Spike NLOS: «Πρεμιέρα» για το νέο οπλικό σύστημα στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Την επίσημη πρεμιέρα του στην Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι θα κάνει το πυραυλικό σύστημα SPIKE-NLOS. Εντύπωση προκαλεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok και δείχνει τρία οχήματα τύπου Plasan Sandcat να μεταφέρονται με αρματοφορείς στην εθνική οδό Kατερίνης - Θεσσαλονίκης.

Η συζήτηση βεβαίως δεν αφορά τα ίδια τα οχήματα, αλλά το γεγονός ότι αυτά είναι που φέρουν το σύστημα Spike NLOS, τον περίφημο κατευθυνόμενο πύραυλο ισραηλινής κατασκευής, που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον χρήστη που ανήρτησε το βίντεο, η φάλαγγα των τριών αρματοφορέων κινούνταν προς βορρά, ενώ από τη γωνία λήψης και τις αντανακλάσεις στο τζάμι φαίνεται ότι το βίντεο τραβήχτηκε μέσα από λεωφορείο ΚΤΕΛ. Οι εικόνες δείχνουν καθαρά τα Sandcat να είναι βαμμένα σε στρατιωτικό χρώμα και να φέρουν τον τυπικό εξοπλισμό των οχημάτων υποστήριξης πυραυλικών συστημάτων Spike nlos.

Αναβάθμιση της αποτρεπτικής ικανότητας

Tο Plasan Sandcat είναι τεθωρακισμένο όχημα 4×4, βασισμένο σε πλαίσιο Ford F-series. Έχει σχεδιαστεί για ταχεία μεταφορά προσωπικού και μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα εκτόξευσης για τους πυραύλους Spike NLOS, που προσφέρουν δυνατότητα πλήγματος σε μεγάλες αποστάσεις, έως και 32 χιλιομέτρων. H ενσωμάτωση του συστήματος αυτού στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θεωρείται σημαντική αναβάθμιση της αποτρεπτικής τους ικανότητας. Χαρακτηριστικό των δυνατοτήτων τους είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν κατά την επιχείρηση Rising Lion από το Ισραήλ, προκειμένου να καταστρέψουν τις αντιαεροπορικές δυνατότητες του Ιράν.

Θα τα δούμε στην παρέλαση;

Πηγές εκτιμούν ότι τα οχήματα που εμφανίζονται στο βίντεο ενδέχεται να συμμετάσχουν στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου συνήθως παρουσιάζονται νέα μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση των Sandcat με Spike NLOS επί ελληνικού εδάφους.

