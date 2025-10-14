Γάζα: Σορούς Ισραηλινών ομήρων παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός
Οι σοροί των νεκρών ομήρων θα μεταφερθούν πίσω στο Ισραήλ
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τις σορούς Ισραηλινών ομήρων που σκοτώθηκαν ενώ ήταν αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός, προτού τις μεταφέρει πίσω στο Ισραήλ.
Την είδηση επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος δήλωσε πως ενημερώθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό ότι τέσσερα πτώματα δολοφονημένων αιχμαλώτων παραδόθηκαν στην ομάδα διάσωσης και μεταφέρονται προς τις θέσεις των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:52 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μουντιάλ 2026: Προκρίθηκε και το Κατάρ - Οι 24 ομάδες της τελικής φάσης
22:44 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα: Σορούς Ισραηλινών ομήρων παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός
22:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός για εξαφάνιση 17χρονου στο Αιγάλεω
21:57 ∙ TRAVEL
Εντυπωσιακό βίντεο drone με τις μοναδικές ομορφιές της Πάρου
21:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Τραμπ απειλεί την Ισπανία με τιμωρητικούς δασμούς
16:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
12:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο θλιβερός λόγος που η Νταϊάν Κίτον φορούσε πάντα καπέλα
20:05 ∙ LIFESTYLE