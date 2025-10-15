Ισραήλ: Ένοπλη επίθεση στην μέση του δρόμου - Νεκροί ο δράστης και ένας περαστικός - Βίντεο

Οι άνδρες στην μηχανή άνοιξαν πύρ κατά του τζίπ, δίχως όμως να το ακινητοποιήσουν

Ένα νέο αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε αυτοκινητόδρομο του κεντρικού Ισραήλ, όταν δύο ένοπλοι μοτοσικλετιστές άνοιξαν πυρ εναντίον ενός τζιπ. Σύμφωνα με τις αρχές, η επίθεση συνδέεται με διαμάχη αντίπαλων εγκληματικών ομάδων στην αραβική κοινότητα.

Την ώρα της επίθεσης, στρατιώτες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο νόμισαν ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια και αντέδρασαν άμεσα, πυροβολώντας εναντίον των δραστών. Ο ένας από τους επιτιθέμενους σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ένας περαστικός, άσχετος με τη σύγκρουση, έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα. Οι αρχές διερευνούν αν ο πολίτης σκοτώθηκε από τα πυρά των δραστών ή των στρατιωτών.

תיעוד מטורף של החיסול על כביש 443 ליד יער בן שמן: קטנוע עם 2 נוסעים פותח באש לעבר הג'יפ.

2 הרוגים ועוד 2 פצועים קשה.

טירוף בלב הארץ ליד נהגים חפים מפשע.



שיא של כל הזמנים במקרי רצח. עידן המשילות של בן גביר בשיאה. pic.twitter.com/jrxiH4Nnfs — Josh Breiner (@JoshBreiner) October 15, 2025

Καταδίωξη και συλλήψεις

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει δύο άνδρες σε μοτοσικλέτα να πλησιάζουν με ταχύτητα το τζιπ, βόρεια της πόλης Μοντίν, και να πυροβολούν επανειλημμένα προς τους επιβαίνοντες. Παρά τα πυρά, το όχημα συνέχισε την πορεία του, με τη μοτοσικλέτα να το καταδιώκει. Ο δεύτερος μοτοσικλετιστής κατάφερε να διαφύγει προσωρινά προς τα ανατολικά, όμως εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Οι δύο τραυματίες, άνδρες γύρω στα 40, μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση σε κοντινά νοσοκομεία, όπως ανακοίνωσαν οι διασώστες του Magen David Adom.

Εμπλοκή εγκληματικών οργανώσεων

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως τα πρώτα στοιχεία συνδέουν το επεισόδιο με βίαιη διαμάχη μέσα στην οικογένεια Αμπού Κατιφάν, γνωστή εγκληματική φατρία με βάση την πόλη Λοντ. Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα και η έρευνα ανατέθηκε στη μονάδα Ερευνών και Πληροφοριών της Αστυνομίας Κεντρικού Ισραήλ.

Τα τελευταία χρόνια, η εγκληματικότητα στην αραβική κοινότητα του Ισραήλ έχει εκτοξευθεί. Από την αρχή του 2025, 204 Άραβες πολίτες έχουν σκοτωθεί βίαια, οι περισσότεροι από πυροβολισμούς. Νωρίτερα σήμερα, ένας 35χρονος φύλακας σχολείου, ο Νιντάλ Μασάντα, δολοφονήθηκε στην πόλη Καφρ Γιασίφ, ενώ ένας ηλικιωμένος άνδρας 70 ετών τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ναχαρίγια.

