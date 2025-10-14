Γάζα: Κινδυνεύει η εκεχειρία - Κλείνει περάσματα το Ισραήλ - Οι σοροί των ομήρων και η Αίγυπτος

Οι ομάδες από την Αίγυπτο λειτουργούν σε συνεργασία με ισραηλινές αρχές για την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Παλαιστίνιοι επιθεωρούν τα συντρίμμια ενός κτιρίου μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη της Γάζας, Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023.
AP
Σύννεφα μαζεύονται πάνω από τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, λόγω της αποτυχίας της Χαμάς να παραδώσει τις σορούς των νεκρών ομήρων, καθώς το Ισραήλ ξεκίνησε να επιβάλλει κυρώσεις στη Χαμάς.

Σε μια προσπάθεια να διασωθεί η εύθραυστη εκεχειρία συνεργεία διασωστών από την Αίγυπτο, βρίσκονται ήδη εντός της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να βοηθήσουν στις προσπάθειες εντοπισμού και ανάσυρσης των σορών νεκρών ομήρων, σύμφωνα με δημοσίευμα του καταριανού δικτύου Al Araby.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ισραηλινές ομάδες συνεργάζονται στενά με Αιγύπτιους αξιωματούχους προκειμένου να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με την ταυτοποίηση και επιστροφή των θυμάτων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την παράδοση των σορών τεσσάρων ομήρων από τη Χαμάς, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο κατηγόρησε την οργάνωση ότι παραβιάζει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε ωστόσο ότι «κάθε καθυστέρηση ή εσκεμμένη αποφυγή θα θεωρηθεί σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας και θα υπάρξει ανάλογη απάντηση».

Κλειστό το πέρασμα της Ράφα

Το Ισραήλ δεν θα ανοίξει ξανά αύριο το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, όπως απαιτεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Χαμάς για την αποτυχία της να τηρήσει τη δέσμευσή της να επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που κρατά στη Γάζα, αναφέρουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ θα περιορίσει επίσης τη ροή βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Πυρά από τις οικογένειες των ομήρων

Την ίδια στιγμή, μητέρα νεκρού ομήρου, πραγματοποίησε δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζοντας ότι η χώρα της απεμπόλησε τον μοχλό πίεσης και δεν επέμεινε στην προθεσμία για την επιστροφή των πτωμάτων.
Η Γιαέλ Αντάρ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι "πρόδωσε" οικογένειες όπως η δική της, των οποίων οι αγαπημένοι σκοτώθηκαν σε αιχμαλωσία και δεν έχουν επιστραφεί. Σε συνεντευξή της στο Κανάλι 12 υποστήριξε ότι είχε ρωτήσει αξιωματούχους πριν από τη συμφωνία για τους ομήρους που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, τι μοχλό πίεσης θα είχε το Ισραήλ για να ανακτήσει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς, εκ των οποίων μόνο τέσσερις επιστράφηκαν τη Δευτέρα.Η Χαμάς υποτίθεται ότι θα επέστρεφε και τους 48 ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, μέχρι τη Δευτέρα, αλλά είχε προειδοποιήσει ότι θα δυσκολευόταν να εντοπίσει ορισμένα από τα πτώματα.

Έξι νεκροί από τα πυρά του Ισραηλινού στρατού

Ταυτόχρονα όμως ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι άντρες του στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας "άνοιξαν πυρ για να αντιμετωπίσουν την απειλή" αρκετών ατόμων που τους πλησίασαν την Τρίτη κατά μήκος της "κίτρινης γραμμής" και δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές να σταματήσουν, με αποτέλεσμα έξι τουλάχιστον νεκρούς Παλαιστίνιους, τους πρώτους μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας.
Μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός είναι ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί στη Γάζα στη λεγόμενη κίτρινη γραμμή όπου βρίσκονταν οι δυνάμεις του τον Αύγουστο, πριν ξεκινήσει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας.

Εγκρίθηκαν 15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες για την επόμενη ημέρα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Badr Abdelatty δήλωσε στο Associated Press πριν από τη χθεσινή σύνοδο κορυφής ότι 15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες έχουν επιλεχθεί για να διαχειριστούν τη μεταπολεμική Γάζα. Είπε ότι τα ονόματά τους έχουν ήδη ελεγχθεί από το Ισραήλ, χωρίς να τα αποκαλύψει. Ο Abdelatty είπε ακόμη ότι η 15μελής επιτροπή έχει ήδη εγκριθεί από όλες τις παλαιστινιακές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Συμπλήρωσε ότι τα μέλη της Χαμάς καλωσόρισαν το σχέδιο του Τραμπ. Οι ίδιοι "δεν έχουν κανένα ρόλο στη μεταβατική περίοδο. Έχουν δεσμευτεί σε αυτό. Γι' αυτό εργάζονται πάνω σε μια διοικητική παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναπτυχθεί προκειμένου να φροντίσει για την καθημερινή ζωή του λαού της Γάζας", δήλωσε συγκεκριμένα.

Για να συνεχίσει «από την πλευρά του, το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με την απόσυρση από τη Γάζα, επιτρέποντας τη ροή βοήθειας και την ανάπτυξη της διοικητικής επιτροπής επί τόπου για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών». «Η Χαμάς πρέπει επίσης να τηρήσει τις δεσμεύσεις της», κατέληξε.

