Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Η Πολωνία απαγορεύει την είσοδο του Ρώσου προέδρου στον εναέριο χώρο της

Η Πολωνία προειδοποίησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη (21/10) να μην ταξιδέψει μέσω του εναέριου χώρου της για να συμμετάσχει σε σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα αναγκαστεί να εκτελέσει διεθνές ένταλμα σύλληψης αν το πράξει.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από πολύωρη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, ότι σχεδίαζε να συναντήσει τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με έδρα τη Χάγη, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Πούτιν το 2023, κατηγορώντας τον για το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ και αρνείται τις κατηγορίες.

«Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι ένα ανεξάρτητο πολωνικό δικαστήριο δεν θα διατάξει την κυβέρνηση να συνοδεύσει ένα τέτοιο αεροσκάφος για να παραδώσει τον ύποπτο στο δικαστήριο της Χάγης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι στο Radio Rodzina.

Το ένταλμα του ΔΠΔ υποχρεώνει τα κράτη μέλη του δικαστηρίου να συλλάβουν τον Πούτιν, εάν πατήσει το πόδι του στο έδαφός τους.

«Νομίζω ότι η ρωσική πλευρά το γνωρίζει αυτό. Επομένως, εάν η σύνοδος κορυφής πραγματοποιηθεί, ελπίζω με τη συμμετοχή του θύματος της επιθετικότητας, το αεροσκάφος θα χρησιμοποιήσει διαφορετική διαδρομή», δήλωσε ο Σικόρσκι.

Η Ουγγαρία, της οποίας ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν διατηρεί θερμές σχέσεις με τη Ρωσία, δήλωσε ότι θα εξασφαλίσει την είσοδο του Πούτιν στη χώρα για τη σύνοδο κορυφής και την επιστροφή του στη χώρα του μετά το πέρας της.

Ωστόσο, για να αποφύγει να περάσει πάνω από την Ουκρανία, η ρωσική αντιπροσωπεία θα πρέπει να πετάξει μέσω του εναέριου χώρου τουλάχιστον ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε της Ρουμανίας, είτε της Πολωνίας και της Σλοβακίας.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέλη του ΔΠΔ, αν και η Ουγγαρία βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από το δικαστήριο.

Η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

*Με πληροφορίες από Reuters

