αποχώρησης στη Γάζα σε σχέση με το πώς η χώρα έχει τηρήσει άλλες συμφωνίες, αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι απίθανο να συμβεί.

Θα αφοπλιστεί η Χαμάς;

Ο αφοπλισμός είναι κεντρική αρχή του σχεδίου Τραμπ - αλλά το Σάββατο ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο αφοπλισμός ήταν «εκτός συζήτησης», προσθέτοντας: «Η απαίτηση να παραδώσουμε τα όπλα μας δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση». Ακόμα και όταν οι όμηροι απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα, υπήρχαν εικόνες ένοπλων μαχητών σε μέρη της Γάζας, μια προφανής προσπάθεια της Χαμάς να επαναβεβαιώσει την εξουσία της.

Τίποτα από αυτά δεν προκαλεί έκπληξη. Η Χαμάς έχει παραμείνει στην εξουσία για τόσο καιρό επειδή έχει ουσιαστικά το μονοπώλιο στη χρήση βίας. Και η ιστορία της διακυβέρνησής της υποδηλώνει ότι όταν η ομάδα έχει όπλα, θα επιδιώξει να αναπτύξει τη στρατιωτική της υποδομή.

Ακόμα κι αν η Χαμάς συμφωνούσε θεωρητικά, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να συμβεί ο αφοπλισμός στην πράξη. Ένα μοντέλο, το «cantonment» μία μόνιμη στρατιωτική εγκατάσταση, θα μετέφερε τους μαχητές σε καθορισμένες τοποθεσίες αφοπλισμού όπου θα παρέδιδαν τα όπλα τους. Υπάρχουν όμως και προφανή ερωτήματα σχετικά με αυτήν την προσέγγιση.

Οι ηγέτες και τα μέλη της Χαμάς γνωρίζουν πώς τους αντιμετωπίζουν οι πιθανοί εμπλεκόμενοι - θα συμφωνούσαν να τεθούν τα όπλα τους υπό αιγυπτιακό έλεγχο; Θα εμπιστεύονταν μια διεθνή δύναμη; Έχουν αρκετή αυτογνωσία ώστε να γνωρίζουν ότι μόλις παραδώσουν τα όπλα τους, είναι απίθανο να τα ξαναδούν ποτέ.

Πώς θα λειτουργήσει η «διεθνής δύναμη σταθεροποίησης»;

Το κείμενο του σχεδίου του Λευκού Οίκου αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα «συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) που θα αναπτυχθεί αμέσως στη Γάζα». Αναφέρει ότι μια τέτοια δύναμη θα ήταν «η μακροπρόθεσμη λύση εσωτερικής ασφάλειας». Θεωρητικά, θα πρέπει να δώσει στο Ισραήλ τη διαβεβαίωση ότι μπορεί να απομακρύνει τις δυνάμεις του χωρίς να επιτρέψει στη Χαμάς να ανοικοδομηθεί.

Ενώ τα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη φαίνεται πιθανό να αποτελέσουν την πλειοψηφία οποιασδήποτε τέτοιας δύναμης, πολλές κρίσιμες λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί: εάν θα έχει εντολή από τον ΟΗΕ, ποιο τίμημα θα ζητήσουν τα έθνη που συνεισφέρουν και τι ακριβώς θα έχει εντολή να κάνει. «Κανείς δεν περιμένει ότι η δύναμη θα πολεμήσει τη Χαμάς», δήλωσε ένας δυτικός διπλωμάτης στους Financial Times. Υποστήριξαν ότι η απλή παρουσία της δύναμης θα δυσκόλευε και για τις δύο πλευρές να επαναλάβουν τη σύγκρουση, ακόμη και αν δεν έκανε «απολύτως τίποτα».

Υπάρχουν λόγοι αμφιβολίας σχετικά με το εάν οι ISF θα μπορούσαν να αποτρέψουν αξιόπιστα οποιαδήποτε πλευρά να δράσει, όπως φαίνεται από μια πρόσφατη επίθεση με χειροβομβίδα από ισραηλινό drone κοντά στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στον Λίβανο. Μπορεί να ληφθούν ευρύτερα μαθήματα από αυτή την ανάπτυξη. Μπορεί να υπάρχει ένα μοντέλο με παρόμοια εντολή να περιπολεί και να αναφέρει παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Αλλά στο νότιο Λίβανο, ήταν αρκετά ανίσχυροι. Βλέπατε δυνάμεις του ΟΗΕ στις βάσεις τους και στη συνέχεια οδηγούσατε σε ένα κοντινό χωριό που ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ και κάποιος με μοτοσικλέτα θα σας ζητούσε τα χαρτιά σας.

Θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανοικοδόμησης;

Το σχέδιο του Λευκού Οίκου υπόσχεται να «ανοικοδομήσει και να δώσει ενέργεια» στη Γάζα, βασιζόμενο σε «πολλές στοχαστικές επενδυτικές προτάσεις και συναρπαστικές ιδέες ανάπτυξης». Με την απουσία και πάλι ζωτικής σημασίας λεπτομέρειας, ένα γρήγορο «σχέδιο Μάρσαλ» για τη Γάζα φαίνεται απίθανο.

Με φόντο την εύθραυστη ειρήνη, οι Παλαιστίνιοι θα καθαρίσουν γρήγορα τους δρόμους και θα προσπαθήσουν να ανοικοδομήσουν. Αλλά η κλίμακα της ζημιάς είναι τεράστια. Και το Ισραήλ μπορεί συνεχώς να αναρωτιέται ποιες εγγυήσεις έχει ότι δεν θα εκτραπεί για στρατιωτική χρήση και να θέσει επαχθείς όρους στη διαδικασία.

Μετά τον πόλεμο του 2014, η ανοικοδόμηση κινήθηκε με αργό ρυθμό. Υπήρχαν αποθήκες όπου οι άνθρωποι με το σωστό χαρτί μπορούσαν να αγοράσουν οικοδομικά υλικά. Αλλά ακόμη και σε αυτό το είδος παρακολουθούμενης διαδικασίας, υπήρχε μια μαύρη αγορά υλικών - ακριβώς έξω από την αποθήκη, υπήρχαν μέρη όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να πάνε για να αγοράσουν ανακυκλωμένο σκυρόδεμα ή οπλισμό που είχε πουληθεί. Έτσι, μπορούσαμε να δούμε ένα μη λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης και απλούς ανθρώπους που δεν μπορούσαν να προμηθευτούν τα πράγματα που χρειάζονται.

Θα υπάρξει μετάβαση σε διακυβέρνηση υπό την ηγεσία των Παλαιστινίων;

Το σχέδιο του Λευκού Οίκου καταρτίστηκε χωρίς ουσιαστική συμβολή της παλαιστινιακής κοινωνίας των πολιτών επί τόπου στη Γάζα. Η μεταβατική κυβέρνηση θα περιλαμβάνει τον Βρετανό πρώην πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, αλλά προς το παρόν καμία αξιόπιστη παλαιστινιακή προσωπικότητα. Ο Νετανιάχου φαίνεται απρόθυμος να αποδεχτεί τον τελικό ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής που προτείνουν οι ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το σώμα και ο ηγέτης του, Μαχμούντ Αμπάς, είναι βαθιά αντιδημοφιλείς στη Γάζα. Δεν υπάρχει παλαιστινιακή ιδιοκτησία αυτής της διαδικασίας. Δεν είναι μια μεγάλη ειρηνευτική συμφωνία με όραμα για τη δημιουργία κράτους στο τέλος της.

Υπάρχουν υπονοούμενα ότι τουλάχιστον ορισμένοι αρχιτέκτονες του σχεδίου, όπως ο Βρετανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Τζόναθαν Πάουελ, δέχονται ότι πρώην μέλη της Χαμάς θα έχουν ρόλο στο μέλλον της Γάζας. Αλλά το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να στραγγαλίσει αυτή την προοπτική - εγείροντας φόβους για κάτι σαν την καταστροφή της «απομπααθοποίησης» μετά την εισβολή στο Ιράκ. Αυτό θα αποτύγχανε να αναγνωρίσει ότι σε πολλές περιπτώσεις, γιατροί, μηχανικοί, αστυνομικοί, νοσηλευτές και άτομα που εργάζονται σε πανεπιστήμια ήταν ευθυγραμμισμένα με τη Χαμάς. Στο Ιράκ, μια εκτεταμένη πολιτική αποκλεισμού οδήγησε πολύ γρήγορα σε αναρχία και θρησκευτική βία.

Η Γάζα είναι διαφορετική από πολλές απόψεις. Αλλά αυτό που λείπει από όλα αυτά είναι μια ουσιαστική διαδικασία συμφιλίωσης που θα επιτρέπει σε όλους τους Παλαιστίνιους να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα κοινά. Είναι δύσκολο να θεωρηθεί ότι αυτή είναι μια συμφωνία που ωφελεί την παλαιστινιακή κοινωνία.

