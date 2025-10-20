Tραμπ: Αρνείται ότι απαίτησε από τον Ζελένσκι να παραχωρήσει ολόκληρo το Ντονμπάς

Ο πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε ότι είπε στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα πρέπει να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας στη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά είπε ότι το Κίεβο θα πρέπει να παραδώσει τη γη που έχει ήδη καταλάβει η Ρωσία.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι οι δύο ηγέτες «ποτέ δεν συζήτησαν» την παραχώρηση ολόκληρης της περιοχής κατά τη διάρκεια της κεκλεισμένων των θυρών συνάντησής τους την περασμένη εβδομάδα, μετά από αναφορές ότι η συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι την Παρασκευή (17/10) κατέληξε σε ένα εκρηκτικό «ματς με φωνές».

«Δεν το συζητήσαμε ποτέ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή όταν ρωτήθηκε αν πίεσε την Ουκρανία να αποδεχτεί τους όρους του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για κατάπαυση του πυρός. «Πιστεύουμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι απλώς να σταματήσουν στις γραμμές όπου βρίσκονται, τις γραμμές της μάχης. Τα υπόλοιπα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης αν πρόκειται κανείς να πει: "Εσείς δέχεστε αυτό, εμείς δέχεστε εκείνο". Υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές παραλλαγές», συνέχισε.

«Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως στις γραμμές της μάχης. Πηγαίνετε σπίτι, σταματήστε να σκοτώνετε ανθρώπους και τελειώστε (τον πόλεμο)». Ερωτηθείς τι πρέπει να συμβεί στην περιοχή του Ντονμπάς, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Ας κοπεί όπως είναι. Έχει κοπεί τώρα. Νομίζω ότι το 78% της γης έχει ήδη καταληφθεί από τη Ρωσία. Αφήστε την όπως είναι τώρα. Μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα», είπε. «Αλλά είπα κόψτε και σταματήστε στη γραμμή της μάχης, πηγαίνετε σπίτι, σταματήστε να πολεμάτε, σταματήστε να σκοτώνετε ανθρώπους».

Πηγές ανέφεραν στους Financial Times ότι ο Τραμπ επέπληξε τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της τρίωρης συνάντησής τους και απέρριψε χάρτες της πρώτης γραμμής στην Ουκρανία, καθώς προέτρεψε τον Ουκρανό ομόλογό του να παραχωρήσει τμήματα εδάφους στη Ρωσία. Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να παράσχει πυραύλους Tomahawk για χρήση από την Ουκρανία, ανέφεραν οι πηγές.

«Αν [ο Πούτιν] το θέλει, θα σας καταστρέψει», λέγεται ότι είπε ο Τραμπ στον Ζελένσκι, σύμφωνα με τις πηγές. Η τεταμένη συνάντηση συνέβη μια μέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Ο Τραμπ, ο οποίος συμφώνησε επίσης να συναντηθεί με τον Ρώσο δικτάτορα στη Βουδαπέστη τις επόμενες εβδομάδες, έχει δείξει αυξανόμενη ανυπομονησία με τον Πούτιν τελευταία και είναι πιο ανοιχτός στο να βοηθήσει την Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο.

