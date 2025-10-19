Γάζα: Τη Δευτέρα Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Ισραήλ - Την Τρίτη ο Βανς-Αναβλήθηκε η κατάθεση Νετανιάχου

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Steve Witkoff, δεξιά, και ο Jared Kushner φθάνουν πριν ο πρόεδρος Donald Trump παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu στην κρατική τραπεζαρία του Λευκού Οίκου, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να φτάσουν στο Ισραήλ τη Δευτέρα, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς θα προσγειωθεί στη χώρα της Μέσης Ανατολής την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες αξιωματούχου των ΗΠΑ στην εφημερίδα The Times of Israel.

Οι τρεις αξιωματούχοι θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και υψηλόβαθμους Ισραηλινούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, προκειμένου να προωθήσουν περαιτέρω το πλαίσιο εκεχειρίας της Ουάσιγκτον για τη Γάζα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Νωρίτερα σήμερα, το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ ακύρωσε τις ακροάσεις για την κατάθεση του Νετανιάχου στην ποινική δίκη του, που είχαν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και την Τρίτη, επικαλούμενο «επείγουσες διπλωματικές συναντήσεις» στις οποίες ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι έπρεπε να παραστεί.

Οι δικηγόροι του Νετανιάχου πρόσθεσαν ότι δεν θα μπορέσει να καταθέσει ούτε την Τετάρτη ούτε την Πέμπτη, λόγω της επικείμενης επίσκεψης του Βανς και της τελετής ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι.

