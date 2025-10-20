Τραμπ: Δεν νομίζω ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο - Προειδοποίηση στην Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια επίσημη συνάντηση με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε στον Λευκό Οίκο, εξέφρασε μια μάλλον αναπάντεχη άποψη για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας αλλά οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.

«Μπορεί να κερδίσουν ακόμη τον πόλεμο. Δεν νομίζω ότι θα τον κερδίσουν, αλλά μπορεί ακόμη τον κερδίσουν» δήλωσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος είναι ένα παράξενο πράγμα και μπορεί να συμβεί οτιδήποτε.

Παράλληλα, απείλησε πως η Χαμάς θα εξοντωθεί, αν παραβιάσει την εκεχειρία στη Γάζα, και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η Τουρκία και άλλες χώρες θα συμμετάσχουν σε δυνάμεις σταθεροποίησης, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν ενεργά. Ο Τραμπ επίσης τόνισε ότι η Χαμάς είναι τώρα πολύ πιο αδύναμη, λόγω των αμερικανικών και ισραηλινών επιδρομών, και υπογράμμισε πως η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνη και ρευστή.

Τραμπ: Η Αυστραλία θα αποκτήσει αμερικανικά υποβρύχια

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος επισκέπτεται τις ΗΠΑ, πως η χώρα του θα παραλάβει υποβρύχια στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που συνάφθηκε το 2021, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πρόσφατα εκφράσει αμφιβολίες.

«Τα υποβρύχια που εμείς αρχίσαμε να κατασκευάζουμε για την Αυστραλία προχωρούν πραγματικά καλά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους έχοντας στο πλευρό του τον Αλμπανέζι, στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως η συμφωνία «προχωρά πραγματικά πολύ γρήγορα, πολύ καλά».

Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Άντονι Αλμπανέζι υπέγραψαν μια συμφωνία για σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά σήμερα στον Λευκό Οίκο.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους ανέφερε πως η συμφωνία αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης εδώ και τέσσερις ή πέντε μήνες.

