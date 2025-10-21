Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη: «Άγνωστο» πότε θα γίνει, λέει το Κρεμλίνο

Μετά την πολύωρη τηλεφωνική συνομιλία του Τραμπ με τον Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκτιμήσει ότι μια πιθανή σύνοδος στη Βουδαπέστη θα λάμβανε χώρα εντός δύο εβδομάδων

Newsbomb

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη: «Άγνωστο» πότε θα γίνει, λέει το Κρεμλίνο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν είναι σαφές πότε θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι δεν έχουν αναφερθεί ημερομηνίες από καμία από τις δύο πλευρές.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως πει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πλέον πολυαίμακτο στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, παρότι έχει σχολιάσει ότι η επίτευξη της ειρήνης είναι δυσκολότερη από την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα ή τον τερματισμό της σύγκρουσης Ινδίας-Πακιστάν.

Αφότου συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον Πούτιν στις 16 Οκτωβρίου ο Τραμπ δήλωσε ότι ο υπουργός του των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ενόψει μιας πιθανής συνόδου στη Βουδαπέστη εντός δύο εβδομάδων.

Η Μόσχα δεν έδωσε ημερομηνίες.

Αλλά το CNN επικαλέστηκε μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου σύμφωνα με τον οποίο η αναμενόμενη συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ έχει ''παγώσει'' επί του παρόντος.

Επικαλέστηκε μια πηγή σύμφωνα με την οποία οι Ρούμπιο και Λαβρόφ έχουν αποκλίνουσες προσδοκίες σχετικά με ένα πιθανό τέλος στον πόλεμο.

Ο Λαβρόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι συμφώνησε με τον Ρούμπιο να συνεχίσουν τις τηλεφωνικές επαφές, ενώ το Κρεμλίνο χαρακτήρισε αδύνατη την αναβολή μιας συνόδου για την οποία δεν έχει οριστεί ημερομηνία.

"Ακούστε, έχουμε τη συμφωνία των προέδρων, αλλά δεν μπορούμε να αναβάλουμε αυτό που δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν έδωσαν ακριβείς ημερομηνίες. Χρειαζόμαστε προετοιμασία, σοβαρή προετοιμασία. Αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Αυτός είναι ουσιαστικά ο λόγος που εξαρχής δεν δόθηκαν ακριβείς ημερομηνίες", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ερωτηθείς αν η Μόσχα γνωρίζει πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής της συνόδου, ο Πεσκόφ απάντησε: "'Οχι, δεν γνωρίζουμε".

«Μπλόκο» της Βαρσοβίας στο πέρασμα Πούτιν πάνω από τη χώρα για να πάει στη Βουδαπέστη

Η Πολωνία προειδοποίησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη (21/10) να μην ταξιδέψει μέσω του εναέριου χώρου της για να συμμετάσχει σε σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα αναγκαστεί να εκτελέσει διεθνές ένταλμα σύλληψης αν το πράξει.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με έδρα τη Χάγη, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Πούτιν το 2023, κατηγορώντας τον για το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ και αρνείται τις κατηγορίες.

«Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι ένα ανεξάρτητο πολωνικό δικαστήριο δεν θα διατάξει την κυβέρνηση να συνοδεύσει ένα τέτοιο αεροσκάφος για να παραδώσει τον ύποπτο στο δικαστήριο της Χάγης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι στο Radio Rodzina.

Το ένταλμα του ΔΠΔ υποχρεώνει τα κράτη μέλη του δικαστηρίου να συλλάβουν τον Πούτιν, εάν πατήσει το πόδι του στο έδαφός τους.

«Νομίζω ότι η ρωσική πλευρά το γνωρίζει αυτό. Επομένως, εάν η σύνοδος κορυφής πραγματοποιηθεί, ελπίζω με τη συμμετοχή του θύματος της επιθετικότητας, το αεροσκάφος θα χρησιμοποιήσει διαφορετική διαδρομή», δήλωσε ο Σικόρσκι.

Η Ουγγαρία, της οποίας ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν διατηρεί θερμές σχέσεις με τη Ρωσία, δήλωσε ότι θα εξασφαλίσει την είσοδο του Πούτιν στη χώρα για τη σύνοδο κορυφής και την επιστροφή του στη χώρα του μετά το πέρας της.

Ωστόσο, για να αποφύγει να περάσει πάνω από την Ουκρανία, η ρωσική αντιπροσωπεία θα πρέπει να πετάξει μέσω του εναέριου χώρου τουλάχιστον ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε της Ρουμανίας, είτε της Πολωνίας και της Σλοβακίας.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέλη του ΔΠΔ, αν και η Ουγγαρία βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από το δικαστήριο.

Η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

*Με πληροφορίες από Reuters

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι θύρες της «OPAP Arena» που θα είναι κλειστές στον αγώνα με την Αμπερντίν

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Βρετανίδα τουρίστρια κατήγειλε βιασμό από Νιγηριανό υπάλληλο ξενοδοχείου

15:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Νοεμβρίου η ημερομηνία πληρωμής

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο», είπε ο 18χρονος μητροκτόνος

14:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Μπήκε στις προπονήσεις ο ΜακΚίσικ, διαθέσιμος με Μπάγερν στο Μόναχο

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη: «Άγνωστο» πότε θα γίνει, λέει το Κρεμλίνο

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Είδε τον διαρρήκτη να βγαίνει από το διαμέρισμά της και κάλεσε την αστυνομία

14:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Στην Αθήνα η EUCOPE - Συνάντηση με τον Άδωνι Γεωργιάδη

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Amazon: Πώς ένα… κοινό λάθος προκάλεσε το μπλακ άουτ στο AWS που «έριξε» το διαδίκτυο

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν για Σαρκοζί: «Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα συναισθήματα και τον σεβασμό, από την ορθή λειτουργία της Δικαιοσύνης»

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης ο Εμίρ Κουστουρίτσα κατά της Woke ατζέντας: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, ή… ζωάκι»

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Κουνούπια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στη χώρα - «Έπεσε» ένα από τα τελευταία «κάστρα» που δεν είχε πληθυσμό των εντόμων

14:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής με τα ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής – Νίκη Βόλου και Πανιώνιος – Καλαμάτα

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για Μητρώο Ανελκυστήρων: «Απλό, γρήγορο και δωρεάν – Αφορά την ασφάλεια όλων μας»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: 76χρονος «έσβησε» στο τιμόνι και έπεσε με το όχημα του σε χαντάκι

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Αντιδημοκρατική, αποπροσανατολιστική και διχαστική η τροπολογία

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25»: Επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου - Βίντεο

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνάντηση Νετανιάχου με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικό Μουσείο: Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες στο περιβόητο δείπνο δίπλα στα Γλυπτά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο», είπε ο 18χρονος μητροκτόνος

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα - «Σκότωσα τη μάνα μου»

13:27LIFESTYLE

Γιατί η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό - Δεν θα γίνει ΕΔΕ για τους αστυνομικούς

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερινή βίασε, μαχαίρωσε 38 φορές, έπνιξε και περιέφερε σε βαλίτσα το άψυχο σώμα 12χρονης στο Παρίσι - Το βίντεο που «πάγωσε» το δικαστήριο

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης ο Εμίρ Κουστουρίτσα κατά της Woke ατζέντας: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, ή… ζωάκι»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

11:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί! Ο Σαρκοζί είναι εδώ!» φώναζαν οι άλλοι κρατούμενοι στις φυλακές La Santé - Κατέθεσε ήδη αίτηση αποφυλάκισης - Πώς είναι το κελί του

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν η εξουσία περνά τα κάγκελα: Πολιτικοί ηγέτες που κατέληξαν στη φυλακή - Από τον Σαρκοζί στον Λούλα, τον Ολμέρτ και τον Τσοχατζόπουλο

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Του αφαίρεσαν το όπλο

10:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές την 28η Οκτωβρίου - Πού αναμένονται μπόρες στην παρέλαση

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη Ρομά έκλεβε κινητά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μπαράζ ενστάσεων αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, ΝΕΑΡ στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ψωμόπουλος

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

11:22ΥΓΕΙΑ

Νέα εποχή στο Ωνάσειο: Τα ελληνόπουλα δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν πια στο εξωτερικό - Τα πιο σύγχρονα χειρουργεία για μεταμοσχεύσεις και καρδιολογική αντιμετώπιση παιδιών

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

10:30ΚΟΣΜΟΣ

«Η μάνα σου»: Η απίστευτη απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου σε ερώτηση δημοσιογράφου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ