Ισραήλ: Mία από τις σορούς που επέστρεψε η Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ένα από τα σώματα που παρέδωσε η Χαμάς στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας «δεν ταιριάζει με κανέναν από τους ομήρους».

Ισραήλ: Mία από τις σορούς που επέστρεψε η Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο

Oι 3 νεκροί όμηροι που επέστρεψε η Χαμάς στο Ισραήλ

Ένα πτώμα που επιστράφηκε στο Ισραήλ από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν είναι όμηρος, δήλωσα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) διευκρινίζοντας ότι μόνο τρία από τα τέσσερα λείψανα που παρέδωσε η Χαμάς ανήκαν σε Ισραηλινούς που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Οι όμηροι που ταυτοποιήθηκαν ήταν οι Eitan Levy, Tamir Nimrodi και Uriel Baruch.

Το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Abu Kabir επιβεβαίωσε τους τρεις νεκρούς ομήρους νωρίς την Τετάρτη. Το τέταρτο πτώμα, που αρχικά πιστεύεται ότι ήταν ενός άλλου ομήρου, διαπιστώθηκε μετά από εξέταση ότι δεν ανήκει σε όμηρο. Οι αρχές δεν έχουν δώσει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του πτώματος ή τις συνθήκες μεταφοράς του. «Η Χαμάς υποχρεούται να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή των νεκρών ομήρων», αναφέρει το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Ισραήλ.

Ο Levy από το Μπατ Γιαμ, περιγράφηκε από τους συγγενείς τους ως ένας θερμός και αφοσιωμένος οικογενειάρχης «που πάντα νοιαζόταν για τους άλλους πριν από τον εαυτό του». Οι μεγαλύτερες αγάπες του ήταν ο μοναχογιός του, Sahar και τα δύο σκυλιά του. Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών ανέφερε ότι η οικογένεια είχε ζήσει με «αγωνιώδη αβεβαιότητα για περισσότερα από δύο χρόνια» και η επιστροφή της σορού του «φέρνει κάποια ανακούφιση».

Ο Levy είχε καταγραφεί ως αγνοούμενος για περισσότερες από 40 ημέρες μετά τις 7 Οκτωβρίου, πριν επιβεβαιωθεί ως όμηρος. Εξήντα δύο ημέρες αργότερα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι θεωρούνταν δολοφονημένος όμηρος στη Γάζα. Ταυτοποιήθηκε επίσης η σορός του στρατιώτη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Τamir Nimronti, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί ως όμηρος σε κρίσιμο κίνδυνο.

Ο πατέρας του, Alon έγραψε στο X: «Με σπαρακτική θλίψη και αβάσταχτο πόνο, ανακοινώνουμε ότι η σορός του αγαπημένου μου μεγαλύτερου γιου επέστρεψε από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας». Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών ανέφερε ότι ο Νimrodi συνελήφθη ζωντανός στις 7 Οκτωβρίου και αργότερα σκοτώθηκε σε αιχμαλωσία.

Ο Uriel Baruch, 35 ετών, από το Γκιβόν, απήχθη ενώ επέστρεφε σπίτι του από το μουσικό φεστιβάλ Nova κοντά στο Ρε'ίμ. Αφήνει πίσω τη σύζυγός του, Racheli δύο παιδιά, τους γονείς του και τρία αδέλφια. «Με βαθιά θλίψη και μεγάλο πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή της σορού του αγαπημένου μας Uriel», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

Η Χαμάς δεν έχει δημοσιεύσει τα ονόματα των ομήρων των οποίων οι σοροί επιστράφηκαν αυτή την εβδομάδα, σε αντίθεση με προηγούμενες μεταφορές. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι περίπου οι μισοί από τους υπόλοιπους δολοφονημένους ομήρους βρίσκονται ακόμα στη Γάζα.

Η προσπάθεια ανάκτησης συντονίζεται με μεσολαβητές από το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο. Αξιωματούχοι λένε ότι η διαδικασία εντοπισμού και ταυτοποίησης όλων των λειψάνων θα μπορούσε να πάρει χρόνο, καθώς πολλά πιστεύεται ότι είναι θαμμένα σε άγνωστα σημεία ή κάτω από κτήρια που κατέρρευσαν.

Η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει τις τοποθεσίες για 14 από τους 28 δολοφονημένους ομήρους, αν και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας πιστεύουν ότι η ομάδα έχει περισσότερες πληροφορίες. Αξιωματούχοι άμυνας προειδοποιούν ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των τρεχουσών μεταφορών, ορισμένες σοροί μπορεί να εξακολουθούν να αγνοούνται στη Γάζα.

