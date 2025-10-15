Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που η Χαμάς εκτελεί πληροφοριοδότες του Ισραήλ

Σε δημόσιες εκτελέσεις για να τιμωρήσει όσους θεωρεί «συνεργάτες του Ισραήλ» προχώρησε η Χαμάς τη Δευτέρα.

Το υλικό, που αναρτήθηκε στο κανάλι Al Aqsa μέσω της πλατφόρμας Telegram, φέρεται να έχει τραβηχτεί στην πόλη της Γάζας, λίγο μετά τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε βάσει του σχεδίου Τραμπ.

Το βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού δείχνει οκτώ κρατούμενους με δεμένα χέρια και καλυμμένα μάτια, να γονατίζουν σε μια πλατεία, πριν εκτελεστούν εν ψυχρώ από ενόπλους της οργάνωσης. Το μήνυμα που συνόδευε τη δημοσίευση ανέφερε: «Η Αντίσταση εκτελεί τη θανατική ποινή σε αρκετούς συνεργάτες και εγκληματίες».

Σύμφωνα με το BBC στόχος των εκκαθαρίσεων της Χαμάς είναι να διατηρήσει τον έλεγχο της Γάζας από τις φατρίες που αναπτύχθηκαν στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.

Κατά το BBC η Χαμάς δικαιολόγησε τις εκτελέσεις γιατί στόχευαν «εγκληματίες και συνεργάτες του Ισραήλ», χωρίς, ωστόσο, να παρέχει τις αντίστοιχες αποδείξεις για τους ισχυρισμούς της.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο Αχμάντ Ζιντάν αλ-Ταραμπίν, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού Ynet News, ήταν υπεύθυνος για την πρόσληψη μελών αντίπαλης πολιτοφυλακής που δεν ήταν συνδεδεμένη με τη Χαμάς

Την Κυριακή, 52 μέλη της ισχυρής φατρίας Dagmoush σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις της Χαμάς, 12 άνδρες της οποίας, μεταξύ των οποίων και ο γιος του ανώτερου αξιωματούχου Bassem Naim, επίσης σκοτώθηκαν, σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, τα μέλη της Χαμάς χρησιμοποίησαν ασθενοφόρα για να εισβάλουν στη γειτονιά της φατρίας, την οποία κατηγόρησαν για συνεργασία με το Ισραήλ.

«Είναι σφαγή. Σέρνουν τους ανθρώπους μακριά, τα παιδιά ουρλιάζουν και πεθαίνουν, καίνε τα σπίτια μας. Τι κάναμε λάθος;», είπε η κόρη ενός μέλους της φατρίας στο Ynet News.

