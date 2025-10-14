Χαμάς: Το βράδυ της Τρίτης η μεταφορά τεσσάρων νεκρών ομήρων στο Ισραήλ

Ισραηλινοί στέκονται ενώ περνούν οχήματα που μεταφέρουν τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα, στις 13 Οκτωβρίου 2025.

Η Χαμάς ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές ότι θα αρχίσει τη μεταφορά των σορών τεσσάρων νεκρών Ισραηλινών ομήρων στο Ισραήλ στις 10 το βράδυ της Τρίτης (14/10), αναφέρει το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται δήλωση αξιωματούχου που εμπλέκεται με την επιχείρηση.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη και ότι η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα θα μειωθεί, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς να παραδώσει τις σορούς των ομήρων που κρατά.

Η Χαμάς απελευθέρωσε την Δευτέρα (13/10) το σύνολο των 20 εν ζωή ομήρων που κρατούσε αιχμάλωτους στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου 2023, στο πλαίσιο του σχεδίου είκοσι σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, με την οργάνωση να απαιτείται τώρα να παραδώσει τώρα στο Ισραήλ τις σορούς των ομήρων που δεν τα κατάφεραν.

Οι διαμεσολαβητές αναφέρουν ότι η Χαμάς αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό όλων των νεκρών, αλλά η ισραηλινή κυβέρνηση πιστεύει ότι η οργάνωση δεν καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες.

Η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της διετούς σύρραξης απαιτεί από τη Χαμάς να επιστρέψει τις 28 σορούς των Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα για 360 Παλαιστινίους που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα.

Η Χαμάς ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές ότι είχε χάσει εννέα από τις σορούς κάτω από τα ερείπια που προκάλεσαν τα πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα, αλλά η κυβέρνηση Νετανιάχου αντέδρασε με οργή όταν έλαβε μόνο τέσσερα πτώματα αντί για τα αναμενόμενα 20, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως παραβίαση της συμφωνίας.

*Με πληροφορίες από Reuters, Guardian

