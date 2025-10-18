Τραμπ για Ουκρανία: «Ο πόλεμος καθορίζει τα σύνορα» - Ζητά εκεχειρία στις σημερινές γραμμές μάχης

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε Ρωσία και Ουκρανία να σταματήσουν τις συγκρούσεις στα τρέχοντα σημεία επαφής - Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε θετικός σε μια τέτοια εκεχειρία ως αφετηρία για διαπραγματεύσεις

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τραμπ για Ουκρανία: «Ο πόλεμος καθορίζει τα σύνορα» - Ζητά εκεχειρία στις σημερινές γραμμές μάχης

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) χαιρετά τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε χθες Παρασκευή στη Ρωσία και την Ουκρανία να σταματήσουν τις εχθροπραξίες στα σημερινά μέτωπα, επιδιώκοντας να θέσει τέλος στον αιματηρό πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε θετικός την πρόταση ως αφετηρία για περαιτέρω συνομιλίες.

Η πρόταση κατατέθηκε κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, όπου ο Τραμπ φάνηκε να επιδιώκει να επαναλάβει τη διπλωματική επιτυχία που είχε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν πέτυχε εκεχειρία στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς. Ωστόσο, η έκβαση της πρωτοβουλίας του παραμένει αβέβαιη, καθώς σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο πόλεμος καθορίζει τα σύνορα

Συγκεκριμένα, Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέβη σε μια προτροπή που μάλλον θα ανάψει φωτιές» στο διεθνές γίγνεσθαι, υποστηρίζοντας ότι τα σύνορα χαράσσονται από τον πόλεμο και το θάρρος. Μια προφανής αναφορά στο ενδεχόμενο τα σύνορα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να «παγώσουν» εκεί που είναι σήμερα.

«Η συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια», έγραψε ο Τραμπ. «Του είπα, όπως είπα και στον πρόεδρο Πούτιν, ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι δολοφονίες και να γίνει μια συμφωνία. Αρκετό αίμα έχει χυθεί. Οι γραμμές των συνόρων ορίζονται από τον πόλεμο και το θάρρος. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας ισχυριστούν και οι δύο ότι νίκησαν και ας αποφασίσει η Ιστορία».

565564924101611145417466266203521540209103468n.jpg

Με το γνωστό του ύφος, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να υπάρξει άλλο αίμα, ούτε άλλοι νεκροί, ούτε τεράστια και μη βιώσιμα ποσά που δαπανώνται». Υποστήριξε πως «ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε ποτέ ξεκινήσει αν ήμουν εγώ πρόεδρος» και κατέληξε με ένα μήνυμα ειρήνης: «Χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάζονται κάθε εβδομάδα - φτάνει πια. Γυρίστε στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας, με ειρήνη».

Ζελένσκι: «Είμαι ρεαλιστής» δήλωσε για τους Tomahawk

Μιλώντας έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι συμφώνησε πως μια παύση στις σημερινές γραμμές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη». «Πρέπει να σταματήσουμε εκεί που είμαστε, έχει δίκιο ο πρόεδρος», είπε, προσθέτοντας ότι η ευθύνη για τη συνέχιση του πολέμου ανήκει στη Μόσχα.

Ο Ουκρανός ηγέτης είχε μεταβεί στην Ουάσιγκτον ζητώντας από τις ΗΠΑ πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να πλήξουν τη Μόσχα. Παρότι ο Τραμπ είχε δείξει θετικός στην ιδέα, η στάση του άλλαξε μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν την Πέμπτη. Σύμφωνα με τον Ρώσο σύμβουλο Γιούρι Ουσάκοφ, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η αποστολή τέτοιων πυραύλων θα έβλαπτε τις σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «ρεαλιστής» σχετικά με το ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη χώρα του, υπογραμμίζοντας μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ότι ο Αμερικανός ομόλογός του δεν επιθυμεί περαιτέρω «κλιμάκωση» με τη Ρωσία.

Η Ουκρανία αξιώνει εδώ και εβδομάδες την παράδοση Tomahawk – πυραύλων μεγάλης εμβέλειας, ικανών να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος – και το Κίεβο είχε αναδείξει το ζήτημα ως βασικό στην ατζέντα της επίσκεψης Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι το ζήτημα συζητήθηκε κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, αλλά οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να μη μιλήσουν για αυτό επειδή «οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν κλιμάκωση».

Την προηγούμενη ημέρα, ο Τραμπ είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη.

«Η Ρωσία φοβάται τους Tomahawk, φοβάται πραγματικά, επειδή είναι ισχυρά όπλα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου. Ερωτηθείς εάν ήλπιζε πως θα λάβει το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, απάντησε: «Είμαι ρεαλιστής».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος χαρακτήρισε «παραγωγική» την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι «βασίζεται στον Τραμπ προκειμένου να ασκήσει πίεση στον Πούτιν». Ζήτησε για άλλη μια φορά «εγγυήσεις ασφαλείας» για τη χώρα του και εμφανίστηκε «ανοικτός» σε ενδεχόμενη τριμερή σύνοδο κορυφής με Τραμπ και Πούτιν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγή από την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον, ο Ζελένσκι παρουσίασε στον Τραμπ «χάρτες» με πιθανούς στόχους που θα μπορούσαν να πληγούν στο έδαφος της Ρωσίας. Στους χάρτες αυτούς επισημάνθηκαν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους ενημέρωσε σχετικά με τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

