Η αιφνίδια στροφή του Τραμπ: «Πάγωσε» τους Tomahawk και εστίασε στη Σύνοδο Κορυφής στη Βουδαπέστη

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατάφερε να επαναφέρει τη σχέση του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε «καλό δρόμο» μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, λίγο πριν από την κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ την Παρασκευή με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση αυτή αναμενόταν να περιλαμβάνει συζητήσεις για την παροχή στην Ουκρανία ισχυρών, νέων όπλων μεγάλου βεληνεκούς.

Μέχρι την τηλεφωνική επικοινωνία της Πέμπτης, ο Τραμπ φαινόταν έτοιμος να ενισχύσει το οπλοστάσιο και τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου με πυραύλους Tomahawk. Όμως, μετά την κλήση και τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ υποβάθμισε κάθε συζήτηση για τους πυραύλους και αντ' αυτού εστίασε σε μια ακόμα Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν.

Ο «μαέστρος» Πούτιν

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη μετατόπιση στις αμφιταλαντευόμενες θέσεις του Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι οποίες συχνά αλλάζουν έπειτα από επαφή με τον Πούτιν. Ο Ρώσος ηγέτης έχει επιδείξει μεγάλη ικανότητα στο να πείθει τον Αμερικανό πρόεδρο για τη δική του οπτική της σύγκρουσης.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει επιτύχει να αποτρέψει τον Τραμπ από την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων – ή την αποστολή ισχυρότερων όπλων στην Ουκρανία – επιδεικνύοντας συνεχώς ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία, την ώρα που εντείνει τις επιθέσεις της.

«Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς να σκεφτούμε τους Tomahawk. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στην αρχή της συνάντησης με τον Ζελένσκι. «Δεν θέλουμε να δίνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

Σύνοδος αντί για κυρώσεις

Αντί για νέα υποστήριξη προς την Ουκρανία ή κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια νέα Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν – ένα επιπλέον όφελος για τον Ρώσο ηγέτη – «για να δούμε αν μπορούμε να φέρουμε αυτόν τον 'άδοξο' πόλεμο, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σε ένα τέλος». Δεν έγινε καμία συζήτηση για περιορισμό των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών της Ρωσίας στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα.

Να σημειωθεί πως μετά τη Σύνοδο Κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, ο Τραμπ εγκατέλειψε την πίεση προς τη Ρωσία για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με τη Μόσχα να εντείνει τις επιθέσεις της.

Ο Τραμπ, ωστόσο, προέτρεψε αυτή τη φορά τη Ρωσία και την Ουκρανία να σταματήσουν τις μάχες στις τρέχουσες θέσεις τους για να διευθετηθεί ο πόλεμος – μια πρόταση που ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται ως αφετηρία για περαιτέρω συνομιλίες. Δεν είναι βέβαιο αν ο Πούτιν είναι έτοιμος να το δεχθεί.

Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες ότι ο Πούτιν προσπαθούσε για άλλη μια φορά να κερδίσει χρόνο. «Στη ζωή μου με έχουν "εμπαίξει" οι καλύτεροι, αλλά τα πήγα πολύ καλά στο τέλος», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν σύμφωνος αν χρειαζόταν λίγος χρόνος.

Απέδωσε τη συνεχιζόμενη μάχη όχι στην άρνηση του Πούτιν να προσφέρει παραχωρήσεις, αλλά στο «κακό αίμα» μεταξύ των Ρώσων και Ουκρανών ηγετών, κατηγορώντας φαινομενικά και τις δύο πλευρές για το «μίσος μεταξύ τους».

Το τηλεφώνημα Τραμπ - Πούτιν

Ο Τραμπ δεν έδωσε ενδείξεις για το τι πρότεινε ο Πούτιν, δηλώνοντας απλώς την πεποίθησή του ότι «νομίζω ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο» – ένα μοτίβο που επαναλαμβάνει εδώ και μήνες.

Ο Πούτιν είπε στον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ότι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα «συζητήσουν τον αλγόριθμο για περαιτέρω δράση στο πλαίσιο της εξεύρεσης τρόπων για την ειρηνική επίλυση της ουκρανικής κρίσης». Αυτή η διατύπωση δεν μεταδίδει ελπίδες για ταχεία λύση.

Ο δημοσιογράφος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Σμίρνοφ συνόψισε την κατάσταση στο Telegram: «Η περιοδεία του Ζελένσκι συνοψίζεται σε μια πρόταση: ο Πούτιν ξεπέρασε τους πάντες ξανά με ελιγμούς».

Προτού επικοινωνήσει με τον Τραμπ, ο Πούτιν τον επαίνεσε για την ειρηνευτική συμφωνία στη Λωρίδα της Γάζας, αποκαλώντας την «Μεγάλο Επίτευγμα Ειρήνης στη Μέση Ανατολή». Στη συνέχεια, στην κλήση της Πέμπτης, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι οι Tomahawks θα έβλαπταν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, θα διέλυαν κάθε πιθανότητα ειρηνευτικής συμφωνίας και θα είχαν μικρή διαφορά στο πεδίο της μάχης – επιχειρήματα που ο Τραμπ φάνηκε να λαμβάνει σοβαρά υπόψη.

Ο Πούτιν υποστηρίζει ότι η Ρωσία βρίσκεται στο χείλος της νίκης και η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί τους ρωσικούς όρους. Ωστόσο, ο πόλεμος φαίνεται ολοένα και περισσότερο να βρίσκεται σε αδιέξοδο. Παρά τις αργές προόδους, η Ρωσία απέτυχε μέχρι στιγμής να καταλάβει τη στρατηγική πόλη Ποκρόβσκ.

Παρά τη θριαμβολογική ρητορική του Πούτιν, οι δυτικές κυρώσεις και το αυξανόμενο κόστος του πολέμου – με τον στρατό να απορροφά περίπου 40% του ρωσικού προϋπολογισμού – έχουν επιφέρει αυξανόμενο πλήγμα στη ρωσική οικονομία.

*Με πληροφορίες από Washingtonpost Post

Διαβάστε επίσης