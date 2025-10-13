Τραμπ για Γάζα: ««Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Κυριακή πως πλέον ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας «τελείωσε», απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο, όπου αναμένεται να συμπροεδρεύσει σήμερα σε «σύνοδο για την ειρήνη» στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για την σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στους δημοσιογράφους και λίγο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One, ο Τραμπ έκανε λόγο για μια «πολύ ξεχωριστή στιγμή».

«Όλοι είναι ενθουσιασμένοι γι’ αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο γεγονός», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι «όλοι πανηγυρίζουν ταυτόχρονα — κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ».

Αναφερόμενος στις μαζικές συγκεντρώσεις στο Ισραήλ, ο Τραμπ σημείωσε: «Χθες και σήμερα, υπάρχουν 500.000 άνθρωποι στο Ισραήλ», κάνοντας προφανώς λόγο για τη μεγάλη συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ υπέρ των ομήρων, στην οποία μίλησε και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, αποσπώντας θερμά χειροκροτήματα. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης έκαναν λόγο για μισό εκατομμύριο συμμετέχοντες.

«Και οι μουσουλμανικές και οι αραβικές χώρες πανηγυρίζουν επίσης», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Όλοι είναι χαρούμενοι ταυτόχρονα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθως, όταν η μία πλευρά επευφημεί, η άλλη όχι. Αυτή τη φορά, όλοι είναι ενθουσιασμένοι, είναι τιμή να συμμετέχω και είμαι βέβαιος ότι θα ζήσουμε κάτι πραγματικά μοναδικό».