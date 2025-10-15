Spike NLOS: «Πρεμιέρα» για το νέο οπλικό σύστημα στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Βίντεο στο TikTok δείχνει φάλαγγα τριών τεθωρακισμένων Sandcat να μεταφέρονται επί αρματοφορέων στην Εθνική Οδό Kατερίνης - Θεσσαλονίκης, πιθανότατα για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Spike NLOS: «Πρεμιέρα» για το νέο οπλικό σύστημα στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Τα οχήματα Sandcat που κατευθύνονται στην Θεσσαλονίκη είναι οι φορείς του πυραυλικού συστήματος Spike-NLOS

Screenshot
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την επίσημη πρεμιέρα του στην Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι θα κάνει το πυραυλικό σύστημα SPIKE-NLOS. Εντύπωση προκαλεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok και δείχνει τρία οχήματα τύπου Plasan Sandcat να μεταφέρονται με αρματοφορείς στην εθνική οδό Kατερίνης - Θεσσαλονίκης.
Η συζήτηση βεβαίως δεν αφορά τα ίδια τα οχήματα, αλλά το γεγονός ότι αυτά είναι που φέρουν το σύστημα Spike NLOS, τον περίφημο κατευθυνόμενο πύραυλο ισραηλινής κατασκευής, που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον χρήστη που ανήρτησε το βίντεο, η φάλαγγα των τριών αρματοφορέων κινούνταν προς βορρά, ενώ από τη γωνία λήψης και τις αντανακλάσεις στο τζάμι φαίνεται ότι το βίντεο τραβήχτηκε μέσα από λεωφορείο ΚΤΕΛ. Οι εικόνες δείχνουν καθαρά τα Sandcat να είναι βαμμένα σε στρατιωτικό χρώμα και να φέρουν τον τυπικό εξοπλισμό των οχημάτων υποστήριξης πυραυλικών συστημάτων Spike nlos.

Αναβάθμιση της αποτρεπτικής ικανότητας

Tο Plasan Sandcat είναι τεθωρακισμένο όχημα 4×4, βασισμένο σε πλαίσιο Ford F-series. Έχει σχεδιαστεί για ταχεία μεταφορά προσωπικού και μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα εκτόξευσης για τους πυραύλους Spike NLOS, που προσφέρουν δυνατότητα πλήγματος σε μεγάλες αποστάσεις, έως και 32 χιλιομέτρων. H ενσωμάτωση του συστήματος αυτού στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θεωρείται σημαντική αναβάθμιση της αποτρεπτικής τους ικανότητας. Χαρακτηριστικό των δυνατοτήτων τους είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν κατά την επιχείρηση Rising Lion από το Ισραήλ, προκειμένου να καταστρέψουν τις αντιαεροπορικές δυνατότητες του Ιράν.

Θα τα δούμε στην παρέλαση;

Πηγές εκτιμούν ότι τα οχήματα που εμφανίζονται στο βίντεο ενδέχεται να συμμετάσχουν στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου συνήθως παρουσιάζονται νέα μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση των Sandcat με Spike NLOS επί ελληνικού εδάφους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή 57χρονος που πρότεινε στην ανήλικη φίλη της κόρης του γνωριμία με άνδρα 19 χρόνια μεγαλύτερό της

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η βία στον Ισημερινό: Βόμβες εξερράγησαν σε γέφυρες και εμπορικό κέντρο - Βίντεο

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Δεν θα σβήσουμε τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας από το Σύνταγμα

19:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σε δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας παραπέμπονται οι 3 Τούρκοι για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς κατά στελεχών της ΕΥΠ

19:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Με Γιόβιτς και Ρότα η προπόνηση της «Ένωσης» - Δηλώνουν «παρών» στο ντέρμπι «Δικεφάλων»

19:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για κρίση απόρριψης θεσμικού πλαισίου και πολιτικού συστήματος και απονομιμοποίησης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κάνει λόγο ο Κώστας Καραμανλής

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο 16χρονους που είχαν διαπράξει ένοπλες ληστείες σε περίπτερα στα Νότια Προάστια

19:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: 55χρονος απείλησε με κουζινομάχαιρο την πρώην του

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες - Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ στοχεύει στο εμπόριο μαγειρικού λαδιού της Κίνας - Τι γίνεται με σπάνιες γαίες και ρωσικό πετρέλαιο

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο «επεισόδιο» με Βορίδη και Βάρρα - «Μεθόδευση Μαξίμου» βλέπει το ΠΑΣΟΚ

19:03ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είδε και δεν ήταν κοντά στο παιδί» λέει ο δικηγόρος του θείου της 3χρονης Matilda που πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Spike NLOS: Πρεμιέρα για το νέο οπλικό σύστημα στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης - Τι εντoπίστηκε στην Εθνική Οδό - Βίντεο

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού: «Κινδυνεύουμε καθημερινά εξαιτίας των προβλημάτων στις πόλεις», λέει στο Newsbomb άτομο με οπτική αναπηρία

18:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τρόμος για 12χρονο σε σχολείο – Συμμαθητής του τον απείλησε με σουγιά για το χαρτζιλίκι του

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη», λέει φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία αγνοεί τις απειλές Τραμπ για τιμωρητικούς δασμούς - Παραμένει η άρνηση της Μαδρίτης να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ

18:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ρελάνς και έτοιμος να αποκτήσει Τετέι και Παντελίδη!

18:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή για τη ζωή του Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη», λέει φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες - Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή

13:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο δολοφόνος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Spike NLOS: Πρεμιέρα για το νέο οπλικό σύστημα στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης - Τι εντoπίστηκε στην Εθνική Οδό - Βίντεο

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

19:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για κρίση απόρριψης θεσμικού πλαισίου και πολιτικού συστήματος και απονομιμοποίησης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κάνει λόγο ο Κώστας Καραμανλής

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός υπουργός Άμυνας προς συμμάχους στο ΝΑΤΟ: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες - Προειδοποίησε τη Ρωσία για αντίποινα «με τρόπους που μόνο οι ΗΠΑ μπορούν»

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακαβιά: Συνελήφθη Αλβανός που επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα με 13.200 ευρώ αδήλωτα

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της στο σπίτι της - Η αστυνομία βρισκόταν έξω από την πόρτα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τρόμος για 12χρονο σε σχολείο – Συμμαθητής του τον απείλησε με σουγιά για το χαρτζιλίκι του

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Οδηγός αγώνων κατηγορείται ότι βίασε νοσοκόμα μέσα στο σπίτι του Μίκαελ Σουμάχερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ