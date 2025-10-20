Ουκρανία: Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Πούτιν

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο Πούτιν «δεν είναι ισχυρότερος από τη Χαμάς»

Newsbomb

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Πούτιν
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, διαβεβαιώνοντάς τον ότι ο Ρώσος πρόεδρος «δεν είναι ισχυρότερος από τη Χαμάς», σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

«Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται πίεση» κατά της Μόσχας, δηλώνει στη συνέντευξη που δόθηκε τον Παρασκευή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να βάλει τέλος όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας, αποστολές που αποδείχθηκαν δυσκολότερες από όσο ήλπιζε.

Την Παρασκευή υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πίεσε για κατάπαυση των εχθροπραξιών, ενώ δεν έδειξε ενδιαφέρον στα αιτήματά του για ενισχυμένη στρατιωτική υποστήριξη.

Παράλληλα, επανέλαβε τον διάλογο με τον Πούτιν και οι δύο τους συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη. Μία συνάντηση στην οποία, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι στο NBC, θέλει να συμμετάσχει: «Είμαι έτοιμος, είπα στον πρόεδρο: "είμαι έτοιμος"».

«Ήθελε να μάθει την άποψή μου», είπε διαβεβαιώνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θα τη συζητήσει με τον Πούτιν».

«Η άποψή μου είναι ότι αν θέλουμε πραγματικά μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, έχουμε ανάγκη από δύο πλευρές».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τα highlights από τα ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Αλβανία

01:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αφιέρωσε τη νίκη στον Γιαννάκη – Όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου

01:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Πούτιν

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 45 νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις της Κυριακής

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: «Πήρα ένα μάθημα, θα πάρω σκληρές αποφάσεις» - Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους και τον ξυλοκόπησαν άγρια

23:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK για Λανουά: «Δεν υπήρξε προπηλακισμός, φιλοξενούμε τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο»

23:45TRAVEL

Φθινόπωρο στην Καστανιά Ημαθίας: Στιγμές γαλήνης στο τζάκι, με άρωμα φρεσκοψημένου κάστανου

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Σοκάρει η περιγραφή θύματος τροφικής δηλητηρίασης από τζατζίκι - «Έβγαζα αφρούς από το στόμα και έπεσα σε κώμα»

23:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης για τη γιορτή της Αστυνομίας: «Θα είμαστε παντού, σε κάθε γειτονιά, για να αντιμετωπίζουμε το έγκλημα»

23:23LIFESTYLE

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επισκέφτηκε τον ζωολογικό κήπο με τους γιους της – Δείτε εικόνες

23:22ΕΘΝΙΚΑ

Υεμένη: Διασώθηκε το πλήρωμα του φλεγόμενου MV FALCON - Η συμμετοχή της Φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ»

23:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για τη νίκη Ερχιουμάν: Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας για την επανένωση της Κύπρου

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Καλοκαίρι μέσα στον Οκτώβριο: Οι Κρητικοί πλημμύρισαν τις παραλίες για μια ακόμη βουτιά

23:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Ανέβηκε πρώτος ο ΠΑΟΚ, στο -1 ΑΕΚ και Ολυμπιακός, στο -8 ο Παναθηναϊκός

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία à la Arsène Lupin στο Λούβρο: Καρέ καρέ τα 7 λεπτά, το βίντεο, το στέμμα που χάθηκε στο δρόμο - Βίντεο

23:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: «Το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει τον προσανατολισμό του – Γι’ αυτό έφυγα»

23:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2: Ο «Δικέφαλος» των... ντέρμπι πήρε «διπλό» κορυφής στην «OPAP Arena»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία à la Arsène Lupin στο Λούβρο: Καρέ καρέ τα 7 λεπτά, το βίντεο, το στέμμα που χάθηκε στο δρόμο - Βίντεο

21:28ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία - Ουκρανός πρόεδρος: Είμαι έτοιμος να πάω στη Βουδαπέστη

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Τα σκοτεινά σημεία, τα κενά και οι αντιφάσεις των δύο 22χρονων - Περιμένουν τα κινητά να «μιλήσουν»

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ιστορική νίκη Τουφάν Ερχιουρμάν - Πανωλεθρία Τατάρ

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Σοκάρει η περιγραφή θύματος τροφικής δηλητηρίασης από τζατζίκι - «Έβγαζα αφρούς από το στόμα και έπεσα σε κώμα»

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους και τον ξυλοκόπησαν άγρια

19:44ΕΛΛΑΔΑ

«Με έκαιγε με τσιγάρο και καυτό σίδερο»- Σοκάρει η άγρια κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ανοίγουν τα στόματα για το 68χρονο θύμα και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Ιδιόρρυθμος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του»

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο – Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το χαμηλό βαρομετρικό φέρνει καταιγίδες και στην Αθήνα - Πότε έρχεται το «Αγιοδημητριάτικο καλοκαιράκι»

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: «Πήρα ένα μάθημα, θα πάρω σκληρές αποφάσεις» - Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: «Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αναγκάσει το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντονέσκ»

23:22ΕΘΝΙΚΑ

Υεμένη: Διασώθηκε το πλήρωμα του φλεγόμενου MV FALCON - Η συμμετοχή της Φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ»

22:24LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει δυναμικά – Αυτό είναι το επόμενο επαγγελματικό του βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ