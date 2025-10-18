Νετανιάχου: «Ο πόλεμος στη Γάζα τελειώνει με αφοπλισμό Χαμάς» - Βανς, Γουίτκοφ, Κούσνερ σε Ισραήλ

Φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Χαν Γιούνις, εν μέσω της εκεχειρίας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025.

Ο πόλεμος στη Γάζα θα τελειώσει μόλις ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της συνεχιζόμενης εκεχειρίας, η οποία περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου το τόνισε αυτό στο τέλος μιας εβδομάδας που ξεκίνησε με την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ, κατά την οποία επανέλαβε επανειλημμένα ότι «ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε».

«Η Φάση Β (του σχεδίου Τραμπ) περιλαμβάνει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, ή πιο συγκεκριμένα, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, αφού η Χαμάς απογυμνωθεί από τα όπλα της», δήλωσε ο Νετανιάχου στο τηλεοπτικό κανάλι Channel 14.

«Όταν αυτό ολοκληρωθεί με επιτυχία, ελπίζουμε εύκολα, αλλά αν όχι, με δύσκολο τρόπο, τότε ο πόλεμος θα τελειώσει».

Αμερικανικές πηγές: «Ο Βανς μπορεί να ταξιδέψει στο Ισραήλ τη Δευτέρα, με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ»

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς στο Τελ Αβίβ τη Δευτέρα για να συζητήσει τις επόμενες φάσεις του σχεδίου Τραμπ με τους Ισραηλινούς ηγέτες.

Μια αμερικανική πηγή το επιβεβαίωσε στους Times of Israel, αφού το Channel 12 ανέφερε για πρώτη φορά την πιθανή αποστολή του Βανς.

Στο Ισραήλ αναμένονται επίσης ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ήταν βασικά πρόσωπα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο τις τελευταίες εβδομάδες. Θα μπορούσαν να ενταχθούν στον Βανς κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, αναφέρει η ισραηλινή ιστοσελίδα.

ΜΜΕ: «Ο Ερυθρός Σταυρός στη Γάζα για να παραλάβει τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων»

Μια αυτοκινητοπομπή του Ερυθρού Σταυρού βρίσκεται στη Γάζα για να παραλάβει «μερικές» σορούς Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Araby του Κατάρ, αφού το ισλαμικό κίνημα αντίστασης είχε προηγουμένως ανακοινώσει την παράδοση των σορών δύο ομήρων το Σάββατο στις 10 μ.μ. ώρα Eλλάδας.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τα λείψανα δύο ομήρων αυτό το Σάββατο, αφού το Ισραήλ έθεσε ως όρο για την επαναλειτουργία του περάσματος προς την Αίγυπτο την παράδοση όλων των νεκρών ομήρων.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων που πρέπει να επιστραφούν στο Ισραήλ κατ' εφαρμογήν της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Η παράταση του κλεισίματος του περάσματος της Ράφα (...) μπλοκάρει την είσοδο του ειδικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τον εντοπισμό των ανθρώπων που έχουν εξαφανισθεί κάτω από τα ερείπια (...) και θα προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάσυρση και την παράδοση των σορών», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαμάς.

Νωρίτερα, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει ότι το πέρασμα της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξετασθεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα.

Η επαναλειτουργία του περάσματος Ράφα «θα εξεταστεί ανάλογα με το πώς η Χαμάς θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις

Λίγο νωρίτερα, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι η επαναλειτουργία του περάσματος Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου «θα εξεταστεί ανάλογα με το πώς η Χαμάς θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την επιστροφή των ομήρων και των σορών των νεκρών, καθώς και την εφαρμογή του συμφωνηθέντος πλαισίου ». Το πέρασμα προς την Αίγυπτο, το οποίο ζητήθηκε από ανθρωπιστικές οργανώσεις επειδή είναι κρίσιμο για την είσοδο βοήθειας, «θα παραμείνει κλειστό» μέχρι νεωτέρας », ανέφερε η ίδια πηγή σε ανακοίνωσή της.

Μεγάλο πανό στο Τελ Αβίβ: «Ο ​​Τραμπ φέρνει σπίτι τους τελευταίους ομήρους»

«Πρόεδρε Τραμπ, φέρε πίσω τους τελευταίους ομήρους»: αυτό γράφει ένα μεγάλο πανό που αναρτήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ, όπου, όπως κάθε Σάββατο από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ένα πλήθος έχει συγκεντρωθεί για να απαιτήσει την επιστροφή των τελευταίων σορών των Ισραηλινών απαχθέντων που βρίσκονται ακόμα στη Γάζα.

Κάποιοι κρατούν πινακίδες με φωτογραφίες του Ιτάι Τσεν, ενός από τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου, του οποίου η σορός μεταφέρθηκε από τη Χαμάς στη Γάζα. Άλλες πινακίδες γράφουν: «Δεν είστε μόνοι, είμαστε μαζί σας, μέχρι τον τελευταίο όμηρο», αναφέρουν οι Times of Israel.

Διαμαρτυρίες πραγματοποιούνται επίσης στη Χάιφα, το Ζιχρόν Γιαάκοφ, την Ιερουσαλήμ και άλλες τοποθεσίες.

Χωρίς να υπολογίζονται οι δύο σοροί που η Χαμάς υποσχέθηκε να επιστρέψει απόψε, 16 απαχθέντες σοροί παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Μπεν Γβιρ: «Έδωσα στον Νετανιάχου προθεσμία για να διαλύσει τη Χαμάς»

Ο σκληροπυρηνικός Ισραηλινός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έδωσε στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου προθεσμία για την διάλυση της Χαμάς και την εισαγωγή της θανατικής ποινής για τους τρομοκράτες, απειλώντας ότι εάν δεν πληρούνται οι όροι του, το κόμμα του, Otzma Yehudit, θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

«Αυτό που θέλω, και αυτό που μου υποσχέθηκε ο Νετανιάχου, είναι η διάλυση της Χαμάς. Αν δεν το κάνει, ξέρει πολύ καλά τι θα συμβεί», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ σε συνέντευξή του στο Channel 12.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε παρουσιάσει προθεσμία στον πρωθυπουργό, ο Μπεν Γκβιρ απάντησε ναι, αλλά χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο υπουργός δήλωσε ότι τα αιτήματά του περιλαμβάνουν επίσης την εισαγωγή της θανατικής ποινής για τους τρομοκράτες, μια υπόσχεση που, όπως είπε, περιλαμβανόταν στη συμφωνία συνασπισμού του κόμματός του.

