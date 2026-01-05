Οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων στη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο το βράδυ την Αρμάνι Μιλάνο και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, με τη EuroLeague να ανακοινώνει τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης.

Στο ματς του «τριφυλλιού» απέναντι στην ιταλική ομάδα ορίστηκαν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία). Υπενθυμίζουμε πως η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη στις 21:15.

Λίγο νωρίτερα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Πόλη την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε με τους Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Σέρτζι Σίλβα (Πορτογαλία) να «σφυρίζουν» την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 19:45.

