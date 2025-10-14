Γάζα: Σορούς Ισραηλινών ομήρων παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός

Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού φθάνουν για να παραλάβουν τις σορούς Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου 2025.

Τις σορούς Ισραηλινών ομήρων που σκοτώθηκαν ενώ ήταν αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός, προτού τις μεταφέρει πίσω στο Ισραήλ.

Μαχητής της Χαμάς στέκεται μπροστά από όχημα του Ερυθρού Σταυρού που έφτασε στο σημείο για να παραλάβει σορούς Ισραηλινών ομήρων. REUTERS

Την είδηση επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος δήλωσε πως ενημερώθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό ότι τέσσερα πτώματα δολοφονημένων αιχμαλώτων παραδόθηκαν στην ομάδα διάσωσης και μεταφέρονται προς τις θέσεις των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα.

Breaking | Al-Qassam Brigades have handed over the bodies of Israeli captives to the Red Cross in Gaza City. pic.twitter.com/1siXs0AX4r — Quds News Network (@QudsNen) October 14, 2025

