Δύο χρόνια στα τούνελ της Χαμάς: Βασανιστήρια, αλυσίδες και λιμοκτονία - Τα μαρτύρια των ομήρων

Μετά από δύο χρόνια αιχμαλωσίας από τη Χαμάς, οι όμηροι που απελευθερώθηκαν αποκάλυψαν μερικές πληροφορίες για τις κακουχίες που πέρασαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Γάζα, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ορισμένοι πέρασαν και τα δύο χρόνια σε απομόνωση, αγνοώντας αν οι αγαπημένοι τους ζουν ή πέθαναν μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Οι αδελφοί Κούνιο

Ο Άριελ Κούνιο φέρεται να κρατήθηκε μόνος του σε αιχμαλωσία, σύμφωνα με το Channel 12, ενώ ο αδελφός του Ντέιβιντ κρατήθηκε με τον Νίμροντ Κοέν και τον Εϊτάν Χορν σε πολλαπλά τούνελ σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ενώ βρισκόταν στις σήραγγες, ο Ντέιβιντ Κούνιο δεν είχε πρόσβαση σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Μόνο κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνάντησης με τον Γιαρντέν Μπίμπας, αφού γυρίστηκε το βίντεο της Χαμάς με τους ίδιους ο Ντέιβιντ έμαθε ότι ο δίδυμος αδελφός του, Εϊτάν Κούνιο, επέζησε στις 7 Οκτωβρίου.

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν

Ο Γκάλι και ο Ζιβ Μπέρμαν κρατήθηκαν ξεχωριστά και τους στερήθηκε κάθε πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, ανέφερε το Channel 12. Λέγεται ότι κρατούνταν στην ίδια πόλη και δεν τους είπαν ότι τελικά θα επανενώνονταν σήμερα. Οι τρομοκράτες φέρονται να μιλούσαν εβραϊκά και στους δύο άνδρες κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους.

Oι αδερφοί Μπέρμαν

Eλκάνα Μπόχμποτ

Ο Ελκάνα Μπόχμποτ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στην αιχμαλωσία, αλυσοδεμένος σε σήραγγες, όπου έχασε κάθε αίσθηση του χρόνου και του χώρου. Ο ίδιος είπε στην οικογένειά του στην επέτειο του γάμου του ότι είχε ζητήσει από έναν φρουρό να του επιτρέψει να κάνει ντους. Ο φρουρός της Χαμάς αρχικά αρνήθηκε το αίτημά του και απαίτησε να καθίσει ξανά, αλλά τελικά υποχώρησε και του επέτρεψε να πλυθεί.

Ματάν Ανγκρέστ

Ο Mατάν Ανγκρέστ έλαβε θεραπεία για τραυματισμούς στα δάχτυλα και τα χέρια του χωρίς αναισθησία, προκαλώντας περαιτέρω ιατρικά προβλήματα, ανέφερε το N12.

Σε αντίθεση με άλλους ομήρους, του επέτρεπαν να παρακολουθεί περιστασιακά αποσπάσματα από τα μέσα ενημέρωσης από την Πλατεία των Ομήρων, όπου άκουγε τους αγαπημένους του να μιλούν.

«Κατά καιρούς έλεγε μερικές προτάσεις. Υπέστη πολύ σοβαρά βασανιστήρια τους πρώτους μήνες όταν ορίστηκε ως στρατιώτης... Δεν ξέρω από πού πήρε αυτή τη δύναμη», δήλωσε η μητέρα του στο N12. «...Δεν θυμόταν πώς απήχθη στην πραγματικότητα, αλλά θυμόταν τη μάχη και υπέθεσε ότι οι φίλοι του σκοτώθηκαν εκείνο το πρωί. Έχει αναδρομές στο παρελθόν όπου χάνει τις αισθήσεις του και περιστασιακά ανοίγει τα μάτια του, η απαγωγή, ο ξυλοδαρμός του, το κάλυμμά του με μαύρες σακούλες, η κακοποίηση που του έγινε... Έχει περάσει πολλά. Αλλά είναι εδώ και θα επικεντρωθούμε στα καλά.

Ήταν στις σήραγγες για πολλή ώρα, μιλώντας για σοβαρούς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αεροπλάνα που περνούσαν πάνω από τη σήραγγα, τοίχους που έπεφταν κοντά τους, βρέθηκαν να περνούν δίπλα από ερείπια, πολύ δύσκολες καταστάσεις».

Αβινατάν Ορ

Ο Αβινατάν Ορ, ο οποίος επανενώθηκε με τους αγαπημένους του τη Δευτέρα, κρατήθηκε σε στρατόπεδο στην κεντρική Γάζα. Εκεί οι τρομοκράτες τον άφησαν να λιμοκτονήσει και σύμφωνα με μια αρχική ιατρική έκθεση, έχασε μεταξύ 30-40% του σωματικού του βάρους, ανέφερε το N12. Ο Αβινατάν ήταν εντελώς απομονωμένος από τους άλλους ομήρους και του είπαν πολύ λίγα για το τι συνέβη στο Ισραήλ μετά την εισβολή της Χαμάς.

Εβιατάρ Ντέιβιντ

Ο πατέρας του Εβιατάρ Ντέιβιντ είπε στο Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο γιος του είχε υποστεί ψυχολογική και σωματική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του. Χωρίστηκε από τον συνομήλικό του Γκι Γκιλμπόα-Νταλάλ πριν από δύο μήνες.

O Eβιάταρ Νταβίντ

Άλον Όχελ

Ο Άλον Όχελ ήταν αλυσοδεμένος στην ίδια σήραγγα σχεδόν για όλα τα δύο χρόνια που ήταν αιχμάλωτος και μετακινήθηκε μόνο μία φορά σε μια νέα σήραγγα πριν από 40 ημέρες, ανέφερε το Channel 12. Ο Άλον μεταφέρθηκε απροσδόκητα στη νέα σήραγγα που βρίσκεται στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας μετά από ώρες ταξιδιού. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι η κίνηση έγινε για να τον χρησιμοποιήσουν ως ανθρώπινη ασπίδα για να αποτρέψουν τον στρατό από το να καταλάβει την πόλη.

