Γάζα: Σορούς Ισραηλινών ομήρων παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός

Οι σοροί των νεκρών ομήρων θα μεταφερθούν πίσω στο Ισραήλ

Newsbomb

Γάζα: Σορούς Ισραηλινών ομήρων παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός

Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού φθάνουν για να παραλάβουν τις σορούς Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Dawoud Abu Alkas
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις σορούς Ισραηλινών ομήρων που σκοτώθηκαν ενώ ήταν αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός, προτού τις μεταφέρει πίσω στο Ισραήλ.

χαμάς-ευρθός-στραυρός

Μαχητής της Χαμάς στέκεται μπροστά από όχημα του Ερυθρού Σταυρού που έφτασε στο σημείο για να παραλάβει σορούς Ισραηλινών ομήρων.

REUTERS

Την είδηση επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος δήλωσε πως ενημερώθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό ότι τέσσερα πτώματα δολοφονημένων αιχμαλώτων παραδόθηκαν στην ομάδα διάσωσης και μεταφέρονται προς τις θέσεις των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45LIFESTYLE

Βαλέρια Κουρούπη για τα όρια στη σάτιρα: «Εγώ ποτέ σήμερα δεν θα έλεγα στον Τάσο Κωστή “γέλα χοντρέ”, μπορεί και να πήγαινα φυλακή»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 91χρονος παππούς για όσα έκανε στο 12χρονο εγγόνι του

23:27LIFESTYLE

Τροχαίο με το αυτοκίνητο της γυναίκας του είχε ο Άλεκ Μπάλντουιν - Η ανάρτησή του στο Instagram μετά το συμβάν

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Νέα άφιξη μεταναστών στη Γαύδο - «Αδειάζει» το εκθεσιακό της Αγυιάς στα Χανιά

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Εφές 78-82: Ο Κορντινιέ τον λύγισε στο τέλος

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πρέβεζα: 73χρονος νεκρός μετά από πτώση από ταράτσα

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί ο Μπεν Γκβιρ: Πλήρης διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα αν δεν επιστραφούν οι σοροί των ομήρων

22:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Προκρίθηκε και το Κατάρ - Οι 24 ομάδες της τελικής φάσης

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νύφη πριν τον γάμο έκανε στάση στο δημαρχείο και το γλέντι ξεκίνησε με χορούς

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σορούς Ισραηλινών ομήρων παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 17χρονου στο Αιγάλεω

22:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Εφές - Παναθηναϊκός: «Τρέλα» για το πρώτο εντός έδρας ματς της χρονιάς - Ανακοινώθηκε sold out

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Παλαιστίνια μάνα: Έπρεπε να κάψω τα ρούχα των παιδιών μου για να τους μαγειρέψω

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί να μεταφέρει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω των Δημοκρατικών

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικοπούλα της Σχολής Αστυφυλάκων «σάρωσε» τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Taekwondo

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (14/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.300.000 ευρώ

21:57TRAVEL

Εντυπωσιακό βίντεο drone με τις μοναδικές ομορφιές της Πάρου

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί την Ισπανία με τιμωρητικούς δασμούς

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί σε λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 91χρονος παππούς για όσα έκανε στο 12χρονο εγγόνι του

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς» - Μπορεί να το κάνει πράξη;

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πρέβεζα: 73χρονος νεκρός μετά από πτώση από ταράτσα

21:05ΚΟΣΜΟΣ

«Παίρνουν φωτιά» τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν: Εκτόξευση πυραύλων

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί να μεταφέρει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω των Δημοκρατικών

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες μας θρηνούν για τον πατέρα τους» λέει η σύζυγός του - Η περιουσία των 250 εκατομμυρίων δολαρίων

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο θλιβερός λόγος που η Νταϊάν Κίτον φορούσε πάντα καπέλα

18:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας» - Αναβολή στη δίκη του 43χρονου «πλαστικού χειρουργού» που χτύπησε γυναίκα

20:05LIFESTYLE

Πέθανε ο D’Angelo: Θρήνος για τον αστέρα του RnB

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Παλαιστίνια μάνα: Έπρεπε να κάψω τα ρούχα των παιδιών μου για να τους μαγειρέψω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ