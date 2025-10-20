Guardian: Η ΕΕ ετοιμάζει δάνειο για την Ουκρανία με «εγγύηση» τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κοντά σε συμφωνία για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Guardian: Η ΕΕ ετοιμάζει δάνειο για την Ουκρανία με «εγγύηση» τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει δάνειο προς στην Ουκρανία αξιοποιώντας τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται όλο και πιο αισιόδοξοι προς την κατεύθυνση αυτή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έως το τέλος του έτους θα υπάρξει συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με εγγύηση τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, όπως μεταδίδει ο Guardian. Το σχέδιο θεωρείται κρίσιμο για να μπορέσει το Κίεβο να διατηρήσει τη δυναμική της άμυνάς του απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7, και θα βρεθούν στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει προς το παρόν ασαφής.

Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι κατά τη συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου

REUTERS

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε ότι «το ζήτημα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων υπέρ του θύματος της επίθεσης οδεύει προς μια θετική κατάληξη». Εκτίμησε, μάλιστα, ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί έως το τέλος του έτους: «Είναι πολύ απλό: ή θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα του επιτιθέμενου, ή τα δικά μας. Μην με ρωτάτε τι προτιμώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο της Κομισιόν για το δάνειο στην Ουκρανία

Σύμφωνα με το σχέδιο της Κομισιόν, που παρουσιάστηκε σε έγγραφο δύο σελίδων τον περασμένο μήνα και το οποίο επικαλείται ο βρετανικός Guardian, η ΕΕ θα χορηγήσει άτοκο δάνειο 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας ως εγγύηση τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια που τηρούνται στον χρηματοοικονομικό οργανισμό Euroclear.

Η πρόταση δεν συνιστά «κατάσχεση» των κεφαλαίων, όπως διευκρίνισε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος, αλλά προβλέπει ότι η Ρωσία θα τα χρησιμοποιήσει ως αποζημίωση όταν λήξει ο πόλεμος.

Η Ουκρανία, που λειτουργεί με ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα λόγω της σύγκρουσης, έχει μέχρι σήμερα στηριχθεί σε δανεισμό και βοήθεια από τους συμμάχους της. Ωστόσο, οι αυξημένες δαπάνες και η αβεβαιότητα γύρω από τη στήριξη των ΗΠΑ εντείνουν την πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να καλύψουν το κενό.

Τον Σεπτέμβριο, το Κίεβο εκτίμησε ότι θα χρειαστεί 50 δισ. δολάρια εξωτερικής στήριξης έως το 2026, ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι από τον Απρίλιο του 2026 θα απαιτηθεί νέα, άμεση ενίσχυση για τη συνέχιση της πολεμικής προσπάθειας, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν στάσιμες.

Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Reuters

Εγγυήσεις για τυχόν οικονομικές συνέπειες ζητά το Βέλγιο

Το Βέλγιο, όπου τηρούνται 183 δισ. ευρώ ρωσικών κεφαλαίων μέσω της Euroclear, ζητά εγγυήσεις ότι δεν θα επωμιστεί πλήρως τις οικονομικές συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας του σχεδίου, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει σειρά νομικών προσφυγών.

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς συζήτησε το σχέδιο με τους ομολόγους της στη G7 στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι χώρες της G7 θα συνεισφέρουν στη διασφάλιση των χρεών, ώστε να καθησυχάσουν το Βέλγιο, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων. Παρότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ελάχιστα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αναμένεται να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση αυτής της εγγύησης. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για τη συμμετοχή κάθε χώρας και το αν θα λάβουν μέρος οι ΗΠΑ.

Γαλλία - Συμμαχία των Προθύμων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι αριστερά, και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, φθάνουν για να συμμετάσχουν σε μια σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Παρίσι, την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Pool AFP

Η στάση των ΗΠΑ και οι μέχρι πρόσφατα επιφυλάξεις Γαλλίας - Γερμανίας

Η συμμετοχή της Ουάσιγκτον δεν είναι βέβαιη, καθώς οι ΗΠΑ κατέχουν περίπου 7 δισ. δολάρια ρωσικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων – ποσό σχετικά μικρό. Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική και νομική στήριξη του Λευκού Οίκου θεωρείται καθοριστική, έστω κι αν η οικονομική της συμβολή δεν είναι κρίσιμη.

Ήδη, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν τα κέρδη που αποφέρουν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας – ένα μέτρο που υπολογίζεται να αποδώσει περίπου 45 δισ. ευρώ. Μέχρι τώρα, η χρήση του κεφαλαίου είχε απορριφθεί, κυρίως από τη Γαλλία και τη Γερμανία, λόγω ανησυχιών για την οικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Συνάντηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάϊεν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Κυριακή 17 Αυγούστου 2025.

Eurokinissi

Η στάση αυτή άλλαξε τον περασμένο μήνα, όταν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε υπέρ της ιδέας ενός δανείου αποζημιώσεων για τη χρηματοδότηση στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Σε άρθρο του στους Financial Times, ο Μερτς έγραψε ότι χρειάζεται «νέα ώθηση για να αλλάξουν οι υπολογισμοί της Ρωσίας».

Το προσχέδιο που επικαλείται ο Guardian δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν, κατά τη σύνοδο της Πέμπτης, την ανάπτυξη λεπτομερούς πρότασης που θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και θα συνοδεύεται από ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και επιμερισμό κινδύνων.

Το σχέδιο προϋποθέτει ότι τα ρωσικά κεφάλαια θα παραμείνουν παγωμένα, ενώ η Κομισιόν εξετάζει την ενεργοποίηση μηχανισμού της Συνθήκης της ΕΕ ώστε να αποτρέψει τη δυνατότητα βέτο από χώρες όπως η Ουγγαρία, φιλικά προσκείμενη στη Μόσχα, όταν έρθει η ώρα για ανανέωση των κυρώσεων που διασφαλίζουν το «πάγωμα» των κεφαλαίων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ληστεία στο Λούβρο: Επική ανακοίνωση Πιερικού, δίνει… άλλοθι στον διαιτητή - «Έκλεβε τον ιδρώτα μας»

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Πατέρας δώρισε τον νεφρό για να σώσει τον γιο του

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Η ΕΕ ετοιμάζει δάνειο για την Ουκρανία με «εγγύηση» τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

09:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Έρευνες για τον άγνωστο άνδρα που μαχαίρωσε θανάσιμα τον 37χρονο έξω από νυχτερινό κέντρο

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αγωνία για τον 35χρονο ψαροντουφεκά που χάθηκε στην θάλασσα του Ρίου – Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες

09:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Με Στρεφέτσα και Ταρέμι, αλλά χωρίς Ροντινέι

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τα 8 ανεκτίμητα κοσμήματα που «έκαναν φτερά» - Το διαμαντένιο κολιέ και η μαργαριταρένια τιάρα, «σύμβολα» της Γαλλίας

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

CUPRA: Το Formentor το εκατομμυριοστό αυτοκίνητο μιας μάρκας που αναπτύσσεται ταχύτατα

09:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Σε κανένα κράτος δεν οικειοποιείται μια μερίδα εθνικό σύμβολο όπως ο Άγνωστος Στρατιώτης

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Περιπολικό μεταφέρει… ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ – Το viral βίντεο

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

09:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ Πάνθηρες»: Ο φόβος και ο τρόμος των μουσείων και των κοσμηματοπωλείων της Ευρώπης

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για εκλογές Τουρκοκυπρίων: Προσδοκίες για επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 110 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη και απείλησε να κάψει στο φούρνο τη γυναίκα του

08:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η παρέλαση και ο Γκαφό-φσκι - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Σαϊεντολογία: Μέλος της αίρεσης αποκαλύπτει τη σκληρή τιμωρία που λαμβάνει όποιος «κάνει λάθη»

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλείο ψυχής του ανθρώπου πίσω από το πιο viral meme όλων των εποχών – Το εκπληκτικό ποσό που έχει μαζέψει για φιλανθρωπικό σκοπό

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στο Ρέθυμνο: Τραυματίστηκε ο 30χρονος οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:06ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη και απείλησε να κάψει στο φούρνο τη γυναίκα του

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Σαϊεντολογία: Μέλος της αίρεσης αποκαλύπτει τη σκληρή τιμωρία που λαμβάνει όποιος «κάνει λάθη»

06:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης - Ποια πρόσωπα είναι στο μικροσκόπιο

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός» – Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Η «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο: Τα κενά ασφαλείας στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου - Μυστήριο με την αξία των οκτώ κλοπιμαίων

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ: «Είσαι άπιστη, μην το παίζεις θύμα»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» πλαστικός χειρουργός ο 40χρονος που ξυλοκόπησε γυναίκα στον δρόμο – «Μαύρο» χρήμα και παράνομες επεμβάσεις

07:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε η ώρα της φυλακής για τον Σαρκοζί: Από τα σαλόνια της εξουσίας στην πτώση ο μικρός «Ναπολέων»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα εφέτος – Πότε εκδίδεται το εκκαθαριστικό

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η σιωπή του Δένδια, ο ανασχηματισμός που αργεί, ο ρόλος του Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ, τα σκονάκια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φωτογραφία για Euronext, τα θέλγητρα της Βουλγαρίας, το θαύμα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ο αρχιτέκτονας και τα πονταρίσματα στη ΔΕΗ

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν που νίκησε τον εκλεκτό του Ερντογάν στα Κατεχόμενα

07:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά έως 4.527 ευρώ για δώρα και επικουρικές συντάξεις με τόκους 7 ετών

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία à la Arsène Lupin στο Λούβρο: Καρέ καρέ τα 7 λεπτά, το βίντεο, το στέμμα που χάθηκε στο δρόμο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ