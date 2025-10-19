FT: Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) χαιρετά τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

Οι Financial Times αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν, για να μην «καταστραφεί» από τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να προέτρεψε τον Ουκρανό ηγέτη να αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ότι ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι θα «κατέστρεφε» την Ουκρανία αν δεν το έκανε.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι η συνάντηση κλιμακώθηκε πολλές φορές και έφτασε να μετατραπεί σε μια «έξαλλη διαμάχη».

Σύμφωνα με πηγές, ο Τραμπ πέταξε χάρτες της πρώτης γραμμής στην Ουκρανία, επέμεινε να παραδώσει ο Ζελένσκι ολόκληρο το Ντονμπάς στον Πούτιν και επανέλαβε βασικά σημεία που έθεσε ο Ρώσος ηγέτης στη συνομιλία τους την προηγούμενη μέρα.

«Δεν μπορούμε να δώσουμε όλα τα όπλα μας στην Ουκρανία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News .

«Ήμουν πολύ καλός με τον Ζελένσκι και την Ουκρανία, αλλά δεν μπορώ να βάλω την Αμερική σε κίνδυνο», πρόσθεσε ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου.

Εν τω μεταξύ, η Washington Post αποκάλυψε ότι ο Πούτιν είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι θέλει το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντονέτσκ.

Αλλά ο Ουκρανός ηγέτης απάντησε: «Η Ουκρανία δεν θα δώσει ποτέ στους τρομοκράτες καμία ανταμοιβή για τα εγκλήματά τους και βασιζόμαστε στους εταίρους μας να διατηρήσουν αυτή τη θέση».

Ζελένσκι: «Είμαι έτοιμος να πάω στη Βουδαπέστη»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ήταν «έτοιμος» να ταξιδέψει στη Βουδαπέστη, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Ζελένσκι αποκάλεσε τον Πούτιν «τρομοκράτη», αλλά επανέλαβε την προθυμία του να συναντήσει τον τσάρο αυτοπροσώπως.

«Αν πραγματικά θέλουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, χρειαζόμαστε και τις δύο πλευρές σε αυτή την τραγωδία», είπε. «Πώς μπορούν να επιτευχθούν συμφωνίες χωρίς να μιλήσουμε μεταξύ μας;» διερωτήθηκε.

Ερωτηθείς αν θα επέμενε να πάει στη Βουδαπέστη, ο Ζελένσκι απάντησε ότι είχε πει στον Τραμπ: «Είμαι έτοιμος».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πρέπει να συμμετάσχει στις επερχόμενες συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στη Βουδαπέστη. «Αν πραγματικά θέλουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, χρειαζόμαστε και τις δύο πλευρές να εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία», είπε ο Ζελένσκι. «Ναι, είναι κατακτητής, αλλά η Ουκρανία υποφέρει και μάχεται. Και, φυσικά, πώς μπορούν να υπάρξουν συμφωνίες χωρίς να συμμετέχουμε εμείς;»

Τραμπ: «Δεν μπορούμε να δώσουμε όλα τα όπλα μας στο Κίεβο»

«Δεν μπορούμε να δώσουμε όλα τα όπλα μας στην Ουκρανία. Απλώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. «Ήμουν πολύ καλός με τον Ζελένσκι και την Ουκρανία, αλλά δεν μπορώ να βάλω την Αμερική σε κίνδυνο», πρόσθεσε ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου.

Η ΕΕ ετοιμάζει νέα μέτρα καταστολής του σκιώδους στόλου της Ρωσίας

Η ΕΕ είναι έτοιμη να προτείνει μια νέα καταστολή του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο της Μόσχας παρακάμπτοντας τις κυρώσεις υπό σημαίες ευκαιρίας. Αυτό προκύπτει από έγγραφο που είδε το ιταλικό πρακτορείο Ansa και το οποίο θα συζητηθεί από τους υπουργούς Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα.

Στόχος είναι να προχωρήσουμε πέρα ​​από την απλή μαύρη λίστα μεμονωμένων φορτηγών πλοίων, στοχεύοντας ολόκληρο το δίκτυο που τα διατηρεί λειτουργικά: ασφαλιστικές εταιρείες, ναυτιλιακά νηολόγια, υπηρεσίες εφοδιασμού και logistics.

Μεταξύ των επιλογών είναι η ενίσχυση του νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιθεωρούν ύποπτα πλοία στη θάλασσα.

Τα πλοία που φέρουν σημαίες ευκαιρίας, αναφέρει το πεντασέλιδο έγγραφο, «όχι μόνο συμβάλλουν στην πολεμική οικονομία της Μόσχας, αλλά αποτελούν επίσης απειλή για το περιβάλλον και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας». Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) -η οποία συντονίζει την εξωτερική πολιτική της ΕΕ- προειδοποιεί επίσης ότι ο σκιώδης στόλος «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για υβριδικές επιθέσεις κατά του εδάφους της ΕΕ», για παράδειγμα, ως βάση για επιχειρήσεις αναγνώρισης με ρωσικά drones σε στρατηγικές ευρωπαϊκές υποδομές και για διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας.

Εκτός από τα 562 πλοία που έχουν ήδη τεθεί σε μαύρη λίστα για κυρώσεις, οι Βρυξέλλες στοχεύουν τώρα σε ένα κβαντικό άλμα: εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιτρέψουν προληπτικούς ελέγχους και επιβιβάσεις ύποπτων φορτηγών πλοίων, βάσει μιας νέας κοινής νομικής δήλωσης που, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), θα επέτρεπε στις αρχές της ΕΕ να παρεμβαίνουν άμεσα. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα διμερών συμφωνιών με κράτη σημαίας για να επιτρέψουν θαλάσσιες επιθεωρήσεις και ένα πιθανό νέο διεθνές νομικό μέσο κατά της παράνομης ναυτιλίας.

Το έγγραφο υπογραμμίζει επίσης μια «ανανεωμένη δυναμική» μεταξύ των Είκοσι επτά για πιο αποφασιστική δράση, επικαλούμενη την πρόσφατη υπόθεση του πετρελαιοφόρου Boracay, που επιθεωρήθηκε από το Παρίσι στα ανοικτά των ακτών της Δανίας. Παράλληλα, η ΕΕ συνεχίζει τις επαφές της με τα κύρια κράτη σημαίας και τα παράκτια κράτη που παρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη στον σκιώδη στόλο, με στόχο να τα ενθαρρύνει να διαγράψουν από το μητρώο τα πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις, όπως συνέβη με τον Παναμά.

Μετά από έναν αρχικό γύρο συζητήσεων στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο, ο στόχος των Βρυξελλών είναι να οριστικοποιήσουν το κείμενο έως τα τέλη Νοεμβρίου και στη συνέχεια να το υποβάλουν προς υιοθέτηση.

