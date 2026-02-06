Άνδρας έκανε εμετό αμέσως μετά την πρόταση γάμου στη σύντροφό του και έγινε viral - Βίντεο

«Ανακουφίστηκα που όλα πήγαν τέλεια και εκείνη είπε “ναι”», δήλωσε ο μέλλων γαμπρός, Μπρέιντον Ντιούι

Newsbomb

Άνδρας έκανε εμετό αμέσως μετά την πρόταση γάμου στη σύντροφό του και έγινε viral - Βίντεο
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ρομαντική πρόταση γάμου πήρε απρόσμενη τροπή όταν το άγχος κυρίευσε τον μέλλοντα γαμπρό.

Ο 22χρονος Μπρέιντον Ντιούι έκανε πρόταση γάμου στην 22χρονη σύντροφό του Ντέστινι Φέιτζεν στις 24 Αυγούστου του 2025 στο Halfmoon Town Park, στην περιοχή Halfmoon της Νέας Υόρκης.

Θέλοντας η στιγμή να αποτελέσει την «τέλεια έκπληξη», ο Ντιούι είχε καλέσει και την οικογένεια της αγαπημένης του για να παρακολουθήσει το ιδιαίτερο αυτό γεγονός. Ωστόσο, το έντονο άγχος μήπως κάτι πάει στραβά χάλασε το σχέδιό του, καθώς αμέσως μετά την πρόταση έκανε εμετό σε έναν κοντινό θάμνο μπροστά σε όλους.

«Ανησύχησα και μπερδεύτηκα λίγο με αυτό που μόλις είχε συμβεί», θυμάται η Φέιτζεν μιλώντας στο People.

Όπως πρόσθεσε: «Μου ψιθύρισε μάλιστα “συγγνώμη” τη στιγμή που σηκώθηκε για να πάει να κάνει εμετό. Χρειάστηκα λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβω τι συνέβαινε και μετά πήγα να δω αν ήταν καλά».

Η μέλλουσα νύφη μοιράστηκε ένα βίντεο και αρκετές φωτογραφίες από τη στιγμή στο TikTok στις 5 Φεβρουαρίου, γράφοντας: «POV: Ο αρραβωνιαστικός σου ήταν τόσο αγχωμένος να σου κάνει πρόταση γάμου που, μόλις είπες “ναι”, πήγε και έκανε εμετό».

Η ανάρτηση έγινε viral, συγκεντρώνοντας περίπου 14 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 3 εκατομμύρια likes μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Στο βίντεο, ο Ντιούι χαμογελά πλατιά τη στιγμή που, γονατιστός, ζητά από τη Φέιτζεν να τον παντρευτεί. Αφού τη βοηθά να φορέσει το διαμαντένιο μονόπετρο, τα μάτια του ανοίγουν από πανικό και το πρόσωπό του φουσκώνει, καθώς τον κατακλύζει κύμα ναυτίας. Καλύπτει γρήγορα το στόμα του με το χέρι και τρέχει προς έναν θάμνο, όπου κάνει εμετό. Οι στενοί συγγενείς της Φέιτζεν — ανάμεσά τους οι γονείς, η αδελφή, η θεία, ο θείος και οι παππούδες της — παρακολουθούσαν τη σκηνή, ενώ εκείνη έτρεξε να τον παρηγορήσει, σκύβοντας, αγκαλιάζοντάς τον και τρίβοντάς του την πλάτη. Παρά το απρόοπτο, παρέμεινε εμφανώς ενθουσιασμένη και χαμογελαστή.

«Ειλικρινά, όλοι προσποιήθηκαν κάπως ότι δεν συνέβη, προσπαθώντας να τον κάνουν να νιώσει καλύτερα», δήλωσε στο People.

Παρότι το περιστατικό ίσως ήταν λίγο ντροπιαστικό, ο Ντιούι δεν άφησε να χαλάσει τη στιγμή. «Για να είμαι ειλικρινής, απλώς ανακουφίστηκα που όλα πήγαν τέλεια και εκείνη είπε “ναι”», είπε.

Πλέον, το περιστατικό αποτελεί μια αστεία ανάμνηση για το ζευγάρι. «Έχουμε μια φωτογραφία από εκείνη τη στιγμή κορνιζαρισμένη στο σπίτι και γελάμε πολύ όταν τη βλέπουμε», ανέφερε η Φέιτζεν.

Η ίδια σχολίασε πρόσφατα μια φωτογραφία του μέλλοντα συζύγου της κάτω από ένα βίντεο στο TikTok, με το σχόλιό της να γίνεται viral, γεγονός που την ενέπνευσε να ανεβάσει το σχετικό βίντεο. Όπως λέει, της φαίνεται «απίστευτο» το πόσο γρήγορα διαδόθηκε.

«Τα σχόλια που λαμβάνουμε είναι ξεκαρδιστικά», πρόσθεσε.

Μεταξύ των δημοφιλέστερων σχολίων, ένας χρήστης έγραψε αστειευόμενος: «Μήπως είναι έγκυος;», ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Είπε ότι το “στην αρρώστια και στην υγεία” ξεκινάει από τώρα». Ένας τρίτος πρόσθεσε χαριτολογώντας: «Η μέρα του γάμου θα είναι δύσκολη γι’ αυτόν».

Η Φέιτζεν και ο Ντιούι γνωρίστηκαν το 2022, όταν εκείνη εργαζόταν ως hostess σε εστιατόριο και εκείνος είχε πάει ως πελάτης — «και τα υπόλοιπα είναι ιστορία», όπως λένε. Έκαναν επίσημη τη σχέση τους στις 23 Φεβρουαρίου 2022.

Το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί κάτω από τα Superstition Mountains στην Αριζόνα στις 23 Φεβρουαρίου, στην τέταρτη επέτειο της σχέσης τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΚΟΣΜΟΣ

Οργισμένη οδηγός παρέσυρε πεζό έπειτα από καβγά για πρόστιμο στάθμευσης

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

21:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική- Έξι συλλήψεις

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός: Μεγαλώνει το ρήγμα, νέα κατολίσθηση από τις βροχές

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

20:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Δανεικός στη Ρίζερπορ ο Πιερό

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Η "μπαλαρίνα", ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου και οι εξαγωγές στην Ευρώπη

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες κυρώσεις κατά του Ιράν για το πετρέλαιο συνόδευσαν οι ΗΠΑ τον πρώτο γύρο συνομιλιών

20:24WHAT THE FACT

Άνδρας έκανε εμετό αμέσως μετά την πρόταση γάμου στη σύντροφό του και έγινε viral - Βίντεο

20:12LIFESTYLE

Ο Φειδίας φόρεσε στρατιωτικό κράνος και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις κυπριακές εκλογές

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αφαίρεσε το βίντεο με τους Ομπάμα «πιθήκους» - Σε λάθος υπαλλήλου το αποδίδει ο Λευκός Οίκος

19:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Επέστρεψαν οι θριαμβεύτριες της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών

19:57BOMBER

Ο σάπιος συνδικαλισμός είναι must

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εμβολιασμό των αιγοπροβάτων προτείνουν οι Βρυξέλλες - Τι αναφέρει μελέτη της EFSA  

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Απανατωτές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν το Λασίθι

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στη Σκωτία: Παίκτες των Ρέιντζερς μετατρέπουν σε ερωτικές φωλιές δωμάτια αποθεραπείας

19:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

19:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι αποθήκες του κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού: Μίνι οπλοστάσιο και μετρητά κατέσχεσαν οι αστυνομικοί, 25 συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Δύο σοβαρά τραυματίες

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός: Μεγαλώνει το ρήγμα, νέα κατολίσθηση από τις βροχές

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εμβολιασμό των αιγοπροβάτων προτείνουν οι Βρυξέλλες - Τι αναφέρει μελέτη της EFSA  

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Η "μπαλαρίνα", ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου και οι εξαγωγές στην Ευρώπη

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο διευθυντής για το «φακελάκι»

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε – Η τελετή έναρξης και το νέο άθλημα

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακούσης για υπόθεση Παναγόπουλου: Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές

14:26ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις των σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η διαφορά στις στολές που φέρνει μετάλλιο

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζει το... «φλερτ»; Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει το ΠΑΣΟΚ

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για κακόβουλο λογισμικό

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στον Άρι Μεσσηνίας: 45χρονος καταπλακώθηκε από χώμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ