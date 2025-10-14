Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον «υπόπτων» στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι άνοιξε πυρ αφού «αρκετοί ύποπτοι» διέσχισαν τη γραμμή αποχώρησης και πλησίασαν τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στη βόρεια περιοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Ο IDF δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελεί «παραβίαση της συμφωνίας», προσθέτοντας ότι έγιναν προσπάθειες να απομακρυνθούν οι ύποπτοι.

«Οι ύποπτοι δεν συμμορφώθηκαν και συνέχισαν να πλησιάζουν τις δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε πυροβολισμούς για να απομακρύνουν την απειλή».

Το στρατιωτικό επιτελείο κάλεσε επίσης τους κατοίκους της Γάζας να συμμορφωθούν με τις οδηγίες των δυνάμεων και να μην πλησιάζουν τις περιοχές όπου επιχειρούν.

