Πώς μπορεί το αεροπλάνο του Πούτιν να πετάξει από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη; Το σενάριο μέσω Ελλάδας;

Η συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας στη Βουδαπέστη δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά αν Βλαντιμίρ Πούτιν αποφασίσει να ταξιδέψει στην ουγγρική πρωτεύουσα τις επόμενες δύο εβδομάδες για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει αρκετά εμπόδια.

Τον Αύγουστο, καθ' οδόν προς τη σύνοδο κορυφής του Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας, οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν ειδική άδεια για την είσοδο στη χώρα του προεδρικού αεροσκάφους του Ρώσου ηγέτη, ενός τροποποιημένου τετρακινητήριου Ilyushin Il-96, εξοπλισμένου με αμυντικά συστήματα και με το παρατσούκλι "Ιπτάμενο Κρεμλίνο".

Τα ρωσικά αεροσκάφη απαγορεύεται να εισέρχονται στον εναέριο χώρο τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ.

Εάν ο Πούτιν επιλέξει να ταξιδέψει στη Βουδαπέστη, θα πρέπει επομένως να λάβει ειδική άδεια για να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο κράτους-μέλους της ΕΕ.

Αυτό είναι τεχνικά εφικτό, αλλά η περίκλειστη Ουγγαρία δεν είναι το πιο εύκολο μέρος για έναν Ρώσο πρόεδρο που σπάνια ταξιδεύει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και δεν έχει πατήσει το πόδι του στην ΕΕ εδώ και πολύ καιρό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σχετικά με τη συνάντηση: "Φυσικά, δεν υπάρχει τίποτα οριστικό αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, υπάρχει η επιθυμία των δύο ηγετών να πραγματοποιήσουν μια τέτοια συνάντηση".

Λίγες ημέρες αφότου ο Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία, η ΕΕ δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του ιδίου και του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Επιβλήθηκε επίσης συνολική απαγόρευση, κλείνοντας τον εναέριο χώρο των 27 μελών της ΕΕ για όλα τα ρωσικά αεροσκάφη.

Η Ουγγαρία και οι περισσότεροι γείτονές της είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν κατηγορείται επίσης για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για την παράνομη μεταφορά ουκρανικών παιδιών στη Ρωσία.

Όλες αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν ορισμένες δυσκολίες, αλλά η Ουγγαρία πιστεύει ότι μπορούν να επιλυθούν. Ήδη η χώρα βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από το ΔΠΔ.

Ο Πούτιν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είχαν προηγουμένως μιλήσει τηλεφωνικά για την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής.

"Φυσικά, θα διασφαλίσουμε την είσοδό του στη χώρα μας, τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις του εδώ και στη συνέχεια την ασφαλή επιστροφή του", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Peter Szijjarto.

Φαίνεται απίθανο ότι η ΕΕ θα θέσει εμπόδια στο θέμα αυτό.

"Κάθε διαπραγμάτευση που συμβάλλει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη και υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ προς αυτή την κατεύθυνση", δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ένας από τους κύριους στόχους του 19ου πακέτου κυρώσεων που ανακοίνωσε η ΕΕ είναι να επαναφέρει τους Ρώσους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τονίζει επίσης ότι δεν έχει απαγορευτεί στον Πούτιν να ταξιδεύει, μόνο τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν παγώσει.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πώς ο Ρώσος ηγέτης θα πετάξει από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη.

Προφανώς, δεν θα αγόραζε εισιτήριο από την Air Serbia για το Βελιγράδι και στη συνέχεια θα έπαιρνε το τρένο για την Ουγγαρία. Αυτή θα ήταν μία από τις συντομότερες διαδρομές.

Ο Πούτιν θα θελήσει να χρησιμοποιήσει τα αεροσκάφη Il-96 για να εγγυηθεί την ασφάλειά του. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να λάβει ειδική άδεια για να περάσει από τον εναέριο χώρο ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ και να παρακάμψει την απαγόρευση της ΕΕ για τα ρωσικά αεροσκάφη.

"Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν εξαιρέσεις με δική τους πρωτοβουλία, αλλά η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί από κάθε χώρα ξεχωριστά", δήλωσε την Παρασκευή η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Anitta Hipper.

Το ΝΑΤΟ παρέπεμψε επίσης το θέμα στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Λόγω της εμπλοκής του Τραμπ στη διαδικασία, οι χώρες είναι πιθανό να εγκρίνουν το θέμα αυτό.

Ακόμη και αν χορηγηθεί η άδεια, ο χάρτης δείχνει ότι ο Πούτιν μπορεί να χρειαστεί να ακολουθήσει κυκλική διαδρομή.

Η διέλευση από την Ουκρανία είναι αδύνατη- η διέλευση από την Πολωνία είναι απίθανη λόγω των τεταμένων σχέσεων της Βαρσοβίας με τη Μόσχα.

Ίσως η πιο άμεση διαδρομή θα ήταν να διασχίσει την ανατολική ακτή της Μαύρης Θάλασσας προς την Τουρκία, στη συνέχεια προς τη Βουλγαρία και στη συνέχεια προς την Ουγγαρία μέσω Σερβίας ή Ρουμανίας.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς γνωρίζει καλά τον Πούτιν και η Air Serbia πραγματοποιεί απευθείας πτήσεις προς τη Μόσχα χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο της ΕΕ.

Στην περίπτωση αυτή, η Βουλγαρία ή η Ρουμανία, που είναι μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να το επιτρέψουν και το αεροσκάφος του Πούτιν θα πετάξει στον εναέριο χώρο τους με στρατιωτική συνοδεία.

Η Ρουμανία φιλοξενεί μια εγκατάσταση που πρόκειται να γίνει η μεγαλύτερη βάση του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Η Βουλγαρία κατασκευάζει επίσης μια νέα βάση του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς της συμμαχίας.

Το BBC ζήτησε σχόλια από τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών.

Αν ο Πούτιν θέλει να είναι ακόμη πιο προσεκτικός, θα μπορούσε να ακολουθήσει τις νότιες ακτές της Ελλάδας μέσω της Τουρκίας, να περάσει από τον εναέριο χώρο του Μαυροβουνίου και να φτάσει στην Ουγγαρία μέσω της Σερβίας.

Αλλά είναι ένα μακρύ ταξίδι.

Επομένως, η Βουδαπέστη δεν είναι εύκολος προορισμός για τον Πούτιν. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή βολεύει τόσο τον Βίκτορ Όρμπαν, τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν στην ΕΕ, όσο και τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο γνωρίζει εδώ και πολύ καιρό.

Μια τέτοια συνάντηση κορυφής, η οποία θα προσέλκυε τη διεθνή προσοχή, θα μπορούσε επίσης να δώσει στον Όρμπαν, ο οποίος υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών της ερχόμενης άνοιξης, ένα πολιτικό πλεονέκτημα.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση για ενδεχόμενη συνάντηση στη Βουδαπέστη, ο Όρμπαν τηλεφώνησε στον Πούτιν και έγραψε στη σελίδα του στο Facebook:

"Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη"!

Ο Όρμπαν έχει πάρει αποστάσεις από την υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία και έχει καταστήσει σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες:

"Εφόσον η ΕΕ έχει φιλοπόλεμη στάση, είναι λογικό να παραμείνει εκτός αυτής της ειρηνευτικής διαδικασίας", δήλωσε ο Όρμπαν στο ουγγρικό ραδιόφωνο.

Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα του πουν κάτι διαφορετικό στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα.

