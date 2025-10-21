Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη: «Άγνωστο» πότε θα γίνει, λέει το Κρεμλίνο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν είναι σαφές πότε θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι δεν έχουν αναφερθεί ημερομηνίες από καμία από τις δύο πλευρές.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως πει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πλέον πολυαίμακτο στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, παρότι έχει σχολιάσει ότι η επίτευξη της ειρήνης είναι δυσκολότερη από την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα ή τον τερματισμό της σύγκρουσης Ινδίας-Πακιστάν.

Αφότου συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον Πούτιν στις 16 Οκτωβρίου ο Τραμπ δήλωσε ότι ο υπουργός του των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ενόψει μιας πιθανής συνόδου στη Βουδαπέστη εντός δύο εβδομάδων.

Η Μόσχα δεν έδωσε ημερομηνίες.

Αλλά το CNN επικαλέστηκε μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου σύμφωνα με τον οποίο η αναμενόμενη συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ έχει ''παγώσει'' επί του παρόντος.

Επικαλέστηκε μια πηγή σύμφωνα με την οποία οι Ρούμπιο και Λαβρόφ έχουν αποκλίνουσες προσδοκίες σχετικά με ένα πιθανό τέλος στον πόλεμο.

Ο Λαβρόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι συμφώνησε με τον Ρούμπιο να συνεχίσουν τις τηλεφωνικές επαφές, ενώ το Κρεμλίνο χαρακτήρισε αδύνατη την αναβολή μιας συνόδου για την οποία δεν έχει οριστεί ημερομηνία.

"Ακούστε, έχουμε τη συμφωνία των προέδρων, αλλά δεν μπορούμε να αναβάλουμε αυτό που δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν έδωσαν ακριβείς ημερομηνίες. Χρειαζόμαστε προετοιμασία, σοβαρή προετοιμασία. Αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Αυτός είναι ουσιαστικά ο λόγος που εξαρχής δεν δόθηκαν ακριβείς ημερομηνίες", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ερωτηθείς αν η Μόσχα γνωρίζει πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής της συνόδου, ο Πεσκόφ απάντησε: "'Οχι, δεν γνωρίζουμε".

«Μπλόκο» της Βαρσοβίας στο πέρασμα Πούτιν πάνω από τη χώρα για να πάει στη Βουδαπέστη

Η Πολωνία προειδοποίησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη (21/10) να μην ταξιδέψει μέσω του εναέριου χώρου της για να συμμετάσχει σε σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα αναγκαστεί να εκτελέσει διεθνές ένταλμα σύλληψης αν το πράξει.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με έδρα τη Χάγη, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Πούτιν το 2023, κατηγορώντας τον για το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ και αρνείται τις κατηγορίες.

«Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι ένα ανεξάρτητο πολωνικό δικαστήριο δεν θα διατάξει την κυβέρνηση να συνοδεύσει ένα τέτοιο αεροσκάφος για να παραδώσει τον ύποπτο στο δικαστήριο της Χάγης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι στο Radio Rodzina.

Το ένταλμα του ΔΠΔ υποχρεώνει τα κράτη μέλη του δικαστηρίου να συλλάβουν τον Πούτιν, εάν πατήσει το πόδι του στο έδαφός τους.

«Νομίζω ότι η ρωσική πλευρά το γνωρίζει αυτό. Επομένως, εάν η σύνοδος κορυφής πραγματοποιηθεί, ελπίζω με τη συμμετοχή του θύματος της επιθετικότητας, το αεροσκάφος θα χρησιμοποιήσει διαφορετική διαδρομή», δήλωσε ο Σικόρσκι.

Η Ουγγαρία, της οποίας ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν διατηρεί θερμές σχέσεις με τη Ρωσία, δήλωσε ότι θα εξασφαλίσει την είσοδο του Πούτιν στη χώρα για τη σύνοδο κορυφής και την επιστροφή του στη χώρα του μετά το πέρας της.

Ωστόσο, για να αποφύγει να περάσει πάνω από την Ουκρανία, η ρωσική αντιπροσωπεία θα πρέπει να πετάξει μέσω του εναέριου χώρου τουλάχιστον ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε της Ρουμανίας, είτε της Πολωνίας και της Σλοβακίας.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέλη του ΔΠΔ, αν και η Ουγγαρία βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από το δικαστήριο.

Η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

*Με πληροφορίες από Reuters

