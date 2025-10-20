O Ζελένσκι ζητά Patriot από τις ΗΠΑ: Ο Τραμπ «έβριζε συνεχώς» στη συνάντησή τους

Μετά από μια θυελλώδη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, που σύμφωνα με πηγές εξελίχθηκε σε «φωνές και ύβρεις», ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέα δραματική έκκληση στις ΗΠΑ για την αποστολή 25 συστημάτων Patriot. Το περιστατικό αποκαλύπτει νέα ρήξη στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Κιέβου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να υιοθετεί ξανά τη γραμμή του Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραδώσουν επειγόντως 25 επιπλέον αντιαεροπορικές συστοιχίες Patriot, καθώς ο αεροπορικός πόλεμος με τη Ρωσία κλιμακώνεται ραγδαία και γίνεται πλέον σαφές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει για ακόμη μία φορά στραφεί υπέρ της Μόσχας, μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήταν έτοιμος να συμμετάσχει σε πιθανή συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Τραμπ στην Ουγγαρία, εφόσον προσκληθεί.

Αντιπαράθεση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου ανέφεραν ότι ο Τραμπ, σε έντονο τετ α τετ με τον Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, τον προέτρεψε να αποδεχθεί τους ρωσικούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ότι ο Πούτιν έχει απειλήσει να «καταστρέψει» την Ουκρανία εάν δεν συμφωνήσει.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η συνάντηση εξελίχθηκε σε «αντιπαράθεση με φωνές», με τον Τραμπ να «βρίζει διαρκώς».

Μιλώντας στο Κίεβο μετά τις επαφές του με τον Αμερικανό πρόεδρο και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως 25 συστήματα Patriot και ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στη Δύση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότησή τους.

Η Ουκρανία διαθέτει ήδη ορισμένους εκτοξευτές Patriot, όμως δεν επαρκούν για να προστατεύσουν τις μεγάλες πόλεις και τις ενεργειακές υποδομές, που δέχονται και πάλι σφοδρές ρωσικές επιθέσεις ενόψει του χειμώνα.

Η απότομη μεταστροφή του Τραμπ μετά την επικοινωνία με τον Πούτιν

Οι δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες και η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν δημιουργήσει ελπίδες ότι οι ΗΠΑ θα ενέκριναν την αποστολή πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ημέρες, έγινε σαφές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποίησε νέα απότομη μεταστροφή, μετά από δίωρη τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν το απόγευμα της Παρασκευής.

Αφού προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο σε σύνοδο στην Ουγγαρία, ο Τραμπ επανήλθε στην πάγια θέση του ότι η Ρωσία θα πρέπει να «ανταμειφθεί» για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με το Κίεβο να παραχωρεί μεγάλα τμήματα της επικράτειάς του.

Πηγές που μίλησαν στο Reuters ανέφεραν ότι ο Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι να «παραδώσει» εκτάσεις στη Ρωσία. «Ας μείνει όπως είναι τώρα», φέρεται να είπε σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, προσθέτοντας: «Μπορούν να διαπραγματευθούν αργότερα. Προς το παρόν, σταματήστε στη γραμμή του μετώπου – σταματήστε να πολεμάτε, σταματήστε να σκοτώνετε ανθρώπους».

«Ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να πάρει αυτό που θέλει», λέει η ΕΕ

Σχολιάζοντας τις αναφορές για τη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι οι Ουκρανοί «είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί και πολεμούν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους».

«Δεν μπορούν απλώς να παραδοθούν», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «αν ο επιτιθέμενος πάρει αυτό που θέλει, τότε δίνεται ένα επικίνδυνο μήνυμα σε όλους τους επιτιθέμενους του κόσμου ότι μπορούν να κάνουν το ίδιο».

Πηγές προσκείμενες στον Ουκρανό πρόεδρο δήλωσαν στην Kyiv Independent ότι ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται να μιλήσει για τίποτε άλλο εκτός από «μεγάλες παραχωρήσεις» εκ μέρους της Ουκρανίας. «Δεν έχει συμφωνήσει σε απευθείας συνάντηση με τον Ζελένσκι», τόνισαν. «Στόχος του Πούτιν είναι να διατηρεί τον Τραμπ σε ήπιο κλίμα, μακριά από σκληρές αποφάσεις – και προς το παρόν το καταφέρνει».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνόδου στην Ουγγαρία, ο Ζελένσκι επισήμανε ότι η τοποθεσία είναι «προβληματική».

«Αν προσκληθώ στη Βουδαπέστη – είτε πρόκειται για τριμερή συνάντηση είτε για διπλωματία τύπου “εκκρεμούς”, όπου ο Τραμπ συναντά ξεχωριστά τον Πούτιν και εμένα – τότε μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποιο πλαίσιο», είπε.

Ωστόσο, άσκησε δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν: «Δεν πιστεύω ότι ένας πρωθυπουργός που μπλοκάρει την Ουκρανία σε κάθε ευκαιρία μπορεί να προσφέρει κάτι θετικό ή ισορροπημένο», τόνισε.

