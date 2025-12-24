Συγκινητικό κύμα συμπαράστασης σε μητέρα με καρκίνο - «Αν η αγάπη θεράπευε, θα είχα γίνει καλά»

Η Clare Jones ζήτησε μια απλή κάρτα για τα τελευταία της Χριστούγεννα και εισέπραξε ένα απέραντο κύμα αλληλεγγύης από χιλιάδες αγνώστους

Συγκινητικό κύμα συμπαράστασης σε μητέρα με καρκίνο - «Αν η αγάπη θεράπευε, θα είχα γίνει καλά»
Unsplash
Μια απλή επιθυμία στάθηκε η αφορμή για να εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κύμα αλληλεγγύης από ολόκληρο τον κόσμο. Η Clare Jones από το Σουόνσι της Ουαλίας, αντιμέτωπη με μια δυσοίωνη ιατρική πρόγνωση, ζήτησε για τα φετινά Χριστούγεννα —που ενδεχομένως να είναι και τα τελευταία της— κάτι πολύ ταπεινό: μια χριστουγεννιάτικη κάρτα.

Η 47χρονη μητέρα τριών παιδιών, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου το 2022, ενημερώθηκε πρόσφατα ότι η χημειοθεραπεία δεν αποδίδει πλέον. Περιγράφοντας τον εαυτό της ως έναν «απλό άνθρωπο», απηύθυνε έκκληση μέσω Facebook, ζητώντας από όποιον συμπληρώνει τις φετινές του κάρτες να ταχυδρομήσει μία και σε εκείνη.

Μια ανταπόκριση πέρα από κάθε προσδοκία

Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε φαντασία. Εκατοντάδες κάρτες «κατέκλυσαν» το γραμματοκιβώτιό της, πολλές από τις οποίες συνοδεύονταν από δώρα, όπως:

  • Εισιτήρια για παραστάσεις και κινηματογράφο.

  • Κουπόνια για διακοπές σε κάμπινγκ.

  • Σοκολάτες και άλλα προσωπικά δώρα.

  • Προσφορές για δωρεάν πτήσεις 30 λεπτών και συνεδρίες εναλλακτικών θεραπειών.

«Η αγάπη που εισπράττω είναι συγκλονιστική, είναι αληθινή», δήλωσε η Jones στο BBC, προσθέτοντας πως σκοπεύει να διαβάσει κάθε μία από τις κάρτες που έλαβε.

Το μεγαλείο της ανθρώπινης αλληλεγγύης

Παρά τον αρχικό της δισταγμό να δημοσιεύσει το αίτημά της —φοβούμενη μήπως θεωρηθεί «αδιάκριτο»— η ανάρτησή της κοινοποιήθηκε περισσότερες από 10.000 φορές. Οι περισσότεροι από τους αποστολείς είναι άγνωστοι που ένιωσαν την ανάγκη να συνδεθούν μαζί της, ξεκινώντας τα μηνύματά τους με τη φράση: «Αν και δεν σας γνωρίζω προσωπικά...».

Η Jones, επιδεικνύοντας σπάνιο σθένος, σκοπεύει να συγκεντρώσει τα γραμματόσημα από όλες τις κάρτες και να τα δωρίσει σε βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση για τον καρκίνο, η οποία συγκεντρώνει πόρους μέσω της μεταπώλησής τους.

«Αυτή τη στιγμή νιώθω καλά, αλλά ξέρω ότι αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ», εξομολογήθηκε. «Έχω πολλούς ανθρώπους δίπλα μου που με νοιάζονται. Αν η αγάπη μπορούσε να θεραπεύσει τον καρκίνο, θα είχα ήδη θεραπευτεί».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

