Ισραήλ: Συνάντηση Νετανιάχου με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τελετή μνήμης για τους πεσόντες Ισραηλινούς στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας, στις 16 Οκτωβρίου 2025.

Συνάντηση με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου είχε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τρίτη (21/10), σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συζήτησαν την προώθηση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου και την ενίσχυση της ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και άλλα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής.

*Με πληροφορίες από Reuters

