Τα πιο συγκινητικά βίντεο της επανένωσης των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων με τις οικογένειές τους
738 ημέρες μετά την απαγωγή τους από τη Χαμάς, όλοι οι όμηροι που βρίσκονται εν ζωή επέστρεψαν στους δικούς τους ανθρώπους
Όλοι οι εν ζωή Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνταν για περισσότερα από δύο χρόνια στη Λωρίδα της Γάζας επέστρεψαν τη Δευτέρα (13/10) στις οικογένειές τους, μετά την συμφωνία της Χαμάς με το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός, υπό το πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.
738 ημέρες μετά την επίθεση και την απαγωγή τους από τη Χαμάς, οι 20 τελευταίοι Ισραηλινοί όμηροι που βρίσκονται εν ζωή επέστρεψαν επιτέλους στα σπίτια τους, με τα βίντεο από την επανένωση με τους δικούς τους ανθρώπους να συγκινούν ολόκληρο τον πλανήτη.
Ο όμηρος Bar Kuperstein έχει μια τεράστια έκπληξη να τον περιμένει όταν θα επέστρεφε στους δικούς του ανθρώπους.
Ο πατέρας του, ο οποίος ήταν παράλυτος και δεν μπορούσε να μιλήσει λόγω ενός ατυχήματος, έμαθε να περπατά και να μιλάει ξανά τα τελευταία 2 χρόνια, ώστε να είναι έτοιμος να αγκαλιάσει τον γιο του και να του πει ότι του έλειψε.
Όταν ο πατέρας είδε τον απελευθερωμένο γιο του για πρώτη φορά έπειτα από 738 ημέρες αιχμαλωσίας, σηκώθηκε για να τον αγκαλιάσει, σε μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή.
Τα αδέλφια Cunio παρά τα όσα έχουν περάσει αποφάσισαν να κάνουν έκπληξη στους δικούς τους όταν θα τους ξαναέβλεπαν μετά την απελευθέρωσή τους.
Ο πρώην όμηρος Eitan Mor ξαναείδε για πρώτη φορά τους γονείς του Efrat και Zvika στη βάση των ισραηλινών δυνάμεων που είχε μεταφερθεί.
O Ισραηλινός πρώην όμηρος Matan Zangauker επανενώθηκε με τη μητέρα του.
Ο όμηρος Omri Miran ξανείδε τους δικούς του.
Ο όμηρος της Χαμάς Εβιατάρ Νταβίντ επανενώθηκε έπειτα από πάνω από δύο χρόνια με την οικογένειά του.
Ο Νταβίντ είχε εμφανιστεί σε ένα από τα τελευταία βίντεο των ομήρων που δημοσίευσε η Χαμάς στις αρχές Αυγούστου.
Εκεί ο 24χρονος απεικονιζόταν εντελώς σκελετωμένος από την πείνα και τις κακουχίες, να σκάβει ο ίδιος τον τάφο του!
Αδέλφια, γονείς, φίλοι και σύζυγοι αγκαλιάστηκαν για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια σε ασφαλή εδάφη στο Ισραήλ, μετά την ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων.
Ο Yosem-Chaim Ohana αγκαλιάστηκε για πρώτη φορά με τον πατέρα του έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας.
Σε εικόνες που δημοσίευσαν οι ισραηλινές δυνάμεις καταγράφηκε η στιγμή που οι Rom Broslavski, Nimrod Cohen και Eitan Horn επέστρεψαν στην πατρίδα τους.
Ο όμηρος Segev Kaflon μοιράστηκε τις στιγμές που επανενώθηκε με την οικογένειά του. Ο 27χρονος είχε απαχθεί από το φεστιβάλ Νόβα κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης της Χαμάς.
Ημέρα απελευθέρωσης για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους
Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και φυλακισμένοι υποδέχθηκαν με δάκρυα και κραυγές χαράς την απελευθέρωσή τους από το Ισραήλ, για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους στη Γάζα και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Δεκάδες λεωφορεία έφτασαν στη Γάζα, όπου πλήθος κόσμου υποδέχθηκε, ζητωκραυγάζοντας για τους δικούς τους ανθρώπους.
Ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Χαμζά Αλ-Σάφι επανενώθηκε με την οικογένειά του στη Ραμάλα, μετά την αποφυλάκισή του στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής.
O Παλαιστίνιος Nabil Abu Khdeir επανενώθηκε με την οικογένειά του έπειτα από 16 χρόνια στις ισραηλινές φυλακές.
Ένας Παλαιστίνιος είδε ξανά την κόρη του μέσα από το λεωφορείο που τον επέστρεψε στη Λωρίδα της Γάζας από τις ισραηλινές φυλακές.
Ο απελευθερωμένος Παλαιστίνιος κρατούμενος Ομάρ Μπσέις, από το Τουλκάρμ, επανενώθηκε με την οικογένειά του έπειτα από 24 χρόνια σε ισραηλινές φυλακές.
Σε μια συγκινητική στιγμή, δύο Παλαιστίνιοι ανέβηκαν σε λεωφορείο για να αγκαλιάσουν τον αδελφό τους που απελευθερώθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ της παλαιστινιακής αντίστασης και της ισραηλινής κατοχής.
Καθώς οι κρατούμενοι αποβιβάζονταν από το λεωφορείο του Ερυθρού Σταυρού στη Ραμάλα, πολλοί από αυτούς φορώντας παραδοσιακές μαντίλες κεφίγιε, φαινόταν χλωμοί και καταβεβλημένοι, ενώ μερικοί δυσκολεύονταν να περπατήσουν.
Η στιγμή της απελευθέρωσης δεν ήταν εξίσου γλυκιά για όλους, καθώς πολλοί Παλαιστίνιοι πρώην κρατούμενοι απελάθηκαν και δεν μπόρεσαν να ξαναδούν τους δικούς τους.
«Είναι έτοιμος να αγκαλιάσει την ελευθερία», δήλωσε ο 24χρονος Amro Abdullah, ο οποίος περίμενε τον ξάδελφό του Rashid Omar, 48 ετών, ο οποίος συνελήφθη τον Ιούλιο του 2005 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από ισραηλινό δικαστήριο, αφού κρίθηκε ένοχος για φόνο και άλλα εγκλήματα.
«Θέλω ειρήνη», δήλωσε ο κ. Abudullah. «Θέλω να ζήσω μια ευτυχισμένη ζωή, ασφαλή και ειρηνική, χωρίς κατοχή και χωρίς περιορισμούς».