Απίστευτες ουρές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και κλούβες των ΜΑΤ - Βίντεο
Τεταμένη είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα η κατάσταση στο αεροδρόμιο με πλήθος κόσμου να αναμένει ενημέρωση σχετικά με τις πτήσεις του έπειτα από όσα συνέβησαν το πρωί με το FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, έντονη είναι και η παρουσία της Αστυνομίας, με κλούβες των ΜΑΤ.

Ήδη αρκετές πτήσεις έχουν ακυρωθεί και οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί πως έχουν μετατεθεί σε επόμενες μέρες. H ταλαιπωρία έχει γεννήσει και εκνευρισμό σε κάποιες περιπτώσεις.

ΥΠΑ: Μαζική παρεμβολή σε όλες τις συχνότητες του FIR Αθηνών

Σε μαζική παρεμβολή σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών, αποδίδει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε νέα ανακοίνωσή της, το blackout στα ελληνικά αεροδρόμια, σε ένα πρωτοφανές όπως το χαρακτηρίζει περιστατικό.

Από την πλευρά τους, ωστόσο οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας κάνουν λόγο για ντροπιαστικό γεγονός, ως άμεσο αποτέλεσμα της χρόνιας αδράνειας, της κακής διαχείρισης και των λανθασμένων επιλογών, κάτι που επιβεβαιώνει η εικόνα που εμφανίζει το Ελευθέριος Βενιζέλος αυτές τις ώρες, με αδιανόητες ουρές και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με κλούβες και ΜΑΤ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΥΠΑ:

«Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας.

Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή.

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών.

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.

Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα».

Για πρωτοφανές όσο και ντροπιαστικό περιστατικό κάνουν λόγο σε ανακοίνωσή τους οι ελεγκτές εανέριας κυκλοφορίας, δίνοντας αναλυτικά το χρονικό των όσων συνέβησαν, αλλά και τις ενέργειές τους για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πτήσεων.

Χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ώρες ώστε να δοθεί απάντηση για την αιτία του προβλήματος, ενώ απαιτήθηκε να απογειωθεί αεροσκάφος της ΥΠΑ για να διαπιστώσει τι έχει συμβεί.

