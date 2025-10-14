Γάζα: 15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες έτοιμοι να ηγηθούν της επόμενης μέρας

Δοκιμάζεται η ειρήνη ένα 24ωρο έπειτα από τις υπογραφές στην Αίγυπτο 

Μάνος Χατζηγιάννης

Γάζα: 15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες έτοιμοι να ηγηθούν της επόμενης μέρας

Ένα κονβόι που μεταφέρει τους επτά απελευθερωμένους ομήρους, οι οποίοι κρατούνταν στη Γάζα από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, φτάνει στο Ρέιμ, στο νότιο Ισραήλ, στις 13 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Amir Cohen
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε λεπτή γραμμή μοιάζει να ισορροπεί η ειρήνη στη Γάζα, ενώ οι εξελίξεις αναφορικά με την επόμενη μέρα τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Το Ισραήλ δεν θα ανοίξει ξανά αύριο το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, όπως απαιτεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Χαμάς για την αποτυχία της να τηρήσει τη δέσμευσή της να επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που κρατά στη Γάζα, αναφέρουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ θα περιορίσει επίσης τη ροή βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες έτοιμοι να ηγηθούν της επόμενης μέρας

Στο μεταξύ ο Μπαντρ Αμπντελάτι, υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, δήλωσε σήμερα ότι 15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες έχουν επιλεγεί για να διοικήσουν τη Γάζα με την έγκριση του Ισραήλ, της Χαμάς και όλων των άλλων παλαιστινιακών φατριών.

«Πρέπει να τους τοποθετήσουμε ώστε να φροντίσουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στη Γάζα, και το Συμβούλιο Ειρήνης πρέπει να υποστηρίξει και να εποπτεύσει τη ροή των οικονομικών και των χρημάτων, τα οποία θα προορίζονται για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε, αναφερόμενος σε ένα συμβούλιο που θα διοικεί τη Γάζα και θα προεδρεύεται από τον Πρόεδρο Τραμπ.

Ο Αμπντελάτι δήλωσε ότι τα μέλη της Χαμάς υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό το σχέδιο του Τραμπ. «Δεν έχουν κανένα ρόλο στην μεταβατική περίοδο. Έχουν δεσμευτεί σε αυτό. Γι' αυτό εργάζονται για τη σύσταση μιας παλαιστινιακής διοικητικής επιτροπής που θα αναλάβει τη φροντίδα της καθημερινής ζωής των κατοίκων της Γάζας».

Από την πλευρά του, το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με την αποχώρηση από τη Γάζα, επιτρέποντας την ελεύθερη ροή της βοήθειας και τη σύσταση της διοικητικής επιτροπής επί τόπου για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των αμάχων, είπε ο Αμπντελάτι Η Χαμάς πρέπει επίσης να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, πρόσθεσε.

Τραμπ: Η «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα»

Νωρίτερα απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

7390c49a-720d-492d-8884-38c8036ed784.jpg

Το ΔΝΤ δηλώνει ότι η ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα δημιουργεί ευκαιρίες

Η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που θέτει τέλος σε δύο χρόνια ένοπλων συγκρούσεων στη Γάζα, δημιουργεί ευκαιρίες για μόνιμη οικονομική ανάκαμψη στην περιοχή, δήλωσε επίσης σήμερα η αναπληρώτρια επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με το Reuters.

Η Petya Koeva-Brooks δήλωσε ότι το ΔΝΤ είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα για την ανάκαμψη της Γάζας και των περιφερειακών οικονομιών που έχουν πληγεί σοβαρά από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων της Αιγύπτου και της Ιορδανίας.

Η Χαμάς θα παραδώσει κι άλλες σορούς ομήρων

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, απείλησε να διακόψει την παροχή βοήθειας προς τη Γάζα αν η Χαμάς δεν επιστρέψει τα πτώματα των στρατιωτών που εξακολουθούν να κρατούνται στην περιοχή.

Η Χαμάς πάντως αναμένεται να παραδώσει αρκετές ακόμη σορούς ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου.

Αυτό αναφέρθηκε από πηγές στο τηλεοπτικό κανάλι Alaraby TV του Κατάρ.

Μια άλλη πηγή σημείωσε ότι ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ελπίζουν στην παράδοση αρκετών ακόμη σορών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για τον αριθμό ή την ταυτότητα των νεκρών.

Σύμφωνα με το Reuters , η Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι θα ξεκινήσει την παράδοση των σορών στις 10 μ.μ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται ο ισραηλινός στρατός, ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ' οδόν προς ένα σημείο συνάντησης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, όπου θα του παραδοθούν ορισμένα φέρετρα των νεκρών ομήρων.

Οι κάτοικοι της Γάζας ζητούν την άμεση έναρξη της διεθνούς ανασυγκρότησης

Τέλος, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα να κινηθεί γρήγορα για να αποκαταστήσει κάποια ομαλότητα στην κατά το μεγαλύτερο μέρος κατεστραμμένη Λωρίδα.

Ο Μοχάμαντ Αμπού Χατζράς, ένας εκτοπισμένος Παλαιστίνιος από το νότιο Χαν Γιούνις, δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι ελπίζει ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα οδηγήσει γρήγορα στην ανασυγκρότηση της Γάζας. «Δεν υπάρχει υποδομή, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή οτιδήποτε άλλο κατάλληλο για τη ζωή», δήλωσε ο Αμπού Χατζράς.

Την Τρίτη, η υπηρεσία ανάπτυξης του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες κοινές εκτιμήσεις του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, θα χρειαστούν 70 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο Jaco Cilliers, ειδικός εκπρόσωπος της υπηρεσίας, δήλωσε ότι θα χρειαστούν 20 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρειαστεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πιθανώς δεκαετίες...

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:15ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικοπούλα της Σχολής Αστυφυλάκων «σάρωσε» τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Taekwondo

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (14/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.300.000 ευρώ

21:57TRAVEL

Εντυπωσιακό βίντεο drone με τις μοναδικές ομορφιές της Πάρου

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί την Ισπανία με τιμωρητικούς δασμούς

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί σε λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες - Βίντεο

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η «τρίπλα» Λεκορνί με το συνταξιοδοτικό απομακρύνει την πολιτική κρίση και τις εκλογές

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς»

21:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρή σε πάρκινγκ εντοπίστηκε συγγενής του Μιτ Ρόμνεϊ - Έπεσε από τον 5ο όροφο πάρκινγκ

21:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Άστατο το σκηνικό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες - Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγμα κατά σκάφους καρτέλ κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας εξαπέλυσε ο Τραμπ - Βίντεο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Σε σταυροδρόμι η ειρήνη στη Γάζα: 15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες έτοιμοι να ηγηθούν της επόμενης μέρας - Με την έγκριση του Ισραήλ

21:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Νότια Αφρική έγινε η 23η ομάδα που προκρίθηκε στα τελικά

21:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (14/10): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 56 εκατομμύρια ευρώ

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Αερογέφυρα ζωής» για το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο της πισίνας - Μεταφέρθηκε με αεροσκάφος στο Ηράκλειο

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακαβιά: Συνελήφθη Αλβανός που επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα με 13.200 ευρώ αδήλωτα

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο επόμενος «πόλεμος» Δύσης με Κίνα θα είναι για το ρήνιο - Ένα από τα σπανιότερα μέταλλα στη γη

21:05ΚΟΣΜΟΣ

«Παίρνουν φωτιά» τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν: Εκτόξευση πυραύλων

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Τη Βόρεια Ιρλανδία ως «μοντέλο» για το μέλλον της Γάζας προωθεί η Βρετανία

20:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Επεισοδιακές συλλήψεις για ναρκωτικά – Οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σεισμός στο Sındırgı

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες μας θρηνούν για τον πατέρα τους» λέει η σύζυγός του - Η περιουσία των 250 εκατομμυρίων δολαρίων

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς»

21:05ΚΟΣΜΟΣ

«Παίρνουν φωτιά» τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν: Εκτόξευση πυραύλων

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο επόμενος «πόλεμος» Δύσης με Κίνα θα είναι για το ρήνιο - Ένα από τα σπανιότερα μέταλλα στη γη

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (14/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.300.000 ευρώ

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Αερογέφυρα ζωής» για το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο της πισίνας - Μεταφέρθηκε με αεροσκάφος στο Ηράκλειο

19:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μαγνητική ασπίδα της Γης εξασθενεί: Η μισή Ευρώπη κινδυνεύει - Τι είναι η «Ανωμαλία του Νότιου Ατλαντικού»

18:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας» - Αναβολή στη δίκη του 43χρονου «πλαστικού χειρουργού» που χτύπησε γυναίκα

20:05LIFESTYLE

Πέθανε ο D’Angelo: Θρήνος για τον αστέρα του RnB

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Ευχάριστα νέα για τον Γερμανό θρύλο της Formula 1 - Τι αποκάλυψε δημοσιογράφος

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Πώς η παράδοση του 22χρονου ανέτρεψε τα σχέδια της ΕΛΑΣ - Περιμένουν να «μιλήσουν» τα κινητά τηλεφωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ