Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σε σήμερα σε νέες δηλώσεις του κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αργεντινής ότι αν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα, τότε οι ΗΠΑ θα παρέμβουν για να το επιτύχουν.

«Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν πώς θα το κάνει αυτό. «Δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω, αλλά αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Ξέρουν ότι δεν παίζω παιχνίδια».

BREAKING:



Trump said that if Hamas do not agree to voluntary disarmament, they will be "disarmed" by the United States.



"They know, I am not playing games," Trump added. pic.twitter.com/IDygQcCcmO — Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2025

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραποίησε τον αριθμό των πτωμάτων των νεκρών ομήρων που έχει, καθώς χθες το βράδυ επέστρεψε μόνο τέσσερα από τα 28 πτώματα.

«Τα θέλω πίσω. Αυτό είπαν. Τα θέλω πίσω. Επίσης, είπαν ότι θα αφοπλιστούν», είπε.

Trump hosts bilateral lunch with Argentina's Milei https://t.co/4pdyDJ6Kam — Reuters (@Reuters) October 14, 2025

Παρά το γεγονός ότι τόνισε ότι η οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση για την καταστολή των μελών συμμοριών στη Γάζα από τη Χαμάς.

Υπάρχουν αναφορές ότι η Χαμάς έχει συγκρουστεί με συμμορίες που κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ σε όλη τη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός.

«Πράγματι εξόντωσαν μερικές συμμορίες που ήταν πολύ κακές, πολύ, πολύ κακές συμμορίες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Και τις εξόντωσαν, και σκότωσαν έναν αριθμό μελών συμμοριών. Και αυτό δεν με ενόχλησε πολύ, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν υπάρχει πρόβλημα», είπε.

???? Trump welcomes the President of Argentina Milei to the White House. pic.twitter.com/fuLzcaBpxL — Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2025

Τραμπ: Η «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα»

Νωρίτερα απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Η Χαμάς θα παραδώσει κι άλλες σορούς ομήρων

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, απείλησε να διακόψει την παροχή βοήθειας προς τη Γάζα αν η Χαμάς δεν επιστρέψει τα πτώματα των στρατιωτών που εξακολουθούν να κρατούνται στην περιοχή.



Η Χαμάς πάντως αναμένεται να παραδώσει αρκετές ακόμη σορούς ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου.

Αυτό αναφέρθηκε από πηγές στο τηλεοπτικό κανάλι Alaraby TV του Κατάρ.

Μια άλλη πηγή σημείωσε ότι ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ελπίζουν στην παράδοση αρκετών ακόμη σορών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για τον αριθμό ή την ταυτότητα των νεκρών.

Σύμφωνα με το Reuters , η Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι θα ξεκινήσει την παράδοση των σορών στις 10 μ.μ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται ο ισραηλινός στρατός, ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ' οδόν προς ένα σημείο συνάντησης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, όπου θα του παραδοθούν ορισμένα φέρετρα των νεκρών ομήρων.

Διαβάστε επίσης