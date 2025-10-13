Live εικόνα: Ζήτημα ωρών η απελευθέρωση των ομήρων – Αγωνία στο Ισραήλ για την επιστροφή τους

Το Ισραήλ αναμένει από ώρα σε ώρα την απελευθέρωση των τελευταίων 20 ομήρων από τη Γάζα

Live εικόνα: Ζήτημα ωρών η απελευθέρωση των ομήρων – Αγωνία στο Ισραήλ για την επιστροφή τους
Θέμα ωρών είναι πλέον η απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα, καθώς, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Επισήμως, δεν έχει ανακοινωθεί ακριβής ώρα, ωστόσο κυβερνητικές πηγές στο Ισραήλ επιβεβαιώνουν ότι «όλα είναι έτοιμα» για την παράδοση των 20 επιζώντων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.

Δείτε ζωντανή εικόνα από την Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ

Η απελευθέρωση θα πραγματοποιηθεί υπό τον συντονισμό της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ICRC), η οποία θα παραλάβει τους ομήρους και θα τους μεταφέρει στις ισραηλινές αρχές. Τα νοσοκομεία στο νότιο Ισραήλ βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής. Ιατρικές και ψυχολογικές ομάδες είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους απελευθερωμένους ομήρους που θα μεταβούν στη στρατιωτική βάση Ρεΐμ, όπου έχουν στηθεί ειδικές ιατρικές και ψυχολογικές μονάδες για την υποδοχή τους, πριν επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Οι αρχές ασφαλείας ζητούν από το κοινό να αποφύγει τη μετακίνηση κοντά στη βάση και να μην δημοσιεύει ζωντανό υλικό κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Οι οικογένειές τους έχουν ειδοποιηθεί να βρίσκονται σε αναμονή, ενώ το Ισραήλ έχει ζητήσει από τα μέσα ενημέρωσης να τηρήσουν χαμηλούς τόνους για λόγους ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας.

Πώς θα γίνει η επιστροφή των ομήρων

Στάδιο 1: Μεταφορά των ομήρων από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό - Η πομπή της οργάνωσης αναμένεται να περιλαμβάνει 8-9 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός μίνι λεωφορείου και ενός ασθενοφόρου. Σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα, θα μεταφερθούν από τη Χαμάς στην οργάνωση σε 3 διαφορετικά σημεία.

Στάδιο 2: Μεταφορά των απαχθέντων στο Ισραήλ - Ο Ερυθρός Σταυρός θα μεταφέρει τους απαχθέντες στα χέρια μιας ειδικής μονάδας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Στάδιο 3: Υποδοχή και συνάντηση με εκπροσώπους των οικογενειών - Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα μεταφέρουν τους απαχθέντες σε ειδικό συγκρότημα στο Ρε'ιμ, όπου θα τους παραλάβουν, θα υποβληθούν σε αρχική ιατρική εξέταση και θα συναντηθούν με εκπροσώπους των οικογενειών τους.

Στάδιο 4: Νοσηλεία - Οι απαχθέντες θα μεταφερθούν με ελικόπτερο στα νοσοκομεία Sheba, Ichilov και Beilinson, όπου θα υποβληθούν σε ολοκληρωμένες ιατρικές εξετάσεις και θα συναντηθούν με την ευρύτερη οικογένειά τους.

Αγωνία στο Ισραήλ

Στο Ισραήλ, η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη και αντιφατική. Από τη μία πλευρά, κυριαρχεί η ανακούφιση για το τέλος μιας μακράς ομηρίας, από την άλλη όμως υπάρχει επιφυλακτικότητα, καθώς δεν λείπουν οι ανησυχίες για την επόμενη ημέρα και το κατά πόσο η κατάπαυση του πυρός θα διατηρηθεί. Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει καλέσει σε «σεβασμό και ψυχραιμία», υπογραμμίζοντας ότι «η προτεραιότητα είναι η ασφαλής επιστροφή όλων των πολιτών».

Στο Ραμάτ Γκαν, στο Σντερότ και στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, συγγενείς των απαχθέντων παραμένουν συγκεντρωμένοι όλη τη νύχτα. Πολλοί κρατούν κεριά ή φορούν μπλούζες με το σύνθημα «Bring Them Home» – «Φέρτε τους πίσω».

Η ατμόσφαιρα, όπως τη μεταφέρουν τοπικοί δημοσιογράφοι, είναι γεμάτη συγκρατημένη ελπίδα – ένα μείγμα ανακούφισης και δυσπιστίας μετά από μήνες αγωνίας.

Νέα ανατροπή με τους νεκρούς ομήρους

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναμένουν ότι δεν θα παραδοθούν τη Δευτέρα στις αρχές του Ισραήλ από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις όλες οι σοροί των ομήρων που έχουν χάσει τη ζωή τους και παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε την Κυριακή ανώτερος αξιωματικός, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπουμε, ότι δεν θα επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι» εντός της ημέρας, είπε ο αξιωματικός αυτός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Νωρίτερα, μια εκπρόσωπος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε στον Τύπο ότι «διεθνής οργανισμός», όπως συμφωνήθηκε «στο πλαίσιο» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (σ.σ. αποβιώσαντες) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας.

Η παράδοση των ομήρων αποτελεί το πρώτο βήμα εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που προβλέπει στη συνέχεια την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων. Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, αναμένεται να παραδοθούν και σοροί ομήρων που έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί.

Παρά την αισιοδοξία, οι υπηρεσίες ασφαλείας παραμένουν σε επιφυλακή. Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η επιχείρηση παράδοσης, ενώ η ICRC έχει ζητήσει «σιγή επιχειρήσεων» μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, οι πρώτοι όμηροι θα βρίσκονται στο ισραηλινό έδαφος μέσα στις επόμενες ώρες, κλείνοντας ένα κεφάλαιο αγωνίας που κράτησε μήνες. Για τις οικογένειες, η αναμονή είναι πια στο τέλος της — και η επόμενη ανατολή μπορεί να σημάνει την επιστροφή των δικών τους ανθρώπων στο σπίτι.

Σε Ισραήλ και Αίγυπτο ο Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται καθ’ οδόν για τη Μέση Ανατολή, όπου θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο, συμμετέχοντας σε πολυμερή σύνοδο στο Σαρμ ελ-Σέιχ για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό της «επόμενης ημέρας» στη Γάζα. Όπως δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους, «όλοι είναι ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή», ενώ επαίνεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τον ρόλο του στην επίτευξη της συμφωνίας.

Κανονικά η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Η ανακωχή, που διατηρείται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, έχει επιτρέψει τη σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Δεκάδες φορτηγά του ΟΗΕ και των διεθνών οργανισμών περνούν καθημερινά το πέρασμα της και εισέρχονται καθημερινά στο θύλακα με τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα.

Παρ’ όλα αυτά, η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ενώ τόσο Ισραηλινοί όσο και Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη.

