ΗΠΑ: Οι άνθρωποι του Τραμπ αποκαλύπτουν - Αισθάνθηκαν προδομένοι με το πλήγμα του Κατάρ στο Ισραήλ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Steve Witkoff, δεξιά, και ο Jared Kushner φθάνουν πριν ο πρόεδρος Donald Trump παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu στην κρατική τραπεζαρία του Λευκού Οίκου, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον.

Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του Τζάρεντ Κούσνερ και του Στιβ Γουίτκοφ, δύο εκ των βασικών διαπραγματευτών του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι οποίοι αποκάλυψαν ότι ένιωσαν «κάπως προδομένοι» από το Ισραήλ, μετά το πλήγμα στο Κατάρ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Ο Γουίτκοφ είπε στο «60 Minutes» ότι έμαθε για την επίθεση το επόμενο πρωί. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι στόχευε ανώτερα στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα, όμως σύμφωνα με τον ίδιο, η κίνηση αυτή έθεσε σε κίνδυνο τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. «Νομίζω ότι τόσο εγώ όσο και ο Τζάρεντ νιώσαμε προδομένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, έσπευσε να διευκρινίσει μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι «η απόφαση ανήκε αποκλειστικά στον πρωθυπουργό Νετανιάχου». Σύμφωνα με τον Κούσνερ, ο Αμερικανός πρόεδρος «πίστευε πως οι Ισραηλινοί είχαν αρχίσει να χάνουνν από τον έλεγχο» και έκρινε ότι ήταν ώρα «να τους σταματήσει πριν βλάψουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά τους».

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι η επίθεση είχε «μεταστατικό αποτέλεσμα», καθώς το Κατάρ αποτελούσε βασικό δίαυλο επικοινωνίας με τη Χαμάς. «Χάσαμε την εμπιστοσύνη των Καταριανών, κι έτσι η Χαμάς εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, καθιστώντας τις επαφές σχεδόν αδύνατες», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες, Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν τελικά σε συμφωνία. Η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους ομήρους και το Ισραήλ αποσύρθηκε σε «συμφωνημένη γραμμή». Τη Δευτέρα, 20 ζωντανοί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ παραδόθηκαν και οι σοροί άλλων θυμάτων.

Το πλήρες ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Λέσλι Σταλ, με τίτλο «The Dealmakers», θα μεταδοθεί την Κυριακή στο «60 Minutes» και θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις απευθείας συναντήσεις των Κούσνερ και Γουίτκοφ με στελέχη της Χαμάς, καθώς και για την επόμενη φάση του 20σημείου ειρηνευτικού σχεδίου που προβλέπει αφοπλισμό, απόσυρση στρατευμάτων και ανοικοδόμηση της Γάζας.

