Στο Ισραήλ Γουίτκοφ και Κούσνερ με φόντο τις παραβιάσεις της εκεχειρίας

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο σύμβουλός του και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, επέστρεψαν στο Ισραήλ, δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας. Έφθασαν στην περιοχή με σκοπό να επιβλέψουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, την οποία βοήθησαν να επιτευχθεί, και αναμένεται να συναντηθούν με μέλη της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε χθες ότι μπορεί επίσης να επισκεφθεί το Ισραήλ τις επόμενες ημέρες. «Προσπαθούμε να βρούμε άκρη», δήλωσε στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θέλει «να πάει να ελέγξει πώς πάνε τα πράγματα». Όσον αφορά στην κατάπαυση του πυρός, είπε ότι «θα υπάρξουν σπασμωδικές στιγμές». Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Βανς θα έχει συναντήσεις με τον Νετανιάχου.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι «αρκετά» άτομα διέσχισαν την κίτρινη γραμμή –από όπου ο ισραηλινός στρατός συμφώνησε να αποσυρθεί– «αποτελώντας άμεση απειλή» για τους στρατιώτες που επιχειρούν σε περιοχή στη βόρεια Γάζα.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές χτυπώντας δεκάδες στόχους της Χαμάς στη Γάζα. Νοσοκομειακές πηγές ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν 44 άνθρωποι. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι επιδρομές ήταν αντίποινα για τη δολοφονία δύο Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στη Ράφα. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.