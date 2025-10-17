Ofcom: Ντοκιμαντέρ του BBC για τη Γάζα παραβίασε τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας

Η Ofcom, η βρετανική ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης, έκρινε ότι το ντοκιμαντέρ του BBC για τη Γάζα παραβιάζει τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, καθώς αφηγητής του ήταν ένα 13χρονο αγόρι, το οποίο είναι γιος του υφυπουργού Γεωργίας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Η Ofcom έκρινε ότι το γεγονός ότι το BBC δεν αποκάλυψε το αξίωμα του πατέρα του παιδιού υπήρξε «ουσιωδώς παραπλανητικό».

Το BBC απέσυρε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Gaza: How To Survive A War Zone» από την πλατφόρμα του τον Φεβρουάριο, πέντε ημέρες μετά τη μετάδοσή του.

Τον Ιούλιο, εσωτερική έρευνα του BBC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα παραβίασε τις συντακτικές κατευθυντήριες γραμμές του ως προς την ακρίβεια. Ωστόσο έκρινε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι εξωτερικά συμφέροντα «είχαν ανάρμοστη επιρροή στο πρόγραμμα».

Μια έκθεση σχετικά με το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα ανέφερε ότι τρία μέλη της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής γνώριζαν το αξίωμα του πατέρα του αγοριού, αλλά κανείς στο BBC δεν ήταν ενήμερος.

Η Ofcom, που δέχθηκε 20 καταγγελίες για το ντοκιμαντέρ, έκρινε επίσης ότι το BBC οφείλει να δημοσιεύσει ανακοίνωση με τα συμπεράσματα της έρευνάς της σε ημερομηνία που θα ορισθεί.