«Σύμφωνοι» με τη θέση Τραμπ για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι: Υποστηρίζουν το πάγωμα του μετώπου

Σε κοινή δήλωσή τους την Τρίτη (21/10), οι ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών τονίζουν ότι υποστηρίζουν τη θέση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως οι μάχες στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσουν αμέσως και πως η σημερινή γραμμή του μετώπου πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων.

Συγκεκριμένα, οι ηγέτες της Ουκρανίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, μαζί με τους Προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε κοινή δήλωσή τους που εξέδωσαν σήμερα τονίζουν τα εξής:

«Είμαστε όλοι ενωμένοι στην επιθυμία μας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, την οποία αξίζει ο λαός της Ουκρανίας.

»Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση του Προέδρου Τραμπ ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία.

»Οι τακτικές κωλυσιεργίας της Ρωσίας έχουν δείξει ξανά και ξανά ότι η Ουκρανία είναι το μόνο μέρος που ενδιαφέρεται σοβαρά για την ειρήνη. Όλοι μπορούμε να δούμε ότι ο Πούτιν συνεχίζει να επιλέγει τη βία και την καταστροφή.

»Επομένως, είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση - πριν, κατά τη διάρκεια και έπειτα από οποιαδήποτε εκεχειρία.

»Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στην οικονομία της Ρωσίας και στην αμυντική της βιομηχανία, μέχρι ο Πούτιν να είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη. Αναπτύσσουμε μέτρα για να αξιοποιήσουμε πλήρως την αξία των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, ώστε η Ουκρανία να έχει τους πόρους που χρειάζεται.

»Οι ηγέτες θα συναντηθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη μορφή του Συνασπισμού των Προθύμων για να συζητήσουν πώς να προχωρήσουν αυτό το έργο και να υποστηρίξουν περαιτέρω την Ουκρανία».

