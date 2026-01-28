Άνδρας με άνοια ξέχασε ότι είναι παντρεμένος 39 χρόνια και έκανε νέα πρόταση γάμου στη σύζυγό του

Ο Michael O’Reilley δεν θυμάται πάντα το όνομα της γυναίκας που τον επισκέπτεται. Κάποιες φορές δεν θυμάται καν ότι είναι σύζυγός του. «Απλώς ξέρει ότι με αγαπά», λέει η Linda Feldman, σύζυγός του εδώ και 39 χρόνια. «Αυτό δεν αλλάζει ποτέ».

Ο 77χρονος O’Reilley πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο κέντρο φροντίδας μνήμης όπου διαμένει στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, πλησίασε τη σύζυγό του, την κοίταξε στα μάτια και της έκανε μια ερώτηση που της είχε ήδη απευθύνει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα.

«Θα με παντρευτείς;» «Ναι», απάντησε εκείνη.

Όταν το προσωπικό του «The Ivy at Berkeley» έμαθε για την πρόταση, προσφέρθηκε να οργανώσει έναν γάμο. Έτσι, το ζευγάρι παντρεύτηκε για δεύτερη φορά στις 10 Ιανουαρίου, σε μια λιτή αλλά βαθιά συγκινητική τελετή, παρουσία συγγενών, φίλων και φροντιστών.

«Στη ζωή υπάρχουν κάθε λογής κρίσεις. Αυτή είναι μια ιστορία που δείχνει πώς η αγάπη μπορεί να αντέξει», είπε η Feldman

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1979, όταν εργάζονταν ως δημόσιοι συνήγοροι στην κομητεία Alameda.

«Μου είπαν ότι αν ήθελα να δω έναν εξαιρετικό δικηγόρο σε αγόρευση, έπρεπε να πάω να δω τον Michael», θυμάται η Feldman. «Ήταν πραγματικά λαμπρός».

Αρχικά ήταν φίλοι και συνάδελφοι — και οι δύο τότε παντρεμένοι. Μετά τα διαζύγιά τους, ο O’Reilley της ζήτησε να βγουν, όμως εκείνη δίσταζε. Είχε μόλις χωρίσει και μεγάλωνε ένα μικρό παιδί. Εκείνος, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω. Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον της για την ιατροδικαστική, της έστειλε πρόσκληση να παρακολουθήσουν μια νεκροψία.

«Ήξερε ότι θα πω ναι», λέει γελώντας. «Μετά πήγαμε για φαγητό. Αυτό ήταν το πρώτο μας ραντεβού».

Έζησαν μαζί, μεγάλωσαν τα παιδιά τους από προηγούμενους γάμους και παντρεύτηκαν το 1987 σε μια μικρή τελετή στο σαλόνι του σπιτιού τους. Ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο, μοιράστηκαν αγάπη για τον πολιτισμό, τις συζητήσεις και την οικογένεια. Απέκτησαν συνολικά έξι εγγόνια.

Όλα άλλαξαν πριν από επτά χρόνια, όταν ο O’Reilley διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ. Με τον καιρό, η Feldman έγινε η βασική του φροντίστρια, μέχρι που η κατάστασή του κατέστησε απαραίτητη τη μεταφορά του σε δομή φροντίδας.

«Είναι κοινωνικός άνθρωπος και ένιωθε μόνος», λέει. Παρ’ όλα αυτά, κάθε φορά που τη βλέπει, της χαμογελά. Την αγκαλιάζει, τη φιλά και της λέει ότι την αγαπά.

Όταν της έκανε την πρόταση γάμου, η Feldman δεν του είπε ότι ήταν ήδη παντρεμένοι. «Μαθαίνεις να ακολουθείς τη ροή», λέει. Το προσωπικό οργάνωσε μια πλήρη τελετή, με λουλούδια, τούρτα, μουσική και φωτογραφικό υλικό από τον πρώτο τους γάμο. Την τελετή τέλεσε η κόρη του, Sharon Frost.

«Μιλούσαμε κάθε μέρα. Ήταν πάντα εκεί για μένα», είπε η Frost. «Είναι ο ήρωάς μου». Παρότι υπήρχε άγχος για το πώς θα αντιδρούσε, ο O’Reilley έδειχνε χαρούμενος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. «Κατάλαβε ότι αυτό ήταν για εμάς», είπε η Feldman.

Στο τέλος της δεξίωσης, όταν ήρθε η ώρα να επιστρέψει στο τμήμα φροντίδας μνήμης, η Feldman ξέσπασε σε κλάματα. «Ήταν σαν να τελείωσε το παραμύθι», είπε.

Κι όμως, η αγάπη εκείνης της ημέρας παραμένει. «Είναι μια ιστορία ελπίδας», καταλήγει. «Η αγάπη μπορεί να αντέξει ακόμη και τα πιο δύσκολα εμπόδια».

