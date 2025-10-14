Τα πιο συγκινητικά βίντεο της επανένωσης των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων με τις οικογένειές τους

O πρώην όμηρος Guy Gilboa-Dalal, που κρατούνταν αιχμάλωτος στη Γάζα από τη Χαμάς αγκαλιάζεται με συγγενικό τους πρόσωπο, στις 13 Οκτωβρίου 2025.

Όλοι οι εν ζωή Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνταν για περισσότερα από δύο χρόνια στη Λωρίδα της Γάζας επέστρεψαν τη Δευτέρα (13/10) στις οικογένειές τους, μετά την συμφωνία της Χαμάς με το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός, υπό το πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

738 ημέρες μετά την επίθεση και την απαγωγή τους από τη Χαμάς, οι 20 τελευταίοι Ισραηλινοί όμηροι που βρίσκονται εν ζωή επέστρεψαν επιτέλους στα σπίτια τους, με τα βίντεο από την επανένωση με τους δικούς τους ανθρώπους να συγκινούν ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο όμηρος Bar Kuperstein έχει μια τεράστια έκπληξη να τον περιμένει όταν θα επέστρεφε στους δικούς του ανθρώπους.

Ο πατέρας του, ο οποίος ήταν παράλυτος και δεν μπορούσε να μιλήσει λόγω ενός ατυχήματος, έμαθε να περπατά και να μιλάει ξανά τα τελευταία 2 χρόνια, ώστε να είναι έτοιμος να αγκαλιάσει τον γιο του και να του πει ότι του έλειψε.

Hostage Bar Kuperstein has a huge surprise waiting for him at home.



His father, who had been paralyzed and nonverbal due to an accident, has learned to walk and speak again over the last 2 years, so that he’d be ready to hug his son and tell him he missed him.



?@roniaviram pic.twitter.com/aM0udHZLan

— Yael Bar tur ? (@yaelbt) October 12, 2025



Όταν ο πατέρας είδε τον απελευθερωμένο γιο του για πρώτη φορά έπειτα από 738 ημέρες αιχμαλωσίας, σηκώθηκε για να τον αγκαλιάσει, σε μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή.

After two years, Bar Kuperstein finally reunites with his family. His father promised he would stand for the first time to hug him. pic.twitter.com/hWa9AouNIY

— נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) October 13, 2025



Τα αδέλφια Cunio παρά τα όσα έχουν περάσει αποφάσισαν να κάνουν έκπληξη στους δικούς τους όταν θα τους ξαναέβλεπαν μετά την απελευθέρωσή τους.

After all they’ve been through the Cunio brothers made mischief when reuniting with loved ones. A jump scare following a hellish nightmare. What resilience. Seeing Ariel reunite with Arbel who was also held hostage is a truly beautiful thing.



Love wins.pic.twitter.com/1XJhCjhUPk

— Heidi Bachram ?️ (@HeidiBachram) October 13, 2025



Ο πρώην όμηρος Eitan Mor ξαναείδε για πρώτη φορά τους γονείς του Efrat και Zvika στη βάση των ισραηλινών δυνάμεων που είχε μεταφερθεί.

Freed hostage Eitan Mor reunites with his parents, Efrat and Zvika, earlier at the IDF’s Re’im base. pic.twitter.com/HllfrTO4f9

— Open Source Intel (@Osint613) October 13, 2025



O Ισραηλινός πρώην όμηρος Matan Zangauker επανενώθηκε με τη μητέρα του.

??? Former Israeli hostage Matan Zangauker is reuniting with his mother, Einav. pic.twitter.com/U6o2tjO0KZ

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025



Ο όμηρος Omri Miran ξανείδε τους δικούς του.

Emotional moment Israeli hostage Omri Miran reunites with family. pic.twitter.com/sYbo3UzdXi

— Daily Mail (@DailyMail) October 13, 2025



Ο όμηρος της Χαμάς Εβιατάρ Νταβίντ επανενώθηκε έπειτα από πάνω από δύο χρόνια με την οικογένειά του.

Ο πρώην όμηρος της Χαμάς Εβιατάρ Νταβίντ που κρατούνταν από τη Χαμάς στη Γάζα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 επανενώθηκε με τους γονείς του Αβισάι και Γκάλια, στις 13 Οκτωβρίου 2025. Οικογένεια Νταβίντ μέσω REUTERS

Ο Νταβίντ είχε εμφανιστεί σε ένα από τα τελευταία βίντεο των ομήρων που δημοσίευσε η Χαμάς στις αρχές Αυγούστου.

Evyatar David, forced to dig his own grave for a Hamas propaganda video, is a free man ? pic.twitter.com/SObKIvSUWv

— Eylon Levy (@EylonALevy) October 13, 2025



Εκεί ο 24χρονος απεικονιζόταν εντελώς σκελετωμένος από την πείνα και τις κακουχίες, να σκάβει ο ίδιος τον τάφο του!

Οι εικόνες του Εβιατάρ Νταβίντ που δημοσίευσε η Χαμάς τον Αύγουστο.

Αδέλφια, γονείς, φίλοι και σύζυγοι αγκαλιάστηκαν για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια σε ασφαλή εδάφη στο Ισραήλ, μετά την ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Ο Yosem-Chaim Ohana αγκαλιάστηκε για πρώτη φορά με τον πατέρα του έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Yosef-Chaim Ohana's father reunites with his son and it is a hug for the ages ? pic.twitter.com/2izIBicSFg

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 13, 2025



Σε εικόνες που δημοσίευσαν οι ισραηλινές δυνάμεις καταγράφηκε η στιγμή που οι Rom Broslavski, Nimrod Cohen και Eitan Horn επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Watch the moments that Rom Broslavski, Nimrod Cohen, and Eitan Horn were welcomed back home into Israel by the IDF ?? pic.twitter.com/panFrDZfoI

— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025



Ο όμηρος Segev Kaflon μοιράστηκε τις στιγμές που επανενώθηκε με την οικογένειά του. Ο 27χρονος είχε απαχθεί από το φεστιβάλ Νόβα κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης της Χαμάς.

??? Former hostage Segev Kalfon shares an emotional reunion with his family



Kalfon was abducted from the Nova music festival and spent over two years in Hamas captivity. pic.twitter.com/IaCMmeaVtW

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025



Emotional scenes show the final Israeli hostages freed from Gaza reuniting with their families after more than two years in Hamas captivity. pic.twitter.com/olHD4KUzxQ

— New York Post (@nypost) October 13, 2025



Family and friends of Israeli hostages released by Hamas were overcome with bittersweet joy, some bursting into tears and others screaming with happiness after seeing their loved ones freed following more than two years in captivity in Gaza https://t.co/AvJ9bBbtRb pic.twitter.com/4lFQqa61YP

— Reuters (@Reuters) October 13, 2025



One of the most historic and emotional moments in the history of Israel ??



Hostages are welcomed home by thousands of Israelis after two painful years in Hamas captivity ? pic.twitter.com/h0hqRQ1JyA

— REAL JEW (@THEREALJEW613) October 13, 2025



Ημέρα απελευθέρωσης για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και φυλακισμένοι υποδέχθηκαν με δάκρυα και κραυγές χαράς την απελευθέρωσή τους από το Ισραήλ, για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους στη Γάζα και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Δεκάδες λεωφορεία έφτασαν στη Γάζα, όπου πλήθος κόσμου υποδέχθηκε, ζητωκραυγάζοντας για τους δικούς τους ανθρώπους.

Ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Χαμζά Αλ-Σάφι επανενώθηκε με την οικογένειά του στη Ραμάλα, μετά την αποφυλάκισή του στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής.

Freed Palestinian Hostages ?



Freed Palestinian journalist Hamza Al-Safi reunites with his family in Ramallah after being released as part of the exchange deal. pic.twitter.com/rO38njFsQa

— DOAM (@doamuslims) October 13, 2025



O Παλαιστίνιος Nabil Abu Khdeir επανενώθηκε με την οικογένειά του έπειτα από 16 χρόνια στις ισραηλινές φυλακές.

Freed Palestinian detainee Nabil Abu Khdeir, from Nablus, reunites with his family after spending 16 years in Israeli prisons. pic.twitter.com/3ENoW2dqz7

— DOAM (@doamuslims) October 13, 2025



Ένας Παλαιστίνιος είδε ξανά την κόρη του μέσα από το λεωφορείο που τον επέστρεψε στη Λωρίδα της Γάζας από τις ισραηλινές φυλακές.

A freed Palestinian from Gaza reunites with his daughter after being released today as part of the prisoner exchange deal. pic.twitter.com/LdCHSKq96q

— Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2025



Ο απελευθερωμένος Παλαιστίνιος κρατούμενος Ομάρ Μπσέις, από το Τουλκάρμ, επανενώθηκε με την οικογένειά του έπειτα από 24 χρόνια σε ισραηλινές φυλακές.

Freed Palestinian detainee Omar Bseis, from Tulkarm, reunites with his family after 24 years in Israeli prisons. He was released today as part of the exchange deal between the Palestinian resistance and the Israeli occupation. pic.twitter.com/6vOQKO6Kvq

— Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2025



Σε μια συγκινητική στιγμή, δύο Παλαιστίνιοι ανέβηκαν σε λεωφορείο για να αγκαλιάσουν τον αδελφό τους που απελευθερώθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ της παλαιστινιακής αντίστασης και της ισραηλινής κατοχής.

In a deeply emotional moment, two Palestinians climb the bus to embrace their released brother under the exchange deal between the Palestinian resistance and the Israeli occupation. pic.twitter.com/85HI1UoEpA

— Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2025



Καθώς οι κρατούμενοι αποβιβάζονταν από το λεωφορείο του Ερυθρού Σταυρού στη Ραμάλα, πολλοί από αυτούς φορώντας παραδοσιακές μαντίλες κεφίγιε, φαινόταν χλωμοί και καταβεβλημένοι, ενώ μερικοί δυσκολεύονταν να περπατήσουν.

Η στιγμή της απελευθέρωσης δεν ήταν εξίσου γλυκιά για όλους, καθώς πολλοί Παλαιστίνιοι πρώην κρατούμενοι απελάθηκαν και δεν μπόρεσαν να ξαναδούν τους δικούς τους.

The family of Palestinian prisoner Murad Abu Rub was left devastated after learning that he had been exiled rather than allowed to return to Ramallah. Abu Rub, released by Israel under a ceasefire agreement was deported to Egypt and barred from re-entering Palestinian territories pic.twitter.com/65MG6rz0L6

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 13, 2025



«Είναι έτοιμος να αγκαλιάσει την ελευθερία», δήλωσε ο 24χρονος Amro Abdullah, ο οποίος περίμενε τον ξάδελφό του Rashid Omar, 48 ετών, ο οποίος συνελήφθη τον Ιούλιο του 2005 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από ισραηλινό δικαστήριο, αφού κρίθηκε ένοχος για φόνο και άλλα εγκλήματα.

Released prisoner Rashid Omar "Abu Nihad" from Tulkarm embraces freedom as part of the third wave of exchange deal, after serving 21 years in captivity.#Israel pic.twitter.com/uPoxqHrmTg

— Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) October 13, 2025



«Θέλω ειρήνη», δήλωσε ο κ. Abudullah. «Θέλω να ζήσω μια ευτυχισμένη ζωή, ασφαλή και ειρηνική, χωρίς κατοχή και χωρίς περιορισμούς».

Palestinian prisoners freed from Israeli jails under the Gaza ceasefire are reunited with their families, embracing their loved ones upon their return to Gaza pic.twitter.com/NbpjEfr03G

— TRT World (@trtworld) October 13, 2025



