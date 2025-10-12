Ισραηλινά ΜΜΕ: Πώς και πότε θα γίνει η επιστροφή των ομήρων - Το χρονοδιάγραμμα

Οικογένειες ομήρων διαμαρτύρονται, απαιτώντας την απελευθέρωσή τους από την αιχμαλωσία της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλατεία γνωστή ως πλατεία ομήρων στο Τελ Αβίβ

Το Ισραήλ περιμένει την επιστροφή των 48 ομήρων της Χαμάς, ζωντανών και νεκρών, μετά από δύο χρόνια, ωστόσο παρά τη συμφωνία η απελευθέρωσή τους απο τη στιγμή της συμφωνίας μεταβάλλεται διαρκώς.

Ωστόσο όπως αναφέρουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, παρά το ασαφές πρόγραμμα, το πλαίσιο έχει καθοριστεί.

Σύμφωνα με το Ν12, το αναδυόμενο χρονοδιάγραμμα, εκτείνεται σε 4 φάσεις. Αν και η ακριβής ώρα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, οι εκτιμήσεις στο Ισραήλ και τη Γάζα μιλούν προς το παρόν για τη Δευτέρα στις 6 το πρωί, ενώ δεν αποκλείεται να επισπευσθεί, αφού και δύο πλευρές έχουν ανακοινώσει ότι είναι ήδη προετοιμασμένες και η συμφωνία ορίζει ότι η απελευθέρωση των ομήρων πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Τα 4 στάδια

Στάδιο 1: Μεταφορά των ομήρων από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό - Η πομπή της οργάνωσης αναμένεται να περιλαμβάνει 8-9 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός μίνι λεωφορείου και ενός ασθενοφόρου. Σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα, θα μεταφερθούν από τη Χαμάς στην οργάνωση σε 3 διαφορετικά σημεία.

Στάδιο 2: Μεταφορά των απαχθέντων στο Ισραήλ - Ο Ερυθρός Σταυρός θα μεταφέρει τους απαχθέντες στα χέρια μιας ειδικής μονάδας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Στάδιο 3: Υποδοχή και συνάντηση με εκπροσώπους των οικογενειών - Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα μεταφέρουν τους απαχθέντες σε ειδικό συγκρότημα στο Ρε'ιμ, όπου θα τους παραλάβουν, θα υποβληθούν σε αρχική ιατρική εξέταση και θα συναντηθούν με εκπροσώπους των οικογενειών τους.

Στάδιο 4: Νοσηλεία - Οι απαχθέντες θα μεταφερθούν με ελικόπτερο στα νοσοκομεία Sheba, Ichilov και Beilinson, όπου θα υποβληθούν σε ολοκληρωμένες ιατρικές εξετάσεις και θα συναντηθούν με την ευρύτερη οικογένειά τους.

Οι νεκροί όμηροι

Θα μεταφερθούν απευθείας στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Οι οικογένειες των αποθανόντων θα ενημερωθούν για την παραλαβή της σορού και αργότερα για τα αποτελέσματα της διαδικασίας ταυτοποίησης.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσοι νεκροί θα επιστέψουν μαζί με τους ζωντανούς ομήρους.

Η διαδικασία ταυτοποίησης για κάθε χώρο αναμένεται να διαρκέσει από μερικές ώρες έως και ημέρες.

Η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εντοπιστούν όλοι οι νεκροί, εάν υπάρχουν, και το Ισραήλ δεσμεύτηκε να κάνει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών επιχειρήσεων, για να ανακτήσει τον καθένα. Μια ειδική διεθνής ομάδα επίσης ότι θα εργαστεί για τον εντοπισμό των νεκρών

Διαβάστε επίσης