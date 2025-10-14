Απειλεί ο Μπεν Γκβιρ: Πλήρης διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα αν δεν επιστραφούν οι σοροί
Ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας κάλεσε τον Νετανιάχου να θέσει τελεσίγραφο στη Χαμάς
Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απείλησε σήμερα με πλήρη διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει τις σορούς στρατιωτών που παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακα.
«Καλώ τον πρωθυπουργό να θέσει ένα σαφές τελεσίγραφο στη Χαμάς: εάν δεν επιστρέψετε αμέσως όλες τις σορούς των στρατιωτών μας που έπεσαν πολεμώντας και συνεχίζετε να καθυστερείτε αυτήν την επιστροφή, εμείς θα αναστείλουμε αμέσως κάθε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας», έγραψε ο Μπεν Γκβιρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, στον λογαριασμό του στο Telegram.
