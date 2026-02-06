Άνδρας έκανε εμετό αμέσως μετά την πρόταση γάμου στη σύντροφό του και έγινε viral - Βίντεο

Μια ρομαντική πρόταση γάμου πήρε απρόσμενη τροπή όταν το άγχος κυρίευσε τον μέλλοντα γαμπρό.

Ο 22χρονος Μπρέιντον Ντιούι έκανε πρόταση γάμου στην 22χρονη σύντροφό του Ντέστινι Φέιτζεν στις 24 Αυγούστου του 2025 στο Halfmoon Town Park, στην περιοχή Halfmoon της Νέας Υόρκης.

Θέλοντας η στιγμή να αποτελέσει την «τέλεια έκπληξη», ο Ντιούι είχε καλέσει και την οικογένεια της αγαπημένης του για να παρακολουθήσει το ιδιαίτερο αυτό γεγονός. Ωστόσο, το έντονο άγχος μήπως κάτι πάει στραβά χάλασε το σχέδιό του, καθώς αμέσως μετά την πρόταση έκανε εμετό σε έναν κοντινό θάμνο μπροστά σε όλους.

«Ανησύχησα και μπερδεύτηκα λίγο με αυτό που μόλις είχε συμβεί», θυμάται η Φέιτζεν μιλώντας στο People.

Όπως πρόσθεσε: «Μου ψιθύρισε μάλιστα “συγγνώμη” τη στιγμή που σηκώθηκε για να πάει να κάνει εμετό. Χρειάστηκα λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβω τι συνέβαινε και μετά πήγα να δω αν ήταν καλά».

Η μέλλουσα νύφη μοιράστηκε ένα βίντεο και αρκετές φωτογραφίες από τη στιγμή στο TikTok στις 5 Φεβρουαρίου, γράφοντας: «POV: Ο αρραβωνιαστικός σου ήταν τόσο αγχωμένος να σου κάνει πρόταση γάμου που, μόλις είπες “ναι”, πήγε και έκανε εμετό».

Η ανάρτηση έγινε viral, συγκεντρώνοντας περίπου 14 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 3 εκατομμύρια likes μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Στο βίντεο, ο Ντιούι χαμογελά πλατιά τη στιγμή που, γονατιστός, ζητά από τη Φέιτζεν να τον παντρευτεί. Αφού τη βοηθά να φορέσει το διαμαντένιο μονόπετρο, τα μάτια του ανοίγουν από πανικό και το πρόσωπό του φουσκώνει, καθώς τον κατακλύζει κύμα ναυτίας. Καλύπτει γρήγορα το στόμα του με το χέρι και τρέχει προς έναν θάμνο, όπου κάνει εμετό. Οι στενοί συγγενείς της Φέιτζεν — ανάμεσά τους οι γονείς, η αδελφή, η θεία, ο θείος και οι παππούδες της — παρακολουθούσαν τη σκηνή, ενώ εκείνη έτρεξε να τον παρηγορήσει, σκύβοντας, αγκαλιάζοντάς τον και τρίβοντάς του την πλάτη. Παρά το απρόοπτο, παρέμεινε εμφανώς ενθουσιασμένη και χαμογελαστή.

«Ειλικρινά, όλοι προσποιήθηκαν κάπως ότι δεν συνέβη, προσπαθώντας να τον κάνουν να νιώσει καλύτερα», δήλωσε στο People.

Παρότι το περιστατικό ίσως ήταν λίγο ντροπιαστικό, ο Ντιούι δεν άφησε να χαλάσει τη στιγμή. «Για να είμαι ειλικρινής, απλώς ανακουφίστηκα που όλα πήγαν τέλεια και εκείνη είπε “ναι”», είπε.

Πλέον, το περιστατικό αποτελεί μια αστεία ανάμνηση για το ζευγάρι. «Έχουμε μια φωτογραφία από εκείνη τη στιγμή κορνιζαρισμένη στο σπίτι και γελάμε πολύ όταν τη βλέπουμε», ανέφερε η Φέιτζεν.

Η ίδια σχολίασε πρόσφατα μια φωτογραφία του μέλλοντα συζύγου της κάτω από ένα βίντεο στο TikTok, με το σχόλιό της να γίνεται viral, γεγονός που την ενέπνευσε να ανεβάσει το σχετικό βίντεο. Όπως λέει, της φαίνεται «απίστευτο» το πόσο γρήγορα διαδόθηκε.

«Τα σχόλια που λαμβάνουμε είναι ξεκαρδιστικά», πρόσθεσε.

Μεταξύ των δημοφιλέστερων σχολίων, ένας χρήστης έγραψε αστειευόμενος: «Μήπως είναι έγκυος;», ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Είπε ότι το “στην αρρώστια και στην υγεία” ξεκινάει από τώρα». Ένας τρίτος πρόσθεσε χαριτολογώντας: «Η μέρα του γάμου θα είναι δύσκολη γι’ αυτόν».

Η Φέιτζεν και ο Ντιούι γνωρίστηκαν το 2022, όταν εκείνη εργαζόταν ως hostess σε εστιατόριο και εκείνος είχε πάει ως πελάτης — «και τα υπόλοιπα είναι ιστορία», όπως λένε. Έκαναν επίσημη τη σχέση τους στις 23 Φεβρουαρίου 2022.

Το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί κάτω από τα Superstition Mountains στην Αριζόνα στις 23 Φεβρουαρίου, στην τέταρτη επέτειο της σχέσης τους.

