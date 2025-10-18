Γάζα: Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί της διεθνούς δύναμης ασφαλείας

Εικόνα της καταστροφής σε γειτονιά της πόλης της Γάζας στις 16 Οκτωβρίου 2025.

Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian το Σάββατο, το οποίο επικαλείται διπλωμάτες που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Αυτό συμβαίνει καθώς μια πρόταση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που υποστηρίζεται από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αποσκοπεί στην προετοιμασία της διεθνούς δύναμης ώστε να είναι αρκετά ισχυρή για να ελέγχει την ασφάλεια στη Γάζα .

Την Αίγυπτο αναμένεται να συνδράμουν Τουρκία, Ινδονησία και Αζερμπαϊτζάν με την αποστολή στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Κάιρο συμβουλεύεται σχετικά με το αν η επιχείρηση θα πρέπει να είναι πλήρως υπό την ηγεσία του ΟΗΕ.

Δεν αναμένεται να συμμετάσχουν ευρωπαϊκές και αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις επί τους έδαφους της Γάζας.

Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει στείλει συμβούλους στην αμερικανική συμβουλευτική ομάδα στο νότιο Ισραήλ.

Η εφημερίδα Guardian ανέφερε ότι το σχέδιο των ΗΠΑ θα είναι παρόμοιο με αυτό των ειρηνευτικών δυνάμεων στην Αϊτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ επιθυμούν την υποστήριξη του ΟΗΕ χωρίς την πλήρη στρατιωτική δύναμη του ΟΗΕ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο πιέζει για να είναι το τελικό αποτέλεσμα ένα παλαιστινιακό κράτος , το οποίο θα πρέπει τελικά να περιλαμβάνει την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη και να λειτουργεί ως ενιαία οντότητα.

Οι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι η ακριβής σχέση μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) και του συμβουλίου ειρήνης πρέπει να αποσαφηνιστεί.

Την επόμενη Τετάρτη αναμένεται ότι το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) στη Χάγη θα αποφανθεί κατά του Ισραήλ για τον τερματισμό κάθε συνεργασίας με τις οργανώσεις βοήθειας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της κύριας παλαιστινιακής οργάνωσης, της Unrwa.

Το αίτημα για γνωμοδότηση του ICJ, που υποβλήθηκε αρχικά από τη Νορβηγία και υποστηρίχθηκε από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα δώσει στους δικαστές του ICJ την ευκαιρία να διευκρινίσουν για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, είχε νομική υποχρέωση να παρέχει βοήθεια στον λαό της Γάζας και ότι απέτυχε πλήρως να συμμορφωθεί με αυτή την υποχρέωση.

Η Παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών, Βάρσεν Αγκαμπεκιάν, δήλωσε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή έχει μάθει από τα λάθη της και τώρα είναι ένα κράτος υπό διαμόρφωση. Μιλώντας σε συνέδριο στη Νάπολη που διοργάνωσε ο ιταλικός think tank IPSI, είπε ότι μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιεί η Παλαιστινιακή Αρχή αφορά το σχολικό πρόγραμμα σπουδών.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Αν αναπτύξουμε αυτό το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα καλύτερα πρότυπα του κόσμου, αλλά τα παιδιά που διδάσκονται αυτό το πρόγραμμα σπουδών συνεχίζουν να ζουν υπό τη σκληρή κατοχή, θα τους δώσει αυτό μια αφήγηση ειρήνης; Όχι. Αυτό που θα τους φέρει μια αφήγηση ειρήνης και θα την εσωτερικεύσουν είναι όταν τα παιδιά δεν βιώνουν καθημερινά τα σημεία ελέγχου, την ταπείνωση, την εκρίζωση δέντρων, την καύση αγροκτημάτων και τη δολοφονία των πατέρων τους».

