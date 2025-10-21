Τραμπ: «Η Χαμάς πρέπει να σεβαστεί τη συμφωνία, αλλιώς το τέλος της θα είναι γρήγορο και βάναυσο»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περπατά με τον συνταγματάρχη της Πολεμικής Αεροπορίας Κρίστοφερ Μ. Ρόμπινσον, διοικητή της 89ης Πτέρυγας Αερομεταφορών, από το Marine One με για να επιβιβαστεί στο Air Force One, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στην κοινή βάση Andrews, Md., για ένα ταξίδι στη Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε στο Truth ότι πολλοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμοι, κατόπιν αιτήματός του, να εισέλθουν στη Γάζα για να «διορθώσουν τη Χαμάς» εάν συνεχίσει να ενεργεί άσχημα και να παραβιάζει την ειρηνευτική συμφωνία, αλλά ότι τους έχει σταματήσει, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, επειδή «υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι η Χαμάς θα κάνει αυτό που είναι σωστό».

«Αν δεν το κάνουν, το τέλος της Χαμάς θα είναι γρήγορο, οργισμένο και βάναυσο!», προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Βανς επισκέπτεται το διεθνές κέντρο συντονισμού στο νότιο Ισραήλ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς έφτασε στο Πολιτικοστρατιωτικό Κέντρο Συντονισμού στο Κιριάτ Γκατ, στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με ομάδα του Λευκού Οίκου που τον συνοδεύει. Η εγκατάσταση, όπου στεγάζεται η νέα πολυεθνική δύναμη με επικεφαλής την Ουάσινγκτον, είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της εφαρμογής της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας. «Ο αντιπρόεδρος βρίσκεται εδώ για εμπιστευτικές συναντήσεις με μέλη των ενόπλων δυνάμεων», αναφέρει η δήλωση που δόθηκε στους δημοσιογράφους που συνοδεύουν την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Χαμάς: «Θα παραδώσουμε δύο ακόμη πτώματα απόψε»

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει δύο ακόμη σορούς ομήρων απόψε στις 9 μ.μ. τοπική ώρα.

Ο Shalom Ben Hanan, ερευνητής στο Διεθνές Ινστιτούτο Αντιτρομοκρατίας στο Πανεπιστήμιο Reichman στο Ισραήλ και βετεράνος με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στην ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας, γνωστή και ως Shabak ή Shin Bet, δήλωσε στο NBC. ότι η Χαμάς έχει αποδυναμωθεί αλλά δεν έχει καταστραφεί. Μεταξύ 15.000 και 25.000 μαχητές παραμένουν στις τάξεις της και θα μπορεί να βασίζεται σε νέους στρατολογημένους που θα ενταχθούν μετά τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων πολιτών από ισραηλινά πυρά, σημείωσε. «Ίσως η απειλή να μην είναι στις επόμενες μέρες ή στο άμεσο μέλλον.

Αλλά οι δυνατότητές τους εξακολουθούν να υπάρχουν», τόνισε η ίδια πηγή, σημειώνοντας ότι το 90% των πυραύλων της Χαμάς καταρρίφθηκαν και ότι έχασε περίπου 20.000 άνδρες κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ισραήλ.

«Αν και μιλάμε για νέους με λιγότερη στρατιωτική εμπειρία, αναμφίβολα έχουν πολλή εμπειρία και επαρκή προσωπικά όπλα, όπως φορητά όπλα και εκτοξευτές πυραύλων», δήλωσε η Giora Eiland, πρώην διευθύντρια του Ισραηλινού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και πρώην επικεφαλής του τμήματος σχεδιασμού των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF). Ο Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έως και το 90% των πυραύλων της ομάδας καταστράφηκαν και ότι το Ισραήλ είχε ματαιώσει με επιτυχία την ικανότητα της Χαμάς να ανακτήσει την χαμένη βαριά ισχύ πυρός της. «Πολύ σημαντικοί είναι οι χώροι παραγωγής, οι διαδρομές λαθρεμπορίου και ούτω καθεξής. Δεν πρόκειται μόνο για την αφαίρεση των ψαριών, αλλά και για την αφαίρεση του καλαμιού ψαρέματος», δήλωσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος.

Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι το εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων της Χαμάς παραμένει το δυνατό της σημείο και η μεγαλύτερη πρόκληση για το Ισραήλ. Ο Άιλαντ εκτίμησε ότι το 70% έως 80% των σηράγγων της Χαμάς είναι άθικτο, με μεγάλο μέρος του δικτύου που έχει επιβιώσει να είναι άγνωστο στον ισραηλινό στρατό.

Σε δήλωσή του την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα επικεντρωθούν στην καταστροφή του εναπομείναντος δικτύου σηράγγων στο πλαίσιο της διαδικασίας αφοπλισμού της Χαμάς.

Ο στρατός τόνισε επίσης ότι συμμετείχε στην αποσυναρμολόγηση μέρους του δικτύου σηράγγων όταν ορισμένοι από τους στρατιώτες του δέχτηκαν επίθεση από «τρομοκράτες» στη Ράφα την περασμένη Κυριακή.

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας την Πέμπτη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί με το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας την Πέμπτη στις 5:00 μ.μ. τοπική ώρα (4:00 μ.μ. ώρα Ιταλίας) στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το Ynet.

Γιος του Γουίτκοφ: «Η επιδρομή στην Ντόχα παραλίγο να καταστρέψει τη συμφωνία»

Η ισραηλινή επιδρομή για τη δολοφονία ηγετών της Χαμάς στηΝ Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου έχει θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη Γάζα. Αυτό αποκάλυψε ο Ζακ Γουίτκοφ, γιος του απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ενός από τους βασικούς παράγοντες της συμφωνίας του Σαρμ ελ-Σέιχ.

«Η ισραηλινή επίθεση εμπόδισε κάθε πρόοδο, σχεδόν εκτροχιάζοντας μήνες λεπτής διπλωματίας που είχαν ήδη φέρει τις συνομιλίες στα πρόθυρα της επιτυχίας», έγραψε στο X, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς του Ισραηλινού αναλυτή Έιταν Φίσμπεργκερ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η επιδρομή είχε ενισχύσει τη διαδικασία.

«Το να ισχυριζόμαστε ότι μια στρατιωτική κλιμάκωση με κάποιο τρόπο «ξεμπλοκάρισε» τις διαπραγματεύσεις ισοδυναμεί με παρερμηνεία τόσο της χρονολογίας όσο και της ουσίας αυτού που πραγματικά συνέβαινε. Ο Πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ), ο πατέρας μου, Τζάρεντ (Κούσνερ), και η ομάδα τους είχαν εργαστεί για μήνες για να σταθεροποιήσουν μια απίστευτα ασταθή διαδικασία, εξισορροπώντας την πίεση σε ίσα μέρη, την εμπιστοσύνη στα παρασκήνια και την ανθρωπιστική επείγουσα ανάγκη», είπε.

Εκείνη η επίθεση στη Ντόχα «έθεσε σε κίνδυνο όλα όσα είχαν χτίσει. Αν η συμφωνία υλοποιήθηκε αργότερα, δεν ήταν εξαιτίας της επίθεσης, αλλά παρά την επίθεση, ένας φόρος τιμής στην αδιάκοπη προσπάθεια και το σταθερό χέρι που κράτησαν ζωντανή τη διπλωματία όταν θα μπορούσε να είχε καταρρεύσει εντελώς», διαβεβαίωσε ο Witkoff Jr.

