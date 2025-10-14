Γάζα: 15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες έτοιμοι να ηγηθούν της επόμενης μέρας

Ένα κονβόι που μεταφέρει τους επτά απελευθερωμένους ομήρους, οι οποίοι κρατούνταν στη Γάζα από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, φτάνει στο Ρέιμ, στο νότιο Ισραήλ, στις 13 Οκτωβρίου 2025.

Σε λεπτή γραμμή μοιάζει να ισορροπεί η ειρήνη στη Γάζα, ενώ οι εξελίξεις αναφορικά με την επόμενη μέρα τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Το Ισραήλ δεν θα ανοίξει ξανά αύριο το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, όπως απαιτεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Χαμάς για την αποτυχία της να τηρήσει τη δέσμευσή της να επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που κρατά στη Γάζα, αναφέρουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ θα περιορίσει επίσης τη ροή βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες έτοιμοι να ηγηθούν της επόμενης μέρας

Στο μεταξύ ο Μπαντρ Αμπντελάτι, υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, δήλωσε σήμερα ότι 15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες έχουν επιλεγεί για να διοικήσουν τη Γάζα με την έγκριση του Ισραήλ, της Χαμάς και όλων των άλλων παλαιστινιακών φατριών.

«Πρέπει να τους τοποθετήσουμε ώστε να φροντίσουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στη Γάζα, και το Συμβούλιο Ειρήνης πρέπει να υποστηρίξει και να εποπτεύσει τη ροή των οικονομικών και των χρημάτων, τα οποία θα προορίζονται για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε, αναφερόμενος σε ένα συμβούλιο που θα διοικεί τη Γάζα και θα προεδρεύεται από τον Πρόεδρο Τραμπ.

Ο Αμπντελάτι δήλωσε ότι τα μέλη της Χαμάς υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό το σχέδιο του Τραμπ. «Δεν έχουν κανένα ρόλο στην μεταβατική περίοδο. Έχουν δεσμευτεί σε αυτό. Γι' αυτό εργάζονται για τη σύσταση μιας παλαιστινιακής διοικητικής επιτροπής που θα αναλάβει τη φροντίδα της καθημερινής ζωής των κατοίκων της Γάζας».

Από την πλευρά του, το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με την αποχώρηση από τη Γάζα, επιτρέποντας την ελεύθερη ροή της βοήθειας και τη σύσταση της διοικητικής επιτροπής επί τόπου για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των αμάχων, είπε ο Αμπντελάτι Η Χαμάς πρέπει επίσης να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, πρόσθεσε.

Τραμπ: Η «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα»

Νωρίτερα απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

BREAKING: In a social media post, US President Donald Trump has said a "big burden has been lifted" in the Middle East but the "job is not done".



He added: "The dead have not been returned, as promised."



Gaza latest ? https://t.co/sr5yYNiIzV



? Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/6C9ufm8Q7Q — Sky News (@SkyNews) October 14, 2025

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Το ΔΝΤ δηλώνει ότι η ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα δημιουργεί ευκαιρίες

Η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που θέτει τέλος σε δύο χρόνια ένοπλων συγκρούσεων στη Γάζα, δημιουργεί ευκαιρίες για μόνιμη οικονομική ανάκαμψη στην περιοχή, δήλωσε επίσης σήμερα η αναπληρώτρια επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με το Reuters.

Η Petya Koeva-Brooks δήλωσε ότι το ΔΝΤ είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα για την ανάκαμψη της Γάζας και των περιφερειακών οικονομιών που έχουν πληγεί σοβαρά από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων της Αιγύπτου και της Ιορδανίας.

Η Χαμάς θα παραδώσει κι άλλες σορούς ομήρων

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, απείλησε να διακόψει την παροχή βοήθειας προς τη Γάζα αν η Χαμάς δεν επιστρέψει τα πτώματα των στρατιωτών που εξακολουθούν να κρατούνται στην περιοχή.



Η Χαμάς πάντως αναμένεται να παραδώσει αρκετές ακόμη σορούς ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου.

Αυτό αναφέρθηκε από πηγές στο τηλεοπτικό κανάλι Alaraby TV του Κατάρ.

Μια άλλη πηγή σημείωσε ότι ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ελπίζουν στην παράδοση αρκετών ακόμη σορών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για τον αριθμό ή την ταυτότητα των νεκρών.

Σύμφωνα με το Reuters , η Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι θα ξεκινήσει την παράδοση των σορών στις 10 μ.μ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται ο ισραηλινός στρατός, ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ' οδόν προς ένα σημείο συνάντησης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, όπου θα του παραδοθούν ορισμένα φέρετρα των νεκρών ομήρων.

Οι κάτοικοι της Γάζας ζητούν την άμεση έναρξη της διεθνούς ανασυγκρότησης

Τέλος, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα να κινηθεί γρήγορα για να αποκαταστήσει κάποια ομαλότητα στην κατά το μεγαλύτερο μέρος κατεστραμμένη Λωρίδα.

Ο Μοχάμαντ Αμπού Χατζράς, ένας εκτοπισμένος Παλαιστίνιος από το νότιο Χαν Γιούνις, δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι ελπίζει ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα οδηγήσει γρήγορα στην ανασυγκρότηση της Γάζας. «Δεν υπάρχει υποδομή, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή οτιδήποτε άλλο κατάλληλο για τη ζωή», δήλωσε ο Αμπού Χατζράς.

Την Τρίτη, η υπηρεσία ανάπτυξης του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες κοινές εκτιμήσεις του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, θα χρειαστούν 70 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο Jaco Cilliers, ειδικός εκπρόσωπος της υπηρεσίας, δήλωσε ότι θα χρειαστούν 20 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρειαστεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πιθανώς δεκαετίες...

Διαβάστε επίσης