Γάζα: Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί της διεθνούς δύναμης ασφαλείας

Σύμφωνα με διπλωμάτες, προετοιμάζεται πρόταση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την υποστήριξη της Ευρώπης και των ΗΠΑ, για την παροχή ισχυρών εξουσιών σε μια προγραμματισμένη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης, με σκοπό τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα, με την έντονη προσδοκία ότι η Αίγυπτος θα ηγηθεί της προσπάθειας.

Newsbomb

Γάζα: Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί της διεθνούς δύναμης ασφαλείας

Εικόνα της καταστροφής σε γειτονιά της πόλης της Γάζας στις 16 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian το Σάββατο, το οποίο επικαλείται διπλωμάτες που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Αυτό συμβαίνει καθώς μια πρόταση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που υποστηρίζεται από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αποσκοπεί στην προετοιμασία της διεθνούς δύναμης ώστε να είναι αρκετά ισχυρή για να ελέγχει την ασφάλεια στη Γάζα.

Την Αίγυπτο αναμένεται να συνδράμουν Τουρκία, Ινδονησία και Αζερμπαϊτζάν με την αποστολή στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Κάιρο συμβουλεύεται σχετικά με το αν η επιχείρηση θα πρέπει να είναι πλήρως υπό την ηγεσία του ΟΗΕ.

Δεν αναμένεται να συμμετάσχουν ευρωπαϊκές και αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις επί τους έδαφους της Γάζας.

Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει στείλει συμβούλους στην αμερικανική συμβουλευτική ομάδα στο νότιο Ισραήλ.

Η εφημερίδα Guardian ανέφερε ότι το σχέδιο των ΗΠΑ θα είναι παρόμοιο με αυτό των ειρηνευτικών δυνάμεων στην Αϊτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ επιθυμούν την υποστήριξη του ΟΗΕ χωρίς την πλήρη στρατιωτική δύναμη του ΟΗΕ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο πιέζει για να είναι το τελικό αποτέλεσμα ένα παλαιστινιακό κράτος, το οποίο θα πρέπει τελικά να περιλαμβάνει την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη και να λειτουργεί ως ενιαία οντότητα.

Οι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι η ακριβής σχέση μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) και του συμβουλίου ειρήνης πρέπει να αποσαφηνιστεί.

Την επόμενη Τετάρτη αναμένεται ότι το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) στη Χάγη θα αποφανθεί κατά του Ισραήλ για τον τερματισμό κάθε συνεργασίας με τις οργανώσεις βοήθειας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της κύριας παλαιστινιακής οργάνωσης, της Unrwa.

Το αίτημα για γνωμοδότηση του ICJ, που υποβλήθηκε αρχικά από τη Νορβηγία και υποστηρίχθηκε από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα δώσει στους δικαστές του ICJ την ευκαιρία να διευκρινίσουν για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, είχε νομική υποχρέωση να παρέχει βοήθεια στον λαό της Γάζας και ότι απέτυχε πλήρως να συμμορφωθεί με αυτή την υποχρέωση.

Η Παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών, Βάρσεν Αγκαμπεκιάν, δήλωσε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή έχει μάθει από τα λάθη της και τώρα είναι ένα κράτος υπό διαμόρφωση. Μιλώντας σε συνέδριο στη Νάπολη που διοργάνωσε ο ιταλικός think tank IPSI, είπε ότι μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιεί η Παλαιστινιακή Αρχή αφορά το σχολικό πρόγραμμα σπουδών.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Αν αναπτύξουμε αυτό το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα καλύτερα πρότυπα του κόσμου, αλλά τα παιδιά που διδάσκονται αυτό το πρόγραμμα σπουδών συνεχίζουν να ζουν υπό τη σκληρή κατοχή, θα τους δώσει αυτό μια αφήγηση ειρήνης; Όχι. Αυτό που θα τους φέρει μια αφήγηση ειρήνης και θα την εσωτερικεύσουν είναι όταν τα παιδιά δεν βιώνουν καθημερινά τα σημεία ελέγχου, την ταπείνωση, την εκρίζωση δέντρων, την καύση αγροκτημάτων και τη δολοφονία των πατέρων τους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:40ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία στην Κρήτη: Στο 10% τα αποθέματα του φράγματος Αποσελέμη

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί της διεθνούς δύναμης ασφαλείας

19:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ιστορική νίκη για τη Μύκονο, «διπλό» στην έδρα του Ηρακλή

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της Πυροσβεστικής με 4.500 ακόμα στελέχη έως το 2026 «τρέχει» η κυβέρνηση

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό με ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα

19:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2: Επιστροφή στις νίκες με... δράστη Ελ Κααμπί

19:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου» – Ένα έργο που «ξεκλειδώνει» την ιστορία ενός αιώνα

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Μαγευτικές εικόνες στην κορυφή του ηφαιστείου Κιλαουέα - Βίντεο

19:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple μειώνει την παραγωγή του iPhone Air – Αυτός είναι ο λόγος

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η aftermovie του ιστορικού ταξιδιού στην Αυστραλία

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2 - Τελικό - «Διπλό» των Πειραιωτών

18:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

18:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Ατρόμητος: «Η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται σε τυπικούς λόγους»

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σοκάρει το βίντεο της βάναυσης κακοποίησης 13χρονης από 17χρονη

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν με καταδέχεσαι» - «δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη -Τι απαντά

18:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Εύκολα η ΑΕΚ την Καρδίτσα

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Αποστολή διάσωσης από τη φρεγάτα «Σπέτσαι» στο φλεγόμενο δεξαμενόπλοιο – Ένας αγνοούμενος

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλός δημοσιογράφος βάζει… φωτιά: Προτάθηκε στη Νότιγχαμ ο Μπενίτεθ

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Χειραποσκευή «άρπαξε» φωτιά εν πτήσει – Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για τους Tomahawk - «Νομίζω τελειώσαμε» - «Χαστούκι» σε Ουκρανία και ΕΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για τους Tomahawk - «Νομίζω τελειώσαμε» - «Χαστούκι» σε Ουκρανία και ΕΕ

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό με ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν με καταδέχεσαι» - «δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη -Τι απαντά

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε στα 2' όταν ρωτήθηκε για τον Τσίπρα - Οι αντιδράσεις παρουσιαστών του ΣΚΑΪ

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

17:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Super League – Βρέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια και κράνη στο γήπεδο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για τον θάνατο χήρας υπουργού στο Κολωνάκι - Οι ενδείξεις για εμπρησμό στο σπίτι της

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κατέρρευσε μπαλκόνι στην οδό Αγίου Ανδρέου – Αποκλείστηκε η περιοχή και διεκόπη η κυκλοφορία

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

15:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο η αποχώρηση της Κωνσταντοπούλου από τον ΣΚΑΪ

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Το πακιστανικό κινητό, το λευκό σκούτερ και ο μάρτυρας «κλειδί» - Νέες αποκαλύψεις στο θρίλερ του διπλού φονικού

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία ο οδηγός της Πόρσε που σκότωσε τον Παναγιώτη - Χτύπησε και απείλησε τη γυναίκα του μπροστά στο μωρό τους

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σοκάρει το βίντεο της βάναυσης κακοποίησης 13χρονης από 17χρονη

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

18:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Ατρόμητος: «Η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται σε τυπικούς λόγους»

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η aftermovie του ιστορικού ταξιδιού στην Αυστραλία

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Νεκρός ο οδηγός που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε δέντρο

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Χειραποσκευή «άρπαξε» φωτιά εν πτήσει – Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ