Zελένσκι: Η Ρωσία "φοβάται" τους πυραύλους Tomahawk

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο έξω από τον Λευκό Οίκο αν είναι αισιόδοξος για το αν οι ΗΠΑ συμφωνήσουν να παράσχουν τα όπλα, είπε ότι είναι «ρεαλιστής».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει σε δημοσιογράφους στο πάρκο Λαφαγιέτ απέναντι από τον Λευκό Οίκο, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι η Ρωσία "φοβάται" τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk επειδή είναι ένα "ισχυρό όπλο".

Όσον αφορά την προσπάθεια της Ουκρανίας να παραλάβει αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk από τις ΗΠΑ, ο Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπήρξε καμία κίνηση στο θέμα αυτό, αλλά επανέλαβε τη στάση της Ουκρανίας: "Τα χρειαζόμαστε".

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο έξω από τον Λευκό Οίκο αν είναι αισιόδοξος για το αν οι ΗΠΑ συμφωνήσουν να παράσχουν τα όπλα, είπε ότι είναι «ρεαλιστής».

Ο Ζελένσκι είπε ότι συζήτησε επίσης με την ομάδα του Τραμπ για τη συνεργασία με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Πρότεινε ότι το Κίεβο θα μπορούσε να προμηθεύσει τις ΗΠΑ με ουκρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αντάλλαγμα για πυραύλους κρουζ Tomahawk.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για όπλα μεγάλου βεληνεκούς - αλλά δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει περαιτέρω επειδή οι ΗΠΑ «δεν θέλουν κλιμάκωση».

