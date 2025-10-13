Γάζα: Απελευθερώθηκαν οι πρώτοι 7 όμηροι

Η πρώτη απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα είναι γεγονός.

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε μια «πολυεπίπεδη επιχείρηση» για την επιτήρηση της απελευθέρωσης ομήρων και κρατουμένων στο πλαίσιο της εκεχειρίας στη Γάζα, αναφέρει το AP.

Σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται οι Times of Israel, στους επτά περιλαμβάνονται οι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, ο Ματάν Άνγκρεστ, ο Άλον Όχελ, ο Όμρι Μιράν, ο Εϊτάν Μορ και ο Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ.

Οι άλλοι 13 ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν αργότερα από διαφορετικές περιοχές της Γάζας. Οι οικογένειες των έξι έχουν ειδοποιηθεί, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις προετοιμάζονται για τη μεταφορά και την επιστροφή των ομήρων στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας, τις επόμενες πρωινές ώρες, ξεκινώντας από τις 08:00 στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας», λέει αξιωματούχος.

«Οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν και θα παρέχονται ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες πληροφορίες». Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία δημοσίευσε επίσης στο X ότι διαθέτει δύο ελικόπτερα έτοιμα να φέρουν τους ομήρους πίσω στην πατρίδα τους.

