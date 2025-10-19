Γάζα-Νετανιάχου:Η εκεχειρία έχει παραβιαστεί - Συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη Ασφαλείας- Κύμα βομβαρδισμών

Από μια κλωστή κρέμεται η συνέχιση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, ενώ στο Ισραήλ αναμένονται να μεταβούν τη Δευτέρα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς, ο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ και ο Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βρίσκονται σε εξέλιξη στη Ράφα, στη νότια Γάζα, καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) απαντούν σε επίθεση στις επίγειες δυνάμεις τους από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) και τις υπηρεσίες ασφαλείας να «λάβουν αποφασιστική δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας» μετά τη σημερινή επίθεση της Χαμάς εναντίον στρατευμάτων του IDF, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Ο Νετανιάχου έδωσε τις οδηγίες κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ και τους επικεφαλής της Shin Bet και της Mossad.

Σύμφωνα με μια αρχική αναπαράσταση των γεγονότων που δημοσιεύθηκε από τον ισραηλινό τύπο, «τρομοκράτες» στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, ωθώντας τις ισραηλινές δυνάμεις να ξεκινήσουν αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Στρατιωτική πηγή αναφέρει ότι ένας από τους στόχους είναι ένα σύστημα τούνελ που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν η Χαμάς για να κρατάει Ισραηλινούς ομήρους.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν μια εικόνα που δείχνει τις επιθέσεις στην περιοχή Khan Younis.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Ιζ αντ-Ντιν αλ-Κασάμ, σε ανακοίνωσή της, τονίζει ότι είναι προσηλωμένη στην κατάπαυση του πυρός και δεν έχει καμία εμπλοκή στα γεγονότα στη Ράφα.

Παλαιστινιακές πηγές στη Γάζα ισχυρίστηκαν ότι η Χαμάς συγκρούεται με στοιχεία συμμοριών στην περιοχή, με επικεφαλής τον Γιασίρ Αμπού Σαμπάμπ, η οποία ήταν εξοπλισμένη από τον ισραηλινό στρατό.

Axios: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την επιδρομή στη Γάζα

Το Ισραήλ ενημέρωσε εκ των προτέρων την κυβέρνηση Τραμπ ότι σκόπευε να επιτεθεί στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του αμερικανικού κέντρου διοίκησης που

υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός.

Αυτό μεταδίδει το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ισραηλινός αξιωματούχος διευκρίνισε επίσης ότι το Ισραήλ δεν έχει ζητήσει άδεια για να πραγματοποιήσει επιθέσεις αντιποίνων κατά της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου συγκαλεί έκτακτη συνάντηση με τους επικεφαλής ασφαλείας για την απάντηση στις επιθέσεις της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως σύσκεψη με τους επικεφαλής Ασφαλείας της χώρας σχετικά με την απάντηση του Ισραήλ στη σημερινή επίθεση της Χαμάς εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού και την αδυναμία επιστροφής όλων των νεκρών ομήρων. Η εφημερίδα Times of Israel μεταδίδει αυτό, επικαλούμενη το γραφείο ενός από τους παρόντες υπουργούς.

ΜΜΕ: Η επίθεση των Ισραηλινών Δυνάμεων στη Γάζα είχε ως στόχο διοικητή της Χαμάς

Το σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath ανέφερε ότι ο στόχος μιας ισραηλινής επίθεσης στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας που ξεκίνησε σήμερα το πρωί ήταν ο Yahya al-Mabhouh, διοικητής των Δυνάμεων Nukhba, της επίλεκτης μονάδας του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Το όνομα του al-Mabhouh είχε εμφανιστεί προηγουμένως σε παλαιστινιακά δημοσιεύματα ως ένα από τα έξι άτομα που σκοτώθηκαν σε επίθεση δυτικά του Deir al-Balah.

Τραμπ: Δεν υπάρχουν στρατεύματα επί του εδάφους στη Γάζα, η Χαμάς έχει υποσχεθεί να αφοπλιστεί

«Δεν θα έχουμε στρατεύματα επί τους εδάφους (στη Λωρίδα της Γάζας). Δεν υπάρχει κανένας λόγος». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτό σε συνέντευξή του στο Fox News, τονίζοντας ότι η Χαμάς είχε υποσχεθεί να αφοπλιστεί. «Αλλά αυτοί είναι πολύ βίαιοι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα πολύ βίαιο μέρος του κόσμου. Κανείς δεν έχει ξαναδεί βία σαν κι αυτή», πρόσθεσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «αν χρειαστεί, εμείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα αφοπλιστούμε ή το Ισραήλ θα μπορούσε να το κάνει με την υποστήριξή μας».

Χαμάς: Βρέθηκε η σορός ενός ακόμη ομήρου

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ισχυρίζεται ότι βρήκε τη σορό ενός ακόμη ομήρου κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων επιχειρήσεων έρευνας, αναφέρουν οι Times of Israel. «Θα μεταφέρουμε τη σορό σήμερα εάν οι συνθήκες επί τόπου είναι κατάλληλες», αναφέρει, προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε σιωνιστική κλιμάκωση θα περιπλέξει τις επιχειρήσεις έρευνας και ανασκαφής και την ανάκτηση των πτωμάτων, γεγονός που θα καθυστερήσει την παραλαβή των πτωμάτων από την κατοχή».

