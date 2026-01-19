Νίκησε τον καρκίνο διασχίζοντας τον ωκεανό και κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ

Ο Dalin τερμάτισε το Vendée Globe τον Ιανουάριο του 2025. Ο χρόνος του ήταν 64 ημέρες και 19 ώρες.

Ήταν το 2023, όταν ο Γάλλος ιστιοπλόος Charlie Dalin άρχισε να νιώθει έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Η διάγνωση ήταν σοκαριστική: ένας όγκος 15 εκατοστών στο λεπτό έντερο και μάλιστα, κακοήθης.

Ο Dalin προετοιμαζόταν για το Vendée Globe, τον θρυλικό και επικίνδυνο αγώνα των 24.000 μιλίων που κάνει τον γύρο του κόσμου περνώντας από τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία και την Ανταρκτική — μερικά από τα πιο αφιλόξενα περιβάλλοντα στον πλανήτη. Ο αγώνας, που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια, φέρει το προσωνύμιο «Έβερεστ των Θαλασσών», καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων καταφέρνει να τερματίσει, ενώ στο παρελθόν υπήρξαν και αγνοούμενοι.

Πολλοί πίστεψαν πως η απόσυρσή του ήταν δεδομένη. Πώς θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια δοκιμασία παλεύοντας παράλληλα με τον καρκίνο; Όμως, ένας κορυφαίος γιατρός τού έδωσε ελπίδες: θα μπορούσε να αγωνιστεί, αρκεί να τηρούσε ένα αυστηρό καθημερινό σχήμα ανοσοθεραπείας με χάπια.

«Αποφάσισα να το χειριστώ όπως κάθε πρόβλημα που προκύπτει πάνω στο σκάφος», δήλωσε ο Dalin στην εφημερίδα The Washington Post. «Δεν μιλάω για το πρόβλημα όταν προκύπτει. Μιλάω γι' αυτό όταν πλέον έχει διορθωθεί».

Με σιδερένια θέληση, άρχισε την προπόνηση και συμμετείχε σε αγώνες προετοιμασίας, παλεύοντας με την κόπωση και τον πόνο κατά τη διάρκεια διαδρομών στον Ατλαντικό. Τον Νοέμβριο του 2024, ήταν στην αφετηρία του Vendée Globe. Οι κανόνες του αγώνα είναι αμείλικτοι: σόλο, χωρίς στάση και χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια.

Καθώς έπλεε γύρω από το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, ο Dalin παρέμενε στην κορυφή της κατάταξης, λαμβάνοντας πιστά τη φαρμακευτική του αγωγή. Κοντά στις ακτές της Αυστραλίας, βρέθηκε μπροστά σε ένα δίλημμα: μια σφοδρή καταιγίδα τον ανάγκασε να επιλέξει ανάμεσα στην ασφαλή βόρεια πορεία ή την ταχύτερη αλλά επικίνδυνη νότια διαδρομή. Έχοντας κοιτάξει τον θάνατο και τον καρκίνο στα μάτια, ο Dalin επέλεξε τον Νότο.

Για μέρες, το σκάφος του σφυροκοπήθηκε από θυελλώδεις ανέμους και γιγαντιαία κύματα. Όταν η θάλασσα ηρέμησε, ο Dalin δεν ήταν απλώς επικεφαλής, αλλά κινούνταν σε ρυθμούς παγκοσμίου ρεκόρ. Ύστερα από δύο μήνες στον ωκεανό, ο Charlie Dalin στέφθηκε πρωταθλητής του Vendée Globe τον Ιανουάριο του 2025, καταρρίπτοντας το ρεκόρ με χρόνο 64 ημέρες και 19 ώρες.

Παρόλο που ο όγκος είχε μεγαλώσει κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Dalin υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αμέσως μετά τον τερματισμό. Η χρονιά έκλεισε με την απόλυτη καταξίωση: ανακηρύχθηκε «Rolex World Sailor of the Year» για το 2025 και τιμήθηκε με το βραβείο Magnus Olsson για το ήθος και την αριστεία του.

«Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο», δήλωσε συγκινημένος μετά τη νίκη του. «Είναι συναισθήματα που δεν έχω ξανανιώσει. Το να διασχίζω τη γραμμή του τερματισμού με το φως της αυγής... ήταν μια έκρηξη χαράς στο μυαλό μου. Είναι, με διαφορά, ο πιο όμορφος τερματισμός της καριέρας μου».

