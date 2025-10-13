Ισραήλ: «Χαιρόμαστε για τους ομήρους, αλλά το μέλλον είναι αβέβαιο», λέει Ελληνοεβραίος

Άνθρωποι αντιδρούν καθώς παρακολουθούν ζωντανή μετάδοση της απελευθέρωσης Ισραηλινών ομήρων από την αιχμαλωσία της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια πλατεία γνωστή ως πλατεία ομήρων στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.

Σήμερα (Δευτέρα 13/10) μετά από δύο χρόνια συγκρούσεων, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης αφού η Χαμάς απελευθέρωσε και τους τελευταίους 20 εν ζωή Ισραηλινούς ομήρους και η ανταλλαγή συνοδεύτηκε από την παράδοση των σορών δεκάδων νεκρών ομήρων εντός της ημέρας.

Αργότερα στην Αίγυπτο έπεσαν και οι υπογραφές για την ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ραββίνος Μορντεχάι Φριζής, Ελληνοεβραίος κάτοικος Ιερουσαλήμ, μίλησε εκτενώς στο Newsbomb.gr για τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Μεταξύ άλλων είπε ότι πρόκειται για «μία πολύ σημαντική μέρα» για το Ισραήλ, καθώς «επέστρεψαν σήμερα οι 20 ζωντανοί όμηροι και ότι εντός των επόμενων ωρών αναμένονται οι σοροί των δολοφονηθέντων ομήρων». Εξέφρασε μεγάλη χαρά για την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά ταυτόχρονα τόνισε ότι πρόκειται για «κρίσιμη μέρα» γεμάτη ερωτηματικά για το μέλλον της παρουσίας του Ισραήλ στη Γάζα.

«Πρόκειται για μία πολύ σημαντική μέρα σήμερα εδώ στο Ισραήλ. Νομίζω ότι δεν είναι σημαντική μόνο για το Ισραήλ, αλλά για όλη τη Μέση Ανατολή, λόγω της απελευθέρωσης όλων των ομήρων, πρώτα από όλα των ζωντανών, οι οποίοι γύρισαν πίσω σήμερα: 20 ζωντανοί όμηροι. Στις επόμενες ώρες περιμένουμε ακόμα και τις σορούς των δολοφονημένων ομήρων», είπε αρχικά στο Newsbomb.

«Από την άλλη πλευρά, επειδή είναι κρίσιμη μέρα και για άλλους λόγους, αφορά και το μέλλον του Ισραήλ σχετικά με το αν θα παραμείνει ή όχι στη Γάζα. Υπάρχει επίσης ανησυχία για την ενίσχυση της δύναμης της Τουρκίας και του Κατάρ μέσα στη Γάζα, και αυτό πρέπει να μας απασχολεί και εμάς, τους Έλληνες. Όσον αφορά την ενίσχυση της Τουρκίας στην Ανατολή, ανοίγει νέες προοπτικές και είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, χωρίς να ξέρουμε προς τα πού θα οδηγηθεί η κατάσταση», πρόσθεσε.

«Χαιρόμαστε πολύ για την απελευθέρωση των ομήρων μας, αλλά ταυτόχρονα είμαστε σκεπτικοί σχετικά με το μέλλον. Όσον αφορά τους στόχους που είχαμε θέσει εξαρχής, από την τρομοκρατική και γενοκτονική επίθεση των τρομοκρατών της Γάζας πριν δύο χρόνια, ο κύριος στόχος ήταν η Γάζα να μην αποτελέσει ξανά κίνδυνο για τον λαό του Ισραήλ. Αυτός ο στόχος παραμένει ανοιχτός και θα δείξει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», συμπλήρωσε.

Ακούστε τη συνέντευξη του Ραββίνου Μοντερχάϊ Φριζή στο Newsbomb.gr:

«Όσο κυριαρχούν στη Γάζα η Χαμάς, οι τρομοκράτες και το φανατικό Ισλάμ δεν πρόκειται να υπάρξει αληθινή ειρήνη»

Σημείωσε την ανησυχία του για την ενίσχυση επιρροής κρατών όπως η Τουρκία και το Κατάρ μέσα στη Γάζα και τόνισε ότι «αυτή η εξέλιξη πρέπει να απασχολεί και τους Έλληνες». Είπε ότι η περιοχή βρίσκεται «σε ένα σταυροδρόμι» και ότι δεν είναι ξεκάθαρο προς τα πού θα οδηγηθεί.

Στο ζήτημα της διατήρησης της ειρήνης, υπογράμμισε ότι όσο κυριαρχούν στη Γάζα η Χαμάς, οι τρομοκράτες και το «φανατικό τρομοκρατικό Ισλάμ», «δυστυχώς δεν πρόκειται να υπάρξει αληθινή ειρήνη». Εξήγησε ότι το Ισραήλ «πολέμησε για να περιορίσει το φαινόμενο αυτό και ότι δεν πρέπει να έχουμε “αυταπάτες” για την έκβαση: αν δυνάμεις όπως η Τουρκία και το Κατάρ έχουν το πάνω χέρι, τα πράγματα δεν θα πάνε καλά και πρέπει να είναι κανείς προετοιμασμένος».

«Όσο η Χαμάς, οι τρομοκράτες και το φανατικό τρομοκρατικό Ισλάμ κυριαρχούν στη Γάζα ή οπουδήποτε αλλού, δυστυχώς δεν πρόκειται να υπάρξει αληθινή ειρήνη. Το Ισραήλ πολέμησε μέχρι τώρα και συνεχίζει να πολεμά για να περιορίσει το φανατικό Ισλάμ. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό όλοι: δεν έχουμε αυταπάτες για το τι πρόκειται να γίνει. Όσο υπάρχει πραγματικό Ισλάμ και όσο δυνάμεις σαν την Τουρκία και το Κατάρ έχουν το πάνω χέρι, τα πράγματα δεν θα πάνε καθόλου καλά και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», είπε χαρακτηριστικά.

Ένας Παλαιστίνιος κρατούμενος κάνει το σήμα της νίκης μετά την απελευθέρωσή του από ισραηλινή φυλακή στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, κατά την άφιξή του στην πόλη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης AP

Η επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή

Για την «επόμενη μέρα» είπε ότι «όλα εξαρτώνται από το επόμενο στάδιο της συμφωνίας που παρουσίασε ο πρόεδρος Τραμπ. Αν αυτό επιτευχθεί, ίσως θα υπάρξει βελτίωση, αν όχι, υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στο ίδιο αρνητικό σενάριο στο μέλλον». Τόνισε ότι «οι αποφάσεις αυτές θα κρίνουν όχι μόνο το μέλλον της Ανατολής αλλά και της Ευρώπης, της Δύσης και της Αμερικής».

«Η επόμενη μέρα για εμάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι θα γίνει στο επόμενο στάδιο της συμφωνίας που έχει χαράξει ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτό ακριβώς συζητείται τώρα στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ.

Το δεύτερο στάδιο αφορά τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι δεν θα κατέχει πλέον την πολιτική και στρατιωτική εξουσία στη Γάζα. Αν αυτό επιτευχθεί, ίσως δούμε μία καλύτερη μέρα. Αν όχι, θα επιστρέψουμε στο ίδιο αρνητικό σενάριο, και υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν παρόμοια γεγονότα τα επόμενα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον απεσταλμένο του Newsbomb στο Ισραήλ, Σωτήρη Σκουλούδη, στις 18 Οκτωβρίου 2023, ο Ραββίνος Μοντερχάϊ Φριζής είχε περιγράψει τον πόλεμο ως «πόλεμο επιβίωσης» του Ισραήλ όχι κατά των Αράβων ή των μουσουλμάνων γενικά, αλλά κατά του φανατικού Ισλάμ και των τζιχαντιστών που, όπως είχε αναφέρει, «θέλουν να σκοτώνουν τους απίστους».

Μεταξύ άλλων είχε τονίσει ότι οι τζιχαντιστές δεν διακρίνουν θρησκεία και στοχεύουν όποιον διαφωνεί με αυτούς. «Αν πέσουμε εμείς, είστε οι επόμενοι», προειδοποίησε. Μάλιστα είχε χαρακτηρίσει την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου «το χειρότερο πογκρόμ κατά του εβραϊκού έθνους από την εποχή του Ολοκαυτώματος».

Δείτε τη συνέντευξη του Ραββίνου Μοντερχάϊ Φριζή στο Newsbomb.gr:

