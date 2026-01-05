«Ελ. Βενιζέλος»: Μέχρι το βράδυ θα έχει αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία, λέει το αεροδρόμιο

Καθυστερήσεις 20-30 λεπτών καταγράφονται αυτή την ώρα σε ορισμένες πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος», με το αεροδρόμιο να καθησυχάζει τους επιβάτες, λέγοντας ότι μέχρι το βράδυ θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η ροή της εναέριας κυκλοφορίας.

Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες - Χάθηκαν 2.000 αποσκευές

Η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίζεται επί ώρες, καθώς εκτός από τις πτήσεις που ακυρώθηκαν εντελώς, έχει προκύψει και σημαντικό ζήτημα με τις αποσκευές. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περίπου 2.000 αποσκευές έχουν χαθεί, με τις αεροπορικές εταιρείες να διαβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε διαδικασία εντοπισμού και αποστολής τους στους ιδιοκτήτες τους.

Όπως αναφέρουν, οι βαλίτσες των επιβατών που έχουν πτήσεις ανταπόκρισης θα σταλούν απευθείας στον τελικό τους προορισμό, ενώ όσες ανήκουν σε επιβάτες με τελικό προορισμό την Αθήνα θα παραμείνουν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για παραλαβή.

