Ισραήλ: Συνάντηση Νετανιάχου με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου
Στο επίκεντρο της συζήτησης το σχέδιο Τραμπ για τον πόλεμο στη Γάζα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνάντηση με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου είχε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τρίτη (21/10), σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συζήτησαν την προώθηση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου και την ενίσχυση της ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και άλλα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής.
*Με πληροφορίες από Reuters
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:10 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Νοεμβρίου η ημερομηνία πληρωμής
14:55 ∙ ΦΑΡΜΑΚΟ